Як ЗСУ тримають «пояс фортець» на Донеччині / © ТСН

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Російська армія планувала оточити майже дві тисячі українських військових на півночі Харківської області, а начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов навіть доповів кремлівському очільнику Володимиру Путіну про нібито повний розгром українського угруповання. Однак ЗСУ провели контроперацію. Бійці звільнили 15 населених пунктів і повернули під контроль близько 200 квадратних кілометрів території. Паралельно на Донеччині українські військові продовжують утримувати «пояс фортець», попри постійні атаки російських дронів та артилерії.

Про перебіг операції на Харківщині та ситуацію на Донецькому напрямку йдеться в репортажі Андрія Цаплієнка, Іллі Шинкаренка та Сергія Перфілова для ТСН.Тиждень, «1+1», марафону «Єдині новини».

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Як російський «Ведмежий кут» став «Ведмежим капканом»

На півночі Харківської області російські війська ще влітку сформували виступ у районі села Вільхуватка. За задумом окупантів, він мав допомогти оточити майже двотисячне угруповання українських військових. На початку вересня російське Міноборони ледь не щодня звітувало про нібито звуження кільця оточення та наближення завершення операції.

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16 жовтня начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів Путіну, що операція «Ведмежий кут» завершилася повним розгромом оточених українських сил. Росіяни планували замкнути кільце в районі села Приколотне.

Однак українське командування готувало відповідь. На початку вересня головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий розпорядився перекинути на цю ділянку додаткові підрозділи. Серед них — 120-й окремий розвідувальний полк і 475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2. Саме останній визначили основною ударною силою операції.

Завдання українських військових полягало в тому, щоб відсікти праву частину російського виступу й не дозволити окупантам реалізувати план оточення.

Під час операції використовували бронетехніку у взаємодії з безпілотниками, а українські штурмові групи просувалися вперед і атакували російські позиції. Для евакуації військових також застосовували повітряні засоби.

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Результатом стало звільнення Вільхуватки та ще 14 населених пунктів. Загалом під контроль України повернули близько 200 квадратних кілометрів території. Російський виступ вдалося ліквідувати, а загрозу оточення українського угруповання — усунути.

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російської армії під час операції становили близько 800 військових і майже 400 одиниць техніки.

Командир 475-го окремого штурмового полку, підполковник Олександр Настенко з позивним «Флінт», повідомив, що зачистка окремих населених пунктів ще триває. Водночас загальну ситуацію на цій ділянці фронту вже стабілізували.

«Пояс фортець»: чому Росія руйнує міста на Донеччині

Поки на Харківщині українські військові зривали російський план оточення, на Донеччині окупанти продовжують наступ на один із ключових оборонних районів України — так званий «пояс фортець».

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Він охоплює Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку та Костянтинівку. За даними репортажу, оборонна смуга простягається приблизно на 50 кілометрів уздовж траси до Костянтинівки. Фактично йдеться про Краматорсько-Слов’янську агломерацію, яку російські війська атакують із чотирьох напрямків.

Оскільки захопити ці міста прямим наступом росіянам не вдається, вони систематично завдають ударів по населених пунктах. У Краматорську російські безпілотники полюють на транспорт і людей. Особливу небезпеку становлять дрони на оптоволокні, які не виявляють звичайні засоби радіоелектронної боротьби.

«Пояс фортець — це ціла мережа ось таких позицій, які вже зламали путінські плани щодо захоплення Донбасу. Але що буде далі? Від цих хлопців зараз залежить, чи втримаємо ми лінію оборони», — зазначив кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко під час перебування на військових позиціях.

Журналісти побували біля артилерійських підрозділів 100-ї окремої механізованої бригади, які працюють на цьому напрямку. Основу одного з розрахунків самохідної артилерійської установки M109A6 Paladin становлять добровольці.

Попри постійні атаки російських безпілотників, військові продовжують виконувати бойові завдання. Механік-водій Paladin із позивним «Фома» визнає, що ситуація непроста, але оцінює її як середньої складності.

«Не сказати, що легка ситуація, але порівнюючи зараз, то середньої складності», — розповів він.

Під час розмови з кореспондентом поблизу позицій з’явився російський FPV-дрон. Військовий одразу повідомив про небезпеку: «FPV-шка летить».

Командир гармати M109A6 Paladin із позивним «Дімас» наголошує, що українські підрозділи залишаються в містах, які Росія планує захопити.

«Наші хлопці є і в Костянтинівці, і в Дружківці, те, що росіяни кажуть, що захоплять. Ми не віддамо. Ми до останнього будемо битися», — заявив військовий.

За інформацією, наведеною в репортажі, російський наступ на Донеччині обходиться окупантам надзвичайно дорого. Зокрема, ціна просування становить понад 400 російських військових на кожен захоплений квадратний кілометр території.

Головний технік батареї САДН 100-ї бригади з позивним «Полкан» вважає, що російські сили поступово виснажуються.

«Це моя особиста думка, їм важко, вони видихаються. Вони зменшуються», — сказав він.

За даними кореспондентів, від початку 2026 року окупантам вдалося захопити менш як 1% території Донецької області. У репортажі також зазначається, що навіть обережні союзники України не очікують, що Росія зможе захопити всю Донеччину наступного року.

Головний сержант батареї з позивним «Макс» пов’язує здатність українських військових утримувати оборону насамперед із людьми, які продовжують добровільно захищати країну.

«Поки є такі хлопці, добровольці, які не за гроші, до тих пір будемо тримати. Буде важко, але будемо робити все можливе», — наголосив військовий.

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ВСЕ ДУЖЕ ГРАМОТНО! БІЙЦІ ЗСУ ЗДИВУВАЛИСЬ ОБЛАШТУВАННЮ ОКУПАНТАМИ ГАЗОГОНУ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ВІЙНИ!

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що під час таємного контрнаступу «Ведмежий капкан» українські військові вибили російські сили з ділянки на півночі Харківської області, де ті вклинилися в оборону.

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