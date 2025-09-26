Ведмедик із троянд чи Троянський кінь: чим обернувся скандал з тепер відомим на всю країну подарунком

Ведмідь з троянд

У соцмережах досі не вщухає скандал із величезним квітковим ведмедиком, якого нібито купили за понад пів мільйона гривень. Ба більше, з’ясувалось, що таких ведмедиків могло бути два, а вся історія обернулася гучними викриттями, які стосуються коштовних годинників, елітної нерухомості та автопарку.

Про це йдеться у матеріалі TSN.ua, який розкриває деталі скандалу, що почався з відео «ведмедика за 536 тисяч» у соцмережах.

«Ведмедик за 536 тисяч»: історія блогерки-квіткарки

Відео, як велетенського квіткового ведмедя завантажують в авто, опублікувала відома блогерка та водночас власниця квіткарні Анастасія Скальницька. 25-річна блогерка з мільйоном підписників здобула популярність після участі у телешоу, де охоче розповідала про свій розкішний спосіб життя. Вона хизувалася весіллям за $110 тисяч та орендою будинку за $6 тисяч на місяць.

Однак, у ході розмови з журналістами, Анастасія повідомила, що родина вже переїхала в орендовану квартиру і живе «звичайне життя».

«Я живу звичайне життя. Я не купую якісь там супердорогі речі. Я живу в орендованій квартирі, у нас одна машина в сім’ї на двох. Плюс-мінус мені на витрати до 10 тисяч доларів на все абсолютно. Це не брати взагалі чоловіка», — розповіла Анастасія Скальницька.

Загадковий чоловік та мільйонні доходи

Підписники Скальницької довго гадали, хто ж її загадковий чоловік. Ним виявився Богдан Скальницький, молодший інспектор поліції охорони в Києві, який відповідно до посади, має декларувати усі доходи родини.

Згідно з його декларацією за минулий 2024 рік, доходи дружини склали понад 8 мільйонів гривень (майже 700 тисяч на місяць), тоді як сам він заробив 335 тисяч гривень (менше ніж 28 тисяч гривень на місяць).

При цьому в задекларованих статках немає ані квартири, ані будинку, ані авто, про яке говорила його дружина. Водночас подружжя демонструвало у соцмережах пишне весілля, оренду житла за тисячі доларів та навіть пластичну операцію чоловіка в елітній столичній клініці, де ліпосакція коштує від 6 тисяч євро. Невідповідність доходів та видатків родини стала предметом запиту до Управління поліції охорони та НАЗК. На момент публікації ТСН ще не отримала відповіді.

Другий ведмідь, депутат і власниця бренду одягу

Виявилося, що квіткових ведмедиків було два. Один був частиною промокампанії квіткового магазину Анастасії, а другий, ймовірно, був подарунком, який отримала власниця бренду жіночого одягу Даніела Косянчук.

У мережі з’явилася інформація, що подарунок вона отримала від народного депутата від фракції «Слуга народу» Андрія Дубнова. Нардеп прочитав повідомлення від TSN.ua з проханням підтвердити або спростувати цю інформацію, але так і не відповів.

Косянчук, у свою чергу, різко відреагувала на критику щодо вартості подарунку:

«Можна було б, в принципі завалити своє жало і просто поставити лайк або пройти повз. Ваші оці ***ть хейтерські ***ані комментарии н***й нікому не потрібні», — написала вона на своїй сторінці.

Представники бренду, власницею якого є Даніела Косянчук, пояснили вибір подарунка його символічністю:

«Ми замовили найбільшого в Україні ведмедя з квітів, бо саме він уособлює ідею масштабу нашого бренду. Ведмедик є бестселером у нашій колекції прикрас — він символізує силу, ніжність і любов, які завжди йдуть поруч», — йдеться у дописі на сторінці бренду в соцмережі.

Проте представники магазину відмовилися спілкуватися з журналістами про прибутковість бізнесу чи джерела фінансування дороговартісної рекламної кампанії.

Коштовний автопарк та нерухомість з початку війни

Аналіз відкритих джерел про 29-річну Даніелу Косянчук показав, що від початку повномасштабного вторгнення вона вже кілька разів купувала елітну нерухомість:

2022 рік — квартира в Києві у ЖК «Крістал Парк Тауер» (майже 60 кв. м).

2024 рік — квартира в ЖК «Трініті» (майже 70 кв. м).

2024 рік — будинок на Київщині, в Обухівському районі (житлова площа 265 кв. м, вартість 18 млн грн).

Квіткового ведмедика доставили саме до цього будинку, якщо порівняти фасад будівлі з відео в соцмережі.

За останні три роки у власниці магазину жіночого одягу також накопичилося чимало рухомого майна. Журналісти оцінили її автопарк у 330 тисяч доларів:

BMW x3 (2022 р.в.),

Mercedes G класу («кубік», 2024 р.в.)

мотоцикл Ducati.

Окрім того, її колекція годинників, судячи зі світлин, оцінюється від 9 до 170 тисяч євро за одиницю.

Даніела не перебуває в офіційному шлюбі. Бренд одягу вона заснувала лише 3 роки тому, а ФОП на нього оформила лише рік тому. Вона також займається криптовалютою та влаштовує закриті клубні ігри в покер. Після скандалу та різкої реакції на критику, Даніела Косянчук закрила свою сторінку у соцмережі, залишивши відкритим питання про джерела її багатств та сплату податків.

