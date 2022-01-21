Вдома не було їжі: у Дніпропетровській області батько двох дітей пограбував могили

Вдома не було їжі: у Дніпропетровській області батько двох дітей пограбував могили

Чоловік визнав провину та розкаявся.

У м. Верхівцеве Кам'янського району Дніпропетровської області чоловік обікрав могили. На суді він він заявив, що зробив це, бо вдома не було їжі.

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Про це йдеться у вироку Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області, повідомляє ТСН.ua.

Слідство встановило, що 2 листопада 2021 року чоловік пограбував дві могили. Він вкрав металеві швелера, які були опорами для надгробних плит. Вартість завданих збитків правоохоронці оцінили в 1 071 грн.

Під час суду чоловік провину визнав та розкаявся. Він розповів, що пограбував могили, оскільки вдома не було їжі. Викрадене він повернув поліції.

Потерпіла на суд не прийшла, проте повідомила, що у неї немає матеріальних претензій до обвинуваченого.

Суд визнав чоловіка винним за ч.3 ст. 297 КК України. Його засудили до 4 років позбавлення волі, замінивши цей термін іспитовим.

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