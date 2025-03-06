Вдова військового звинувачує медиків психлікарні у смерті чоловіка: моторошні подробиці

Вдова учасника бойових дій звинувачує медиків психлікарні у смерті свого чоловіка. Він попросив про психологічну допомогу, проте раптово помер.

Вдова учасника бойових дій звинувачує медиків психлікарні у смерті свого чоловіка на Рівненщині. Каже, він був увесь у синцях. Підозрює, його у закладі могли сильно побити. Натомість лікарі звинувачення відкидають. Припускають, що сліди на тілі з'явилися внаслідок судом і причина смерті з цим не пов'язана.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно

Олена Шарко каже, що її чоловік прослужив у бойових бригадах 10 років. Михайлу Шарку було 29 років. Каже, повернувся з війни і оформлював документи для догляду за лежачою матір'ю. Визнає, почав випивати. І 12 лютого, люди зателефонували її матері, а вона в екстрені служби.

"Що мій чоловік сидить біля першої школи сидить і плаче і що дуже збуджений. Але в той день, коли в нього стався такий зрив, він просто дізнався про загибель свого побратима", – каже вдова.

Олена Шарко тримає портрет свого чоловіка Михайла Шарка.

На місце прибула поліція.

"Вони могли його відпустити, але він попросився, щоб вони його поклали до лікарні, бо він сам не може впоратися", – каже Олена Шарко.

Надавати допомогу його ушпиталили до психлікарні. Медичний директор показує ліжко, на якому лежав пацієнт. У коридорі. Бо каже, місць у палатах немає. Саме привезли пацієнтів з різних областей. Лікарню реформують у спецзаклад примусового лікування засуджених. Та кілька місць, каже, є для таких пацієнтів, як Михайло. Стверджує, чоловікові надавали усю необхідну допомогу. Та на 5 день у лікарні йому стало дуже зле. Тоді на чергуванні була пані Галина.

"Він був не в свідомості, тиск його був низький. Блідий, мав синці на тілі, поставили крапельницю, покололи укольчики", – каже лікарка-психіатриня Галина Ткачук.

Та чоловік помер. Його дружина підозрює, причина – побиття у лікарні.

"Я побачила множинні страшні тілесні ушкодження на тілі свого чоловіка. Ці нанесення були схожі на застосування гумової дубинки і електрошокера. У нього відбита голова, синє вухо, око", – каже Олена Шарко.

У психлікарні побиття заперечують. Припускають, сліди на тілі могли з'явитися внаслідок судом.

"Вживання призупиняється і тоді організм не може це і дає реакцію, або білу гарячку, або судомні напади. Синці вони цілком могли появитися після нападів. Синці не вплинули на причину його смерті", – каже директор КП "Обласна психлікарня с. Орлівка" Анатолій Каленюк.

Напади, кажуть, бачили і пацієнти.

"Ми його втрьох чоловік тримали і не могли втримати. Важкі епілептичні припадки", – каже пацієнт.

У директора є відео із камер спостереження. Його тривалість понад сто годин – увесь час перебування Михайла. Усе надати не можуть, бо вилучене поліцією в рамках розслідування.

Відео з камер спостережень

На кадрах видно один із нападів. Михайло на ліжку. До нього підходять пацієнти, охорона. Медперсонал проводить певні маніпуляції. Ще два напади, кажуть, сталися у їдальні, де камер немає. Показуємо директору фото синців на тілі Михайла. Той вважає, що чоловік міг вдаритись.

Тим часом у поліції офіційно повідомляють, що слідчо-оперативна група ознак насильницької смерті не виявила: "Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка настала внаслідок наростаючої серцево-легеневої та дихальної недостатності, тромбозу венозних судин головного мозку, правого шлуночку серця, гілок легеневої артерії та дисметаболічної кардіоміопатії".

Та у вдови ще й питання, чи належно йому надали допомогу, коли чоловікові стало дуже зле, адже реанімації у психлікарні немає.

"Швидка не може їхати в стаціонар надавати допомогу, тому що це наш обов'язок надавати допомогу. Вони скажуть, ви за то гроші берете, що ж ми будем їхати", – каже лікарка Галина Ткачук.



Погіршився стан близько 17:00, а констатували смерть після 18:00. Стверджують, намагалися рятувати. Та швидку не викликали. Чергова лікарка каже, не бачила необхідності. Мовляв, швидка могла і не приїхати.

"Він звернувся за допомогою. Він не заслуговує на те, щоб йому не дали шанс на життя", – каже вдова чоловіка.

Удова учасника бойових дій звинувачує медиків у смерті свого коханого на Рівненщині

Чи зробили усе для порятунку життя Михайла медики - розслідує поліція. Триває судово-медична експертиза, яка має визначити звідки у чоловіка синці. А слідчі вивчають усе відео з камер спостереження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 17:00 6 березня. САМІТ У БРЮССЕЛІ, КИТАЙ ПІДТРИМАВ УКРАЇНУ і КРИВИЙ РІГ ПІСЛЯ АТАКИ

Читайте також: