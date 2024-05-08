“Вдарять під час свого “побєдобєсія”: Жданов попередив про масований ракетний удар по Україні

Росія завдала масованого удару по Україні у ніч проти 8 травня. Ворог випустив 76 засобів повітряного нападу — 55 ракет та 21 безпілотник. Під удар потрапили об’єкти енергетики по всій країні.

Що це було — “подарунок” Путіну на “інавгурацію” чи ознаменування російського наступу на сході, навіщо РФ знову безрезультатно атакувала Київ та коли може вдарити знову, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ракетний удар по Україні 8 травня

Олег Жданов нагадав, що атака відбулася у день, коли весь цивілізований світ відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

“Путін, скоріше за все, не хотів (атакувати — ред.) під час своєї “інавгурації”, тому що йому не було що сказати про “спеціальну військову операцію” чи про війну. Він згадував її, але говорити, що вони там мають успіхи, він не став, тому що успіхів немає. А 8 травня, коли весь цивілізований світ відмічає оцю дату, він нам нагадав про власну. Чим відрізняються ці дати? 8 і 9 травня. Тим, що весь цивілізований світ каже “ніколи знов”, а Росія каже “можем повторіть”. Це кардинальна різниця цих двох дат і сенсу, який в них вкладається. Я думаю, що скрепи нікуди не ділися”, — каже військовий експерт.

Чим була особлива атака

За його словами, сьогоднішня атака не відрізнялася нічим особливим і була меншою за наповненістю, ніж попередня. Російська армія не застосувала ракети Х-22. А цілі були визначені ті самі, що й раніше.

“Об'єкти електрогенерації і об'єкти транспортування і розподілу електроенергії. Вони цілеспрямовано продовжують нищити нашу економіку. На сьогоднішній день все одно електрика — це основа існування будь-якої держави, будь-якої економіки. Ии вже навчені бойовим досвідом. У нас і мобільний зв'язок працює незалежно від наявності мережі електроенергії, є генератори, деякі установи переходять на автономне електроживлення. Втім погода стає все дедалі спекотніше. І якщо не будуть працювати холодильники, якщо не буде водопостачання і водовідведення, то у нас може початися епідемія. Невистачатиме продовольчих товарів, навіть заправитися на заправці буде проблемою”, — розповів Олег Жданов.

Чи пішла Росія у наступ на сході

Військовий експерт підкреслив, що сьогоднішня атака точно не була ознаменуванням наступу, який російська армія хоче розпочати на сході.

“Це не наступ, 100% це не наступ. Тому що на сьогоднішній день на лінії фронту я бачу, що угруповання російських військ просто не готове для початку масштабної наступальної операції. Вони намагаються його сформувати, але вони не знають, де його формувати. Часів Яр ми стабілізували, можна навіть так сказати. На Авдіївському напрямку, як би нам важко не було, стабілізація почалася, сьогодні у них навіть вже немає взагалі просування на Авдіївському напрямку”, — каже Олег Жданов.

На його думку, ворог наразі не знає, що робити.

“Чи тягнути 10-20 тисяч резерву, які у них там всередині країни ще є, на Слобожанський напрямок під Харків та імітувати відкриття другого фронту. Або підсилювати Авдіївський чи Бахмутський напрямок, щоб хоч якось проломити нашу оборону і почати розвивати успіх в її глибину. Про наступ я б сьогодні не казав”, — розповів військовий експерт.

Навіщо РФ знову безуспішно атакувала Київ

За словами Олега Жданова, в Росії сьогодні залишилося не так багато ракет. Вони проводять ракетні удари раз на місяць. Це говорить про те, що ворог накопичує їх.

“І дозволити собі таку розкіш, як повторювати удари по цілях, вони собі сьогодні не можуть. Для того, щоб максимально виконати бойові задання, вони змушені давати по одному засобу повітряного нападу на одну ціль”, — розповів Олег Жданов.

Попри це ворог не залишив сьогодні Київ без “уваги”, каже військовий експерт.

“Їм треба нагадати і західним партнерам. Тут вже всі посольства, всі консульства, всі представництва. Сьогодні пані посол Сполучених Штатів сиділа в укритті разом зі своїми співробітниками. Те саме Великобританія, Німеччина, інші країни. Вони чули, що сьогодні працювала в Києві ППО, дуже гучно працювала. І вони зараз пишуть доповідні записки своєму керівництву, що вибухи були, ракетний удар був. Це нагадування про те, що війна продовжується. Столицю можуть один-два рази пропустити, але забути про столицю неможливо”, — каже військовий експерт.

Коли може бути наступний ракетний удар

За словами Олега Жданова, дуже важко сказати, коли російська армія може завдати наступного масованого удару по Україні.

“Якщо брати за основу доповіді наших розвідників, то росіяни можуть накопичувати ракети. Зараз у них може бути запас ракет, як казав пан Скібіцький кілька тижнів тому, на три-чотири масовані удари. Рахуйте, що перший вони здійснили. Так що на два-три удари у них ще могли залишитися (ракети — ред.)” — розповів військовий експерт.

На його думку, Росія може вдарити по Україні вже завтра, 9 травня, під час свого “побєдобєсія”.

“Нам вночі влаштувати атаку, щоб ми їм не зганьбили їм свято вдень. Я думаю, що вони 9 травня навряд чи пропустять. Скоріше за все, вони щось нам “пришлють”, — каже Олег Жданов.

Але основна кількість ракетних ударів, на його думку, буде приурочена до моменту спроби російської армії почати літню наступальну кампанію.

“Так що друга половина травня-початок червня, як казав Буданов в своєму інтерв'ю, вони спробують розпочати. І там їм потрібно буде комплексно наносити ураження як з повітря по всій території України, так і на лінії фронту, на тих напрямках, які вони оберуть для головного удару”, — розповів військовий експерт.

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