Вдавав місцевого жителя: у Харкові затримали льотчика РФ, який бомбив місто

Ворожий літак українські військові збили засобами протиповітряної оборони.

Нацгвардійці Харкова розповіли подробиці затримання льотчика, якого підбили над містом тиждень тому. Окупант вдавав місцевого жителя.

Про це ідеться в сюжеті ТСН в рамках спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Ворожий літак українські військові збили засобами протиповітряної оборони. Пілоту вдалося катапультуватися. Кілька годин його розшукували підрозділи тероборони та нацгвардійці. Утім, окупант виказав себе самотужки — запустив у небо світлову ракету, як знак для своїх. Це дало підказку в пошуках, а далі вже, за вказівками місцевих жителів, удалося відшукати ворога в покинутому будинку в селищі під Харковом. Льотчик був у цивільному одязі і з сокирою в руках.

"Він був без зброї, мав тільки гранати, але вусики були відігнути, тобто мав намір раптом захищатися. За той день він скинув 8 бомб безпосередньо по Харкову. І він розумів, куди він кидає, куди скидає. Він заступник командира частини, тобто все чудово розумів", — розповідає боєць з позивним "Койот".