Вціліли лише люстри на другому поверсі: херсонці намагаються щось врятувати, поки на їхніх вулицях квакають жаби

Та все ж значна частина дворів досі плаває, а це означає, що у волонтерів повно роботи з відкачуванням води.

Трохи більше двохсот будинків залишаються підтопленими на правобережжі Херсонщини. Вода щодня поступово спадає, нині її рівень становить 40 сантиметрів. На тих вулицях Херсона, які найбільше постраждали, на допомогу місцевим приїздять рятувальники, волонтери та просто небайдужі херсонці. Всі гуртом намагаються зробити будинки знову придатними для життя, йдеться в ТСН.

Один за одним по вулиці їздять самоскиди, але донедавна тут можна було пересуватися лише човном. На авто з кожного двору вантажать купи зіпсованих речей, які люди вже встигли повиносити.

Очі бояться, а руки роблять - саме така думка виникає, кажуть місцеві, коли вперше бачиш масштаб біди. “Ми самі ходимо, як біля розбитого корита, і не знаєш, із чого почати, куди, навколо бруд, навіть покласти немає куди”, - каже місцевий мешканець Віктор.

Велике просушування - це те, чим нині займається подружжя Сараєвих. Наводять лад на подвір’ї під незвичний для цієї місцини акомпонемент від жаб на вулиці. В кожній кімнаті будинку - гармидер: завалена техніка, поруйновані меблі, під ногами слизький мул. Вода дісталася навіть другого поверху. “От тільки живе, що з майна, у дітей залишилося - телевізор онука і люстра”, - розповідає господиня.

В деяких будинка власники вже міркують, як відновлюватимуть оселі. Та все ж значна частина дворів досі плаває, тому з них нерідко можна почути звук, до якого ми звикли ще під час блекауту - звуки роботи двигунів, однак це не генератор, а мотопомпа. “Дуже багато затоплених підвалів, угідь, тому багато роботи. Сусіднє подвір’я я катав три дні. Працюю кожного дня, бо поки воду не відкачаємо, потім уже буде відпочинок, потім інша буде робота”, - каже волонтер Саша.

Волонтери, хто самостійно, хто в складі великих команд, прибувають і прибувають до Херсона. Маємо спільну біду, спільно її й подолаємо. “Дуже багато заявок, у нас вже телефон червоний, ми ставимо їх у чергу, розуміємо, що всім не допоможемо, але ми плануємо працювати тут майже два місяці”, - додає волонтер Віталій.

Та навіть зараз, під час ліквідації наслідків свого ж теракту, окупанти щодня обстрілюють Херсон. Місто в буквальному сенсі вже пройшло вогонь і воду. Щоразу оговтувалося, щоразу відновлювалося і жодного разу - не зламалося.

Читайте також:

Дуже радіє, коли знаходить вибухівку, бо дадуть погратися м’ячиком: у Харкові служить пес-поліглот Джукі

На Волині скандал довкола стадіону: людей обурила ціна ремонту під час війни

Понад 40 застінків з нелюдськими умовами по всій Росії: правозахисники розповіли, де і як утримують полонених українців