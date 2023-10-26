Вдарити по Україні з космосу: експерт повідомив, чи зможе Росія реалізувати новий план

Днями західна преса поширила інформацію про нову загрозу для України з боку Росії – тепер з космосу.

За даними BILD, екскерівник Роскомосу Дмитро Рогозін після того, як був поранений, пропонував Путіну вдарити по великому українському місту космічною ракетою з великою кількістю вибухівки на борту. Водночас в Росії не виключають, що можливі складнощі - через надзвуковий вхід в атмосферу наявні важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки перегріватимуться, частини ракети можуть впасти на території Росії.



Про те, наскільки реальний сценарій такого удару з космосу – про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній радник голови Державного космічного агентства України, експерт, який в недалекому минулому відповідав у космічному відомстві за напрямок аналізу та прогнозування космічної діяльності Андрій Колесник.



"Щодо технічної можливості, то ще за часів Холодної війни, коли було протистояння СРСР та США, ракетні війська стратегічного призначення СРСР, відповідні сили у США мали на озброєнні балістичні міжконтинентальні ракети та ракети середнього радіусу дії. Вони були оснащені боєголовками, які входили в атмосферу через космос. Враховувались всі питання щодо термічного навантаження, були застосовані відповідні технології. Тобто боєголовка могла долетіти до цілі, навіть через термічні навантаження. Тобто технологічно це давно відпрацьовано, це не є складністю. Але це все стосувалось ядерних боєголовок, які мають свій принцип застосування", – каже Андрій Колесник.

За його словами, озброєння ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації націлене на потенційних супротивників.

"Не йдеться про те, щоб застосовувати ці ракети, які стоять на бойовому чергуванні, по території України, тому що ми не були для них потенційним супротивником. Радіус їхньої дії – набагато більший, ніж наближеність України", – каже експерт.

Чи можливий удар

На це питання Андрій Колесник відповідає так: "Щодо так званої космічної ракети. Я думаю, що вона може нести більш потужний заряд. Якщо радянська ракета середньої дальності мала боєголовку вагою майже 1 тис. кг., то космічна може нести набагато більше. Приклад, який зараз обговорюється в західній пресі, я вважаю його дуже фантастичним. По-перше, Рогозін сьогодні не є головою Роскосмосу, тому його слова та дії – більш пропагандистські. Те, що є у західній пресі – я вважаю це російською ІПСО, запланованим зливом з метою залякати, з метою підняти ставки у війні, спонукати світову спільноту завершувати війну в Україні на умовах Росії. Так, неможливого немає, але космодром в Плесецьку завантажений запусками супутників військового призначення, яких їм дуже не вистачає. Щоб підготувати акцію, про яку пише західна преса – для цього потрібно багато чого змінити. Персонально я ставлюсь до інформації про удар космічною ракетою з великим скепсисом".

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов прокоментував шалені плани Росії вдарити по Україні комсмічною ракетою.

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