Вдова загиблого військового у пам'ять про чоловіка здійснила його мрію: "Я розуміла це - справа життя"

Переселенка з Криму Юлія Гаврилюк відкрила на Вінниччині міні-цех із виробництва хліба та пиріжків. Про це мріяв її чоловік, який загинув у боях за Бахмут. Володимир пішов захищати Україну з перших днів повномасштабної війни. А дружина відразу взялася волонтерити і розвивати село, де він народився.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

У селі Степанівка Юлія Гаврилюк відкрила міні-пекарню та випікає там смаколики. Відкрила пекарню Юлія за грантові кошти в пам'ять про свого чоловіка Володимира, який загинув у грудні 2022 року у боях за Бахмут.

"Я себе називала дружиною, яка подає патрони. Мій чоловік ціною власного життя припинив захищати нашу державу, я розуміла це справа життя і його смерть не повинна бути даремною, волію допомагати сім'ям, щоб захисники повернулись додому", - каже Юлія Гаврилюк.

Юлія Гаврилюк

Подружжя з рідної для Юлії Ялти переїхало у Степанівку, звідки родом Володимир, після анексії Криму. Почали вирощувати у селі малину. Жінка продавала смаколики, чоловік вступив до лав Нацполіції. Він дуже любив землю, а ще - бандури і кобзи. Виготовляв інструменти і носив оселедця.

"Людина, яка прагнула займатись саморозвитком, людина, яка любила дітей і мене, яка любила землю, нічого деструктивного в руках не тримав і я не розуміла, як в його руках може зброя, але я знаю, що його вчинок для мене героїчний", - наголошує Юлія Гаврилюк.

Сімейні фото

Після загибелі Володимира Юлія написала книгу і щоб продовжити справу чоловіка відкрила пекарню, аби допомагати військовим.

Більше половини прибутку йде на військо, каже Юлія. Собі залишають лише кошти на сировину і зарплати. А ще для бійців волонтерки виробляють м’ясні консерви та каші.

Міні-пекарня

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Нагадаємо, як біля лінії фронту відбувається посівна та що кажуть аграрії.

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