Вечеря з сюрпризом: у Києві дівчина замовила роли з тарганом (відео)

Ні грошей, ні навіть заміни зіпсованій вечері дівчині не запропонували.

Киянка Надія ще довго не буде замовляти доставку ролів у закладі на Березняках. Адже на вечерю у "подарунок" в упаковці отримала ще й таргана.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 1 лютого.

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Фото комахи Надія надіслала до закладу, де замовляла суші. Але ні грошей, ні навіть заміни зіпсованій вечері їй не запропонували.

"Вони пропонують наступного разу з наступним замовленням ще бонусний рол. Я думаю, їм там треба додати, може, якийсь рол "Тарганисько", ще якусь фішечку нехай собі зроблять, якщо для них це норма", - іронізує дівчина.

Журналістка "Сніданку" Христина Биковець разом з експертом із якості продуктів Максимом Несміяновим з'їздила до того самого закладу, де жінка замовляла суші. І те, що вона там побачила - шокує.

Заклад буквально кишів тарганами, хоча там запевняли, що напередодні проводили дезінфекцию та дератизацію.

Але жодних документів, які б це підтвердили, так і не надали. А продавчиня, схоже, взагалі не розуміє обурення відвідувачів. Вона запевняла, що заклад раз на два місяці регулярно робить дезінфекцію.

Але таргани продовжують бігати там, де готується їжа.

"Тож запам'ятатйте: якщо побачили подібне, не просто ноги в руки і навтьоки, а не полінуйтеся і напишіть звернення до Держпродспоживслужби. Вони перевірять заклад, і якщо скарга підтвердиться, то штрафу не оминути. Коли ж "сюрприз" знайшли у своїй страві, спершу обов’язково відправте письмове звернення туди, де ви замовляли їжу. А потім уже до Держпродспоживслужби. І гроші вам зобов’язані повернути", - йдеться у сюжеті.

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