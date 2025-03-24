Ведуча Марічка Падалко присвятила забіг загиблому редактору TSN.ua Дмитру Бєндікову

Благодійний забіг за назвою "Десятка незламності" відбувся в столиці напередодні. Ця спортивна подія об'єднала майже 5 тисяч людей, серед яких - звичайні любителі бігу, професійні атлети, а ще наші воїни та ветерани. Цього року головна ідея заходу - "біг як мистецтво, а мистецтво як біг".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Від самого ранку столична Оболонська набережна переповнена людьми. І всі вони гуртом стають до руханки. Забіг "Десятка незламності", який по суті стартує новий біговий сезон 2025 у столиці, відкрили ветерани Збройних сил України. На кріслах колісних чи протезах, кожен з них має свою історію боротьби та відновлення.



Попереду разом із 8-річним сином та прапором символічну стометрівку здолав Артем Мороз. Військовослужбовець - отримав поранення ще у 2022 на Херсонщині, втім каже, саме спорт допоміг повернутися до повноцінного життя, а ще, мотивує малий непосидючий Матвійчик.

"На жаль дуже багато хлопців і дівчат у шпиталях які потребують нашої підтримки, підтримки нашого суспільства і поваги, тому кожен свідомий громадянин повинен робити все від нього залежне для перемоги і задля перемоги", - каже Артем Мороз.

Вздовж набережної, через парк Наталка і по мосту Хвиля - вперше за новим маршрутом на основну дистанцію у 10 кілометрів вийшли тисячі людей. Все для того аби зарядити одне одного енергією та долучитися до збору для наших захисників.

Забіг у Києві

До благодійного заходу долучилася і команда 1+1 медіа. 20 "плюсівців", серед яких і ведуча Марічка Падалко, свій забіг присвятили пам'яті випускового редактора TSN.ua Дмитра Бєндікова, який нещодавно загинув на фронті, захищаючи Україну.

"Я свій забіг присвячую одразу двом людям, перша людина це - Дмитро Сергеєв на позивний "Марс", боєць 130 батальйону, побратим мого чоловіка, який в цей день загинув в Ірпені 3 роки тому. Вся наша команда "1+1 медіа" присвячує цей забіг нашому колезі, який воював у 3 штурмовій Дмитру. Він буквально кілька днів тому загинув, тому змішані почуття. А так я певна, у нас всіх безсонна ніч через вибухи. Все одно після такої ночі хочеться вийти і всім показати, якщо не непристойний знак, то отакий знак сили що ми українці сильні", - каже Марічка Падалко.

Марічка Падалко

Всі бігуни, які здолали дистанцію отримали пам'ятну медаль з унікальним візерунком. А завдяки внескам учасників, організатори зібрали майже 600 тисяч гривень, яких вистачило аби придбати 4 РЕБи для 3-ї штурмової бригади, щоб захистити наших військових від ворожих дронів.

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