Вдарила балістикою та новітніми "Шахедами": Росія знову масовано атакувала обласний центр України

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

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Росіяни напередодні знову атакували Запоріжжя балістикою. Згодом спрямували по людях реактивний «Шахед». Наразі відомо про 15 потерпілих. У місті пошкоджені житлові будинки, офіси та склад. Згоріли автомобілі на паркінгу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Що відомо про обстріл Запоріжжя

Після атаки люди шоковані та налякані. На місце обстрілу терміново з’їхалися всі екстрені служби. Рятувальники ДСНС виводили з охопленої вогнем будівлі постраждалих. Як бачимо, офісні приміщення вигоріли вщент. Рятувальникам доводиться переривати роботу через загрозу повторних ударів.

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На місці чергують «швидкі». Постраждалих терміново доправляють до лікарень. Одна жінка зазнала серйозних опіків, нині за її життя борються лікарі.

Даніїл Пічікін, співзасновник благодійного фонду «Артак: Разом до мрії»: «Одна жінка обгоріла, їй надали першу домедичну допомогу та доправили до лікарні. З нею разом поїхав її син. Вона перебувала в цій будівлі, дуже обгоріла, і волосся обгоріло, і має опіки».

«Почув свист і вибух»: розповіді постраждалих та порятунок завдяки щасливому випадку

Співробітники офісу кажуть, добре чули, як російський «Шахед» почав заходити в піке. Потім влетів у самісінький центр будівлі.

Антон Олексійович, постраждалий: «Я чую, що летить, я нагнувся, закрив вуха, відкрив рот. Чую — „приліт“, дим і падає все, обвалюється. Потім я побіг до виходу головного, бачу — там горить, виліз через серверську кімнату».

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Чоловікові пощастило. Його кабінет розташовувався з лівого боку будівлі, далі від епіцентру вибуху. Він не встиг вибігти до підвалу, це і врятувало йому життя.

Антон Олексійович, постраждалий: «Це офіс, я збирався йти до підвалу саме через те, що летить. Я навіть не знаю, це добре, що я до підвалу не пішов, бо там стіна обвалилася».

Час від часу бійці ДСНС змушені зупиняти пошуково-рятувальні роботи, бо на Запоріжжя летять нові ударні безпілотники. На позиціях лунають тривожні вигуки: «Летить щось, тікайте!». На задньому дворі бійці служби надзвичайних ситуацій оперативно гасять охоплені вогнем автівки.

Повторний удар по понівеченій багатоповерхівці

Також ударною хвилею пошкоджено багатоповерхівку навпроти. Цей будинок уже вдруге з початку повномасштабної війни страждає від обстрілів росіян. У жовтні 2023 року ті ракетою С-300 знесли декілька поверхів. Згодом будівлю повністю відновили. І от знову тут побиті вікна та потрощені балкони.

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Валентина, потерпіла: «Почалася повітряна тривога, я вийшла в коридор свій, була в коридорі, тут же почула свист, потім гучний вибух. Я злякалася, побачила — вікна летять, скло, перелякалася. Це вже другий „приліт“ у наш дім, у мене вилетіли вікна».

Російський дрон зруйнував офіс інтернет-провайдера та житлові будинки в історичному центрі міста — споруди тут датуються 19-м століттям. Зараз на місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Далі на місці працюватимуть комунальники, забиватимуть вікна фанерою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Вижив, бо не встиг до підвалу: неймовірна історія порятунку під час обстрілу Запоріжжя

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