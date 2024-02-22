Вдарить по гаманцях українців та "грає на руку" РФ на полі бою: наслідки блокади кордону поляками

Протести фермерів "накрили" всю Європу, але одні лише поляки блокують кордони, а не вимагають поступок у власного керівництва чи у Брюсселя.

Станом на 15:15 22 лютого українсько-польський кордон досі стоїть. Напередодні президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому викликав на особисту розмову польського колегу Анджея Дуду. Зустрітися лідери можуть у самому центрі подій - прямо на кордоні.

Чого вимагає Зеленський та як протест вже вплинув на стосунки двох народів - дивіться в ексклюзиві TSN.UA від журналіста Артема Зябкіна.

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Зеленський не витримав

За словами українського лідера, протест польських фермерів вже давно перейшов межу. Вже про економіку не йдеться, проблемою блокади зловживають політики. До того ж, ситуація загострюється день за днем, а польські "витівки" загрожують гуманітарним та військовим поставкам для фронту. Гасити "пожежу" доведеться особисто лідерам країн.

"І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент Польщі Анджей Дуда коментував події на кордоні аж занадто стримано. Президент шкодує, що фермери висипали українське зерно, але, на його думку, вимоги та побоювання польських фермерів логічні.

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Чому поляки лукавлять

Польські фермери бояться програти конкуренцію з українськими аграріями. Звісно, що польський президент ні слова не сказав про те, що українське збіжжя і без того є під забороною в Польщі, а наші фермери використовують її територію як буфер, щоб довезти або ж до порту, або до інших країн. Те українське зерно, яке поляки цинічно висипали 21 лютого, мало йти в Німеччину.

Заклик Зеленського Дуда пропустити "повз вуха" не міг, аж занадто гучно вони пролунали на увесь світ. Коментувати свою позицію Анджей направив державного секретаря президентської канцелярії Анджею Деру. Поляки начебто не проти діалогу, але є одне але.

"Президент виступає за те, щоб цей діалог (переговори з фермерами та українською стороною – ред.) відбувся. Це єдиний спосіб вирішити цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. (...) Наші фермери борються за засоби до існування. Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація є фатальною з обох сторін, з цієї точки зору, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", - йдеться у повідомленні Анджея Дера.

"Я не я, і хата не моя"

Виходить, вести перемовини з польськими фермерами має українська держава. Схоже, брати на себе відповідальність у Варшаві зовсім не поспішають, натомість хочуть, щоб все вирішив за них Європейський союз.

"Немає іншого шляху, ніж переговори, діалог і рішення, пов'язані з Європейським Союзом. Я хотів би нагадати, що фермери по всій Європі сьогодні протестують проти того, що відбувається з сільським господарством в Європейському Союзі", сказав Анджей Дера.

І це правда, з якою неможливо сперечатися. Фермери протестують у всій Європі. Наприклад, у Мадриді місцеві аграрії буквально паралізували життя міста, аби продемонструвати свою стурбованість новими правилами, які для них вигадав ЄС. Згідно з екологічною програмою “Зелений перехід”, в Європейському Союзі віднедавна заборонили використання окремих пестицидів та добрив, а це робить продукцію фермерів дорожчою порівняно, наприклад, з українською.

Акція протесту поляків на кордоні із Україною 20 лютого / Фото: Facebook/Олег Ніколенко

Протести фермерів "накрили" всю Європу

Та сама картина у Франції, Бельгії та Німеччині, але одні лише поляки блокують кордони, а не вимагають поступок у власного керівництва чи хоча б у чиновників з Брюсселя. Натомість вимагають заборонити імпорт української агропродукції. Нагадаю, його і так не можна ввозити в Польщу. Тепер хочуть перекрити шляхи до інших країн ЄС. Утім, Дуда від зустрічі не відмовився.

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Це загроза для всіх українців

Тим часом кордон стоїть. Як заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, вантажівок на польсько-українському кордоні уже назбиралося тисячі.

І цей "затор" може мати величезні наслідки не тільки для економіки в цілому, але й для пересічних українців. В Асоціації рітейлерів України попереджають: якщо ситуація на кордоні не зрушить з місця, то ціни в магазинах поповзуть догори.

"Це змушує операторів шукати альтернативні маршрути, зокрема, через сусідні держави (Угорщину чи Румунію), що призводить до труднощів та подовження терміну доставки на 2-3 дні. А це збільшує вартість кожного рейсу на 600-1000 євро. Невідворотно, це призведе до зростання цін на ряд товарів для кінцевих споживачів", - сказано у заяві Асоціації рітейлерів України.

Тиснуть обставини і на українського виробника, бо він не живе у вакуумі. Комусь потрібні європейські комплектуючі, іншим - просто пакування. Без цього цілу низку товарів неможливо виробити, тож громадяни можуть не побачити їх на полицях магазинів. А це вже загрожує і продуктовим мережам.

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Чи вплинув протест на стосунки українців та поляків

Цю ситуацію треба вирішити якомога швидше, і не тільки через ціни. Через непорозуміння на кордонах з Польщею, які періодично виникали впродовж 23 та 24 років серйозно страждають дружні відносини двох сусідніх народів. За даними групи "Рейтинг", наразі 79% українців вважають Польщу дружньою. В 23-му так вважало 95%. Крім того, з 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою.

Нагадаємо, що 21 лютого на щоденному селекторі президент України закликав профільних міністрів та топових дипломатів знайти вихід з ситуації.

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