Вечірка під час COVID-19, бійки у Раді та скандальний ресторан "Велюр": ляпи та курйозні ситуації із Тищенком

У ВР відреагували на поїздку Тищенка до Таїланда та запевнили, що не відряджали його за кордон.

Колишній заступник голови депутатської фракції "Слуга Народу", народний депутат Микола Тищенко, який знову вляпався у скандал через поїздку у Таїланд, неодноразово відзначався одіозною поведінкою.

ТСН.ua зібрав ляпи та найгучніші курйозні ситуації, пов'язані із народним депутатом Верховної Ради.

Поїздка до Таїланду під час війни в Україні

26 січня з'явилася інформація про те, що народний депутат Микола Тищенка під час повномасштабної війни в Україні вирушив до Таїланду. На сайті Посольства України в Королівстві Таїланд зауважили, що йдеться про "робочу поїздку", яка запланована на 27 січня. Там нардеп має зустрітися з "українською громадою" в чотиризірковому готелі для "покращення взаємодії з представниками суспільства". У ВР заявили, що не відряджали його за кордон.

Після обурення українців голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, що Тищенка звільнять з посади заступника голови фракції. Згодом очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк додала, що Тищенка виключено з партії "Слуга народу".

Новини України: Микола Тищенко намагався силою стягнути з трибуни Гео Лероса

Тищенко часто плутає свята

У День Української Державності, 28 липня, Тищенко вирішив привітати українців з Днем Незалежності. У соціальних мережах нардеп опублікував допис, до якого прикріпив вірш і фото з українськими прапорами у центрі Києва. Після коментарів під дописом він зрозумів помилку, видалив допис з привітанням зі своєї сторінки та привітав українців вже із Днем Хрещення Русі та з Днем Української Державності.

Подібна ситуація сталася, коли на Різдво 2022 року він привітав українців із Великоднем. Відповідний допис з’явився на його сторінці в фейсбуці. Зокрема, Тищенко виклав вірш-привітання, яке завершувалося словами: "Христос воскресе!". Незабаром це допис зник зі сторінки політика, там був опублікований наступний текст, а помилка виправлена.

Скандали, пов'язані із рестораном "Велюр"

Журналісти-розслідувачі неодноразово помічали, як ресторан "Велюр" працював у період жорсткого карантину. Під час спостережень вони помітили, як у "Велюр" приїжджали народні депутати та інші відомі у політичних колах люди.

Одна із таких подій отримала розголос. Зокрема, у розпал коронавірусу, заклад працював вночі аж до 6 ранку, попри карантинні обмеження. У закладі заявили, що можуть працювати вночі відповідно до протоколу КМДА. Втім, цей документ був застарілий, а нові обмеження, які забороняють роботу ресторанів після 23 години від 8 липня, у "Велюрі" не коментували.

Гучна вечірка дружини Тищенка під час карантину

У квітні 2021 року, під час епідемії коронавірусу, депутат Верховної Ради Микола Тищенко влаштував у готелі у Подільському районі Києва вечірку у період суворого карантину. Свято влаштували до дня народження дружини Тищенка. За інформацією ЗМІ, окрім того, що порушив правила карнатину, він для гостей заходу влаштували масштабний феєрверк, які в столиці заборонені. За словами самого Тищенко, святкували нібито не в ресторані, а в готельних номерах, тож юридично він нічого не порушив.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи вечірку Тищенка, заявив, що він має бути покараний. Арахамія зазначив, що "цього не можна робити". І на його думку, Микола Тищенко повинен взяти на себе максимальне покарання, передбачене законом, за порушення карантину.

Бійки Тищенка та Лероса у Раді

Тищенко неодноразово потрапляв у бійки, часто будучи ініціатором. Зокрема, усім запам'ятався конфлікт між Тищенком та позафракційним народним депутатом Гео Леросом. Подія сталася у вересні 2021 року. Тоді він намагався силою стягнути з трибуни Лероса, щоби перервати його виступ, в якому звучала критика президента. Він спробував опиратись політику, який забрав у нього мікрофон, і вирватись з його обіймів, втім, це йому не вдалося зробити.

Через фотосесію нардепа затримали рейс

Літом 2021 року виліт літака з Києва до Ужгорода затримали майже на 10 хвилин через те, що нардеп Микола Тищенко знімав кілька дублів відео на телефон. На відео, яке опублікував журналіст, видно, як нардеп активно жестикулює і щось розповідає на камеру на тлі літака, а позаду нього пасажири активно заходять на борт лайнера. Поки Тищенко не зняв вдалий кадр, літак не міг злетіти через приватний автомобіль, який перегородив дорогу.

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