Вдалося встановити, що спровокувало обвал сходів у будинку в самісінькому центрі Львова

Вдалося встановити, що спровокувало обвал сходів у будинку в самісінькому центрі Львова

Причиною руйнування, кажуть рятувальники, стала стара балка.

Обвал житлового будинку у Львові. Після того як донизу полетіли міжповерхові сходи, мешканці верхніх поверхів виявилися заблокованими у власних квартирах.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Лише сьогодні зранку рятувальники розібрали завали. Сходи обвалилися об 11 ранку в неділю: цей момент зафіксували камери відеоспостреження. Потерпілих немає лише з однієї причини - щасливий збіг, що ніхто в цей момент сходами не спускався.

Біля будинку зібралася спеціальна комісія - комунальники, чиновники, проектанти та навіть міські альпіністи, разом вирішували чи є загроза подальших руйнувань, як швидко облаштувати хоча б тимчасові сходи. Остаточних результатів обстеження ще немає, але попередньо - сходові марші можна відновити, несучі конструкції будинку не постраждали. Тобто про повне відселення людей і зачинення будинку поки мова не йде, тут будуть проводити відновлювальні роботи.

«Буде встановлюватися риштування, щоб забезпечити вхід до помешкань третього поверху, мешканці другого поверху, сходові марші не зруйновані, мешканка з другого поверху сьогодні зранку спустилася і пішла на роботу», - каже керівник Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Що важливо - доступ до більшості квартир другого поверху вже є. Рятувальники поприбирали конструкції, що попадали. Та мешканці двох осель на третьому поверсі досі заблоковані. Там лишаються четверо пожильців. «З мешканцями ми спілкувалися, зараз вони відмовляються спускатися. Зі слів мешканців, дах десь протікав по сходовій клітці, так візуально дах цілий, несучі конструкції цілі», – кажуть рятувальники.

Обвал будинку у Львові: чи є загроза подальших руйнувань

Будинку вже кілька століть, він вважається архітектурною пам’яткою, розташований у середмісті, тут за рогом уже видніється мерія. На першому поверсі розташовані кав’ярні - вони непостраждали, лиш приміщення від гучного удару сильно припали пилом, довелося усе відмивати.

Чому стався обвал - попередньо вже встановили - це зношена балка, які за попередніми підрахунками щонайменше 100 років.

«Зруйнувалася балка перекриття, відповідно впала нижче, потянула сходові марші третього та другого поверху, імовірна причина - втрутилася не участь балки перекриття, те що ми бачили, сама балка міцна, але де входила і мури - трухлява, зношена», - додає Андрій Зозуля.

У цьому будинку 8 квартир, зареєстровано 11 мешканців. Більшість евакуювали, а от пожильці третього поверху від евакуації наразі відмовляються. У мерії запевняють, готові надати тимчасове житло, доки питання зі сходами не вирішать.

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