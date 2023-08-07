Вегетаріанець та фанат білявок: єдиній горилі в Україні самцю Тоні - 49 років (фото, відео)

Завтра, 8 серпня, єдиній горилі в Україні - самцю Тоні виповнюється 49 років. В Київському зоопарку, де мешкає унікальна тварина, показали сайту ТСН.ua як готуються до свята, адже незважаючи на війну, їхній підопічний заслуговує на невеличкий знак уваги. По людським міркам Тоні - 90-літній дідусь.

Тоні народився 8 серпня 1974 року у місті Нюрнберг (Німеччина). А київську прописку отримав у 1999 році, коли переїхав до столичного зоопарку – з того часу він став улюбленцем для відвідувачів.

В умовах зоопарків горили живуть до 40 років, тому все що більше цього віку – це вже вважається маленьким дивом та красномовно свідчить про рівень піклування про тварину.

Тоні святкує свій 49-й день народження в Київському зоопарку / фото ТСН.ua

Поки іменинник відпочиває у зимовому вольєрі, на його "літній фазенді" кипить робота – майстри закінчують приготування над подарунком, а кіпери готуються накривати святковий стіл для іменинника. До речі, "фазенду" для Тоні відкрили на його день народження у 2021 році – з’єднавши її з його зимовою квартирою.

Разом з директором зоопарку проходимо до літнього вольєру Тоні через службове приміщення на Острові звірів.

Подарунок з африканськими мотивами

Тут у Тоні є зручний кольоровий гамак, гойдалка, яку він використовує як обідній стіл, величезний подіум для відпочинку та прийняття сонячних ван. Тоні інколи залізає туди і спостерігає з висоти за відвідувачами, які збираються вздовж його вольєру. Але більше часу проводить під ним – там затінок і завжди є запашне сіно, на якому горила випочиває.

Взагалі тут багато куточків, де Тоні може відпочивати і ховатися від очей відвідувачів, якщо вони йому набридають, а таке часто трапляється – все залежить від настрою тварини.

Літня фазенда Тоні з висоти його помосту / фото ТСН.ua

Також вздовж фазенди Тоні є водойма, але до води горила не підходить – боїться. А от попити Тоні може з власної поїлки, яку йому облаштували доглядачі у затінку.

"Іграшок тут у Тоні багато. Цього року ми йому змайстрували термітник зі смаколиками. Це металева конструкція, яка розмальована африканським орнаментом. Всередину ставимо мисочку з медом і закриваємо "термітник" на замок. Зверху на ньому є отвори. Щоб поласувати медом, Тоні має запихати туди гілочки відповідної довжини. Він вже знає, як це працює, тому гілочки він має шукати сам, їх тут багато на кущах. Так він буде розвивати свою рухливість. Такий ось незвичний подарунок", - розповідає сайту ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Солодкий подарунок для старожила зоопарку / фото ТСН.ua

Відмовився від м’яса

До речі, Тоні став стовідсотковим вегетаріанцем. Раніше він дуже полюбляв варену курочку. Через що швидко набирав вагу.

У 2021 горила мала проблеми зі шлунком – тоді за Тоні хвилювався увесь Київ, йому довелося пройти комплексне обстеження, робили операцію. Разом з фахівцями з Німеччини було прийнято рішення – Тоні має відмовитися від усього м’ясного та молочного, більше рухатися. Тож горила вже третій рік сидить на дієті, харчується фруктами та овочами. Це позитивно відобразилось на його самопочутті. Тварина стала більш рухливою, скинула зайву вагу.

Раніше вага Тоні буда 230 кілограмів, а після того, як у нього з’явився літній вольєр, він схуднув на 50 кг – його вага зараз 180 кілограмів.

Щоденний раціон Тоні:

Півкіло зелені – салати, селера, пророщені рослинні корми.

600 грамів цитрусових – лимони, апельсини, мандарини.

Любить помідори і томатний сік.

Фрукти, зелень, корми з підвищеним вмістом клітковини.

Любить пити компоти.

Якщо є настрій їсть – буряк, кавун або горішки.

Всього за день він з'їдає понад 15 кілограм

Святковий стіл для горили Тоні / фото ТСН.ua

Війна і Тоні

"Коли почалася війна – виникла проблема, де дістати салат для Тоні. Особливо це стало актуально через тиждень після вторгнення Росії, коли ланцюжки з поставок харчів були розірванні, а російські війська стояли під Києвом. Ми почали вирощувати салат самі у власній теплиці, а також пророщували там овес. І зараз це робимо. Тому тепер для Тоні у нас завжди є 2-3 кілограма свіжого салату", - розповідає ТСН.ua Кирило Трантін.

Якби не почалася війна, то вже б у цьому році у Тоні був величезний новий вольєр, який планували побудувати у новому приматнику. Але роботи через війну призупинили.

Важку минулу зиму Тоні прожив у теплі. Біля його вольєра поставили велику дров’яну піч, відвідувачі донатили кошти на дрова, щоб зігріти єдину горилу в Україні.

Важку минулу зиму Тоні прожив у теплі / фото ТСН.ua

"Для Тоні війна проходить легко. Він мешкає у вольєрі з товстими стінами. Тому звуків сирен, а також вибухів від ракет або роботи ППО Тоні не чув, а якщо і чув, то не зовсім розумів, що відбувається. Він поводиться як завше. Бо має свої установлені роками звички. А ось, наприклад, наші копитні через гучні вибухи у травні та червні, відмовилися давати потомство", - розповідає директор зоопарку.

Сніданок аристократа

Тим часом, співробітники виносять для Тоні святковий сніданок. Нам зізнаються, що він звичайний для Тоні, адже йому по настанові лікарів не можна їсти щось інше.

Директор зоопарку сам викладає харчі для горили на банановий лист: кавун, ананас, капуста, зелень, помідори, огірки, кукурудза, варена картопля, горохова каша. А зверху кладе яйце. Це виявляється, новий харч, що обожнює Тоні – сніданок починає саме з курячого яйця. Справжній аристократ!

Тоні святкує свій 49-й день народження в Київському зоопарку / фото ТСН.ua

"Для Тоні – єдиної горили в Україні, життя у Київському зоопарку, це як пансіонат для людей похилого віку. Ми дуже сильно піклуємося про нього, мріємо відзначити його 50 день народження. Кожен його прожитий день для нас – це виклик, а ще підтвердження високого рівня роботи наших працівників. І це дуже важливо, адже за тим як живе Тоні спостерігають і європейські фахівці. Кожного місяця колеги з Німеччини телефонують і цікавляться новинами про Тоні",- каже Кирило Трантін.

Після цього ми покидаємо фазенду Тоні, адже через пару хвилин сюди зайде її господар, а він непроханих гостей не любить.

Телевізор та білявки

Тоні обожнює дивитися телевізор (встановлений над оглядовим склом), але тільки, коли сидить у своєму вольєрі. Влітку йому не до телевізора. Після активних прогулянок фазендою на свіжому повітрі, тварина майже одразу засинає.

А от взимку він полюбляє переглядати по телевізору сюжети про джунглі, Африку і своїх далеких родичів. Також він дивився телевізор під час карантину, коли відвідувачі через коронавірус не пускали до зоопарку. Тоні тоді навіть засумував трішки за гостями і йому показували по телевізору картинку, де були люди.

Тоні святкує свій 49-й день народження в Київському зоопарку / фото ТСН.ua

Тоні – одинак. Коли він приїхав до Києва, то в зоопарку мешкала самка горили, але вони не зійшлися характерами. Він живе сам. А ще Тоні дуже цікавиться жінками, особливо йому подобаються білявки. Він може кинути всі свої справи заради спілкування з білявками. Ще той романтик - може відшукати в соломі квітку і "подарувати" її вподобаній білявці, підносячи до скла. Такі жінки для нього - справжні принцеси.

Тоні та його зграя

"До чоловіків Тоні ставиться байдуже, він вважає їх суперниками. Усі його доглядачі – жінки. Вони приносять йому їжу, смачний компот, прибирають вольєр. Тому він вирішив, що жінки, які його оточують – це і є його зграя. До відвідувачів Тоні теж ставиться уважно. Але коли у нього поганий настрій може відвернутися від людей спиною і навіть не дивитися у їх бік. Коли є настрій може і побавитися, полюбляє лякати відвідувачів. Різко розганяється зі свого місця і зупиняється біля скла вольєру, а потім спостерігає, як люди розбігаються в різні боки", - розповідають в зоопарку.

Тоні святкує свій 49-й день народження в Київському зоопарку / фото ТСН.ua

Тоні з’являється на своїй фазенді миттєво. На свій вік він дуже швидко бігає. Горила діловито обходить територію, нюхає подарунок у вигляді термітника і їжу на столі. І як розповідали нам співробітники, першим бере яйце і заїдає його соковитим помідором.

Горилі Тоні з Київського зоопарку - 49 років

Але вже за хвилину, побачивши скупчення людей біля вольєру, ховається від людських поглядів у затінку навісу, мовляв, немає чого на мене витріщатися.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про сміливого та войовничого лемура: як змінився легендарний Байрактар з Київського зоопарку.

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