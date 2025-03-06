Вдова військового звинувачує медиків психлікарні у смерті чоловіка: моторошні подробиці

Вдова учасника бойових дій звинувачує медиків психлікарні у смерті свого чоловіка. Він попросив про психологічну допомогу, проте раптово помер.
Вдова учасника бойових дій звинувачує медиків психлікарні у смерті свого чоловіка на Рівненщині. Каже, він був увесь у синцях. Підозрює, його у закладі могли сильно побити. Натомість лікарі звинувачення відкидають. Припускають, що сліди на тілі з'явилися внаслідок судом і причина смерті з цим не пов'язана.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно
Олена Шарко каже, що її чоловік прослужив у бойових бригадах 10 років. Михайлу Шарку було 29 років. Каже, повернувся з війни і оформлював документи для догляду за лежачою матір'ю. Визнає, почав випивати. І 12 лютого, люди зателефонували її матері, а вона в екстрені служби.
"Що мій чоловік сидить біля першої школи сидить і плаче і що дуже збуджений. Але в той день, коли в нього стався такий зрив, він просто дізнався про загибель свого побратима", – каже вдова.
На місце прибула поліція.
"Вони могли його відпустити, але він попросився, щоб вони його поклали до лікарні, бо він сам не може впоратися", – каже Олена Шарко.
Надавати допомогу його ушпиталили до психлікарні. Медичний директор показує ліжко, на якому лежав пацієнт. У коридорі. Бо каже, місць у палатах немає. Саме привезли пацієнтів з різних областей. Лікарню реформують у спецзаклад примусового лікування засуджених. Та кілька місць, каже, є для таких пацієнтів, як Михайло. Стверджує, чоловікові надавали усю необхідну допомогу. Та на 5 день у лікарні йому стало дуже зле. Тоді на чергуванні була пані Галина.
"Він був не в свідомості, тиск його був низький. Блідий, мав синці на тілі, поставили крапельницю, покололи укольчики", – каже лікарка-психіатриня Галина Ткачук.
Та чоловік помер. Його дружина підозрює, причина – побиття у лікарні.
"Я побачила множинні страшні тілесні ушкодження на тілі свого чоловіка. Ці нанесення були схожі на застосування гумової дубинки і електрошокера. У нього відбита голова, синє вухо, око", – каже Олена Шарко.
У психлікарні побиття заперечують. Припускають, сліди на тілі могли з'явитися внаслідок судом.
"Вживання призупиняється і тоді організм не може це і дає реакцію, або білу гарячку, або судомні напади. Синці вони цілком могли появитися після нападів. Синці не вплинули на причину його смерті", – каже директор КП "Обласна психлікарня с. Орлівка" Анатолій Каленюк.
Напади, кажуть, бачили і пацієнти.
"Ми його втрьох чоловік тримали і не могли втримати. Важкі епілептичні припадки", – каже пацієнт.
У директора є відео із камер спостереження. Його тривалість понад сто годин – увесь час перебування Михайла. Усе надати не можуть, бо вилучене поліцією в рамках розслідування.
На кадрах видно один із нападів. Михайло на ліжку. До нього підходять пацієнти, охорона. Медперсонал проводить певні маніпуляції. Ще два напади, кажуть, сталися у їдальні, де камер немає. Показуємо директору фото синців на тілі Михайла. Той вважає, що чоловік міг вдаритись.
Тим часом у поліції офіційно повідомляють, що слідчо-оперативна група ознак насильницької смерті не виявила: "Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка настала внаслідок наростаючої серцево-легеневої та дихальної недостатності, тромбозу венозних судин головного мозку, правого шлуночку серця, гілок легеневої артерії та дисметаболічної кардіоміопатії".
Та у вдови ще й питання, чи належно йому надали допомогу, коли чоловікові стало дуже зле, адже реанімації у психлікарні немає.
"Швидка не може їхати в стаціонар надавати допомогу, тому що це наш обов'язок надавати допомогу. Вони скажуть, ви за то гроші берете, що ж ми будем їхати", – каже лікарка Галина Ткачук.
Погіршився стан близько 17:00, а констатували смерть після 18:00. Стверджують, намагалися рятувати. Та швидку не викликали. Чергова лікарка каже, не бачила необхідності. Мовляв, швидка могла і не приїхати.
"Він звернувся за допомогою. Він не заслуговує на те, щоб йому не дали шанс на життя", – каже вдова чоловіка.
Чи зробили усе для порятунку життя Михайла медики - розслідує поліція. Триває судово-медична експертиза, яка має визначити звідки у чоловіка синці. А слідчі вивчають усе відео з камер спостереження.
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