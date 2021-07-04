Ведуча шоу "Твій день" Стася Ровінська долучилася до благодійної фотосесії: допомогти врятувати життя може кожен

Ведуча шоу "Твій день" Стася Ровінська долучилася до благодійної фотосесії: допомогти врятувати життя може кожен

Кошти збирають для реконструктивної операції у Сербії.

Багатогодинна робота близько десяти людей у студії та відмова від гонорарів за свою роботу. Усе – аби зібрати кошти на складну операцію для стилістки Ксенії Яровчик. Вона сама на майданчику готує героїв до знімання та сподівається, що зможе завдяки таким фотодням зібрати 200 тисяч гривень - саме стільки не вистачає на лікування. Долучилася до благодійної мети й ведуча проєкту "Твій день" Стася Ровінська. Про це йшлося у сюжеті ТСН.19:30 3 липня.

Тема фотосесії - Болівуд. Усі тут - заради благодійної мети. Стилістка Ксенія Яровчик потребує складної операції - у неї рідкісна вроджена хвороба - екстрофія сечового міхура. Тепер Ксенія потребує реконструктивної операції, яку погодилися зробити в Сербії. Там це коштує 12 з половиною тисяч євро. Половину коштів жінка зібрала сама. І почала думати над тим, як їй зібрати решту - вирішила організувати фотосесію.

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"Я коли дізналася про таку ініціативу і що це благодійна фотосесія одразу зголосилася тому, що є можливість допомогти людині бути здоровою, жити нормальним життям + і заодно зробити собі фотосесію це здається дуже круто", - зауважила ведучу програми "Твій день" Стася Ровінська.

Наступний фотодень благодійних знімань - у серпні. Участь у ньому коштує три з половиною тисячі гривень - долучитися може будь-хто. Ксенії на операцію залишилося зібрати близько двохсот тисяч.

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