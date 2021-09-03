Вдарив ножем випадкову перехожу, щоб подивитися, як їй болітиме: у Рівному 15-річного підлітка відпустили додому

Вдарив ножем випадкову перехожу, щоб подивитися, як їй болітиме: у Рівному 15-річного підлітка відпустили додому

Школяр перебуватиме під домашнім арештом.

15-річного підлітка, якого підозрюють у нападі з ножем на жінку у Рівному, відпустили додому.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 3 вересня.

Суд вирішив, що школяр має перебувати під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Прокурор же просив взяти його під варту.

Нагадаємо, зухвалий злочин у Рівному зафіксувала камера спостереження. Двоє братів-близнюків йшли тротуаром, як раптом один з них кинувся з ножем на незнайому перехожу. Хлопці втекли. А 42-річну потерпілу шпиталізували і прооперували. Нині її життю нічого не загрожує.

Братів поліція знайшла вдома. За версією копів, напад стався, бо близнюки дивилися жорстокі мульфільми та комп‘ютерні ігри і вирішили перевірити, як це в реальності.

Новини України: 15-річного підозрюваного у нападі з ножем відпустили додому

Тепер школяру загрожує від 3 до 7 років за гратами. Його ж брат поки проходить у цій справі як свідок.

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