Вдарив ножем випадкову перехожу, щоб подивитися, як їй болітиме: у Рівному 15-річного підлітка відпустили додому

Школяр перебуватиме під домашнім арештом.
15-річного підлітка, якого підозрюють у нападі з ножем на жінку у Рівному, відпустили додому.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 3 вересня.
Суд вирішив, що школяр має перебувати під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Прокурор же просив взяти його під варту.
Нагадаємо, зухвалий злочин у Рівному зафіксувала камера спостереження. Двоє братів-близнюків йшли тротуаром, як раптом один з них кинувся з ножем на незнайому перехожу. Хлопці втекли. А 42-річну потерпілу шпиталізували і прооперували. Нині її життю нічого не загрожує.
Братів поліція знайшла вдома. За версією копів, напад стався, бо близнюки дивилися жорстокі мульфільми та комп‘ютерні ігри і вирішили перевірити, як це в реальності.
Тепер школяру загрожує від 3 до 7 років за гратами. Його ж брат поки проходить у цій справі як свідок.