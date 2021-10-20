Вечірні страховиська: невідомі в балаклавах кийками наводять свої “порядки” у селищі

Вечірні страховиська: невідомі в балаклавах кийками наводять свої “порядки” у селищі

За фактом нападів на підлітків та юнаків у поліції відкрили кримінальне провадження.

У селищі Млинів, що на Рівненщині, невідомі чоловіки у балаклавах нападають на підлітків та юнаків, яких перестрівають вечорами, Б’ють кулаками, ногами і навіть використовують дерев’яні кийки, щоб звалити своїх жертв з ніг. Голова громади Дмитро Левицький звернувся до поліції із заявою про хуліганів, які тримають у страху спокійне колись селище.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Камери відеоспостереження зафіксували цілу низку нападів на вулицях селищі: когось б’ють кийком по голові, іншого – з усієї сили кулаками, після чого кидають на асфальт, якогось хлопця гепають з ноги у спину. Селищний голова зібрав усе доступне відео, але певен, що фактів побиття є значно більше.

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“Не всі хочуть надавати такі матеріали. На мою думку, просто бояться”, - каже він.

Усі напади стаються близько 7-9 години вечора. Кілька чоловіків у балаклавах та масках заходять до магазинів чи кафе, де збираються підлітки, починають їх виганяти звідти і дубасити, когось перестрівають просто дорогою.

Місцева мешканка Наталя стала свідком одного з таких нападів на підлітків. На зустріч із журналістами погоджується за умови, що її обличчя не покажуть — вона теж боїться розправи.

“Зайшли група з закритими капюшонами обличчями. Вони розганяли молодих людей, діти втікали, а тих, які залишалися, вони просто били. Нібито з таким мотивом, що вони будуть наводити тут порядки”, - розповідала вона.

Жоден із потерпілих до поліції наразі не звернувся. Але копи все таки відкрили кримінальне провадження за хуліганство групою осіб. Заяву до поліції написав селищний голова.

Матір одного із потерпілих розповіла журналістові ТСН, що була приголомшена, коли дізналася від сина, що з ним трапилося. “Вони зустрілися з друзями. Сиділи, їли чіпси, пили воду. Їм просто сказали вийти, почали їх бити. Мого били по ногах і по голові”, - переповідає вона.

Жінка каже, що готова співпрацювати із поліцією і попросила інших батьків також звертатися із заявами. До цього закликають і поліцейські. Заступник керівника Млинівського відділення поліції Роман Гасяк гарантує заявникам анонімність.

Якщо особи нападників буде встановлено і їхню вину доведуть, то їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

Новини України: у Рівненській області невідомі нападають на підлітків увечері і лупцюють їх

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