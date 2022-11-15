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Вдарили ракетами, щоб тиснути: у Повітряних силах назвали причину ракетного обстрілу 

Автор
Ігор СеровІгор Серов
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Час на прочитання
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Вдарили ракетами, щоб тиснути: у Повітряних силах назвали причину ракетного обстрілу 

Фото: скріншот із відео

Росіяни здійснили обстріл саме сьогодні – через саміт G20.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував для ТСН.ua сьогоднішній масований ракетний обстріл.

"Вони пускають ракети по стандартній схемі. З літаків. Плюс до того, накопичили "Калібрів", вдарили ними. Можливо, ще є "Іскандери". 

За словами Ігната, не важко було передбачити, що росіяни здійснять обстріл саме сьогодні – через саміт G20, щоб тиснути: "Противник завжди так робить. У ворога бажання знищити нашу інфраструктуру".

Нагадаємо, що увечері, 15 листопада, росіяни завдали нового масового ракетного удару по території України. У Києві окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку. Після атаки у столиці та області запроваджують екстрені відключення світла, графіки не діють

Вибухи було чути у Львові, Харкові, РівномуКривому РозіЧеркаськійЖитомирськійСумськійПолтавськійВінницькій, Тернопільській областях.

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Дата публікації
Перегляди
3385
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