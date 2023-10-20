Вдарять по гаманцях українців: що буде із цінами на продукти до кінця 2023 року

Практично всі групи продуктів здорожчають, однак певні категорії все ж навпаки можуть здешевшати. На ціни впливають інфляція, ситуація із врожаєм та ситуація на фронті.

Наскільки і які продукти здорожчають до кінця 2023 року - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Які продукти здорожчають найближчим часом

Очільник парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду припускає, що найближчим часом здорожчають овочі, фрукти та молочна продукція. За його прогнозом, ціна овочів та фруктів поступово буде підвищуватися на 5-10% щомісяця. Вартість молочної продукції також зросте, однак некритично – на 3-5%.

"Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються "розтягнути" реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", – пояснив Гайду.

Він додав, що попри прогнозоване зростання цін, все ж таки вартість більшості продуктів восени 2023 року коштує дешевше, ніж торік.

Овочі у магазині / Фото: Unsplash

Рекордсменом зі зростання цін будуть курячі яйця

У Комітету з питань аграрної та земельної політики прогнозують, рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйцо. Традиційно ціна зросте до новорічних свят - орієнтовно десяток буду коштувати 75 грн.

"Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика вірогідність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн за десяток", – пояснили у відомстві.

Які овочі та фрукти злетять у ціні

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки (ІАЕ), у жовтні-листопаді ціни на яблука можуть зрости до 18-20 грн/кг, а на виноград – до 100 грн/кг, апельсини - до 80 грн/кг, на банани - до 50 грн/кг".

Також можуть здорожчати капуста білокачанна – до 8 грн/кг (+15%), буряк – до 8,50 грн/кг (+12%), цибуля ріпчаста – до 14 грн/кг (+15%), морква – до 9 грн/кг (+11%) та картопля – до 9,5 грн/кг (+12%).

Як пояснили експерти, ці категорії продуктів піднімуться у ціні:

у зв'язку зростанням вартості зберігання,

транспортування через підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників та цін на пальне.

Фрукти / Фото: Unsplash

Що буде зі м'ясом свинини та птиці

Радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Іван Миколайович Стефанишин прогнозує підвищення вартості м'яса та птиці. Він наголосив, що ціна на свинину та птицю вже зросла на 10%. Причиною експерт вважає брак ресурсу.

"Україна втратила селекційно-племінну роботу, знищено 16 породних ліній у свинарстві та ВРХ, відчутно повну залежність від імпорту", - додав експерт.

За пронозами науковці ІАЕ, м’ясо до кінця осені подорожчає до 5%.

Борошно та крупи

Аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE) Валентин Літвінов заспокоює українців та запевняє, що катастрофічного зростання вартості борошна та круп не буде. Однак він допускають коливання цін через здорожчання переробки.

Тим часом керівник з агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Іван Миколайович Стефанишин прогнозує подорожчання хліба через здорожчання борошна.

За словами Стефанишина, аграрії використовували менше добрив та захисту від пошкодження шкідниками 2023 року. Тож, коли засівали озиму пшеницю, то ціни на добрива різко зросли і, відповідно, аграрії не мали фінансового запасу.

"Хліб найближчим часом зросте в ціні, вже пішла конкуренція за якісне борошно. Далі воно посилюватиметься", - повідомив Стефанишин.

Крупи

Які продукти впадуть у ціні

В Інституту аграрної економіки зазначають, що у жовтні-листопаді ціни на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для українців, особливо - на гречку, яка може подешевшати ще на 5-7%.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький пояснив, що навесні цього року сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки на 20 тисяч гектарів - до 141,5 тисячі гектарів. Це найбільша площа за всі роки незалежності України, засіяна цією культурою.

Також можливим є здешевлення олії соняшникової та цукру, сировина для виготовлення яких продовжує надходити на переробку, наголосили директор Національного наукового центру "ІАЕ", академік НААН Юрій Лупенко.

Нагадаємо, що вартість борщового набору в Україні навпаки знизилася. Про динаміку цін читайте в матеріалі ТСН.ua.

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