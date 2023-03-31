Величезна вирва просто посеред могил і дитячого садочка: наслідки удару по Запоріжжю

Під час вранішнього обстрілу Оріхова поранено двох працівників енергетичного підприємства.

Вдень росіяни вдарили по Запоріжжю, внаслідок цього двох людей поранено. Вибухом понівечило приватні будинки, йдеться в ТСН.

У пастці опинилася жінка з немовлям, бо вибуховою хвилею в їхньому будинку зігнуло двері.

Під час вранішнього обстрілу Оріхова поранено двох працівників енергетичного підприємства. Пошкоджено будівлі та транспорт. На світанку росіяни били по селах у передмісті Запоріжжя.

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Один будинок згорів ущент, і на згарищі власник намагався знайти вціліле майно. “Все знищено! Все! Дім, літня кухня, підвал, все! В будинку немає нічого”, - каже чоловік.

Росіяни вдарили і по дитячому садочку, сторож дивом уцілів. “Його врятувало те, що він був у підвальному приміщенні. А так скло все вибито. Його б посікло”, - розповідає директорка Людмила Чученко.

Тепер на дитячому майданчику - величезна вирва. Робітник засипає її, аби скоріше навести лад на території. Уламки російської ракети складають поруч - на кольорових дитячих меблях.

Величезна вирва і на кладовищі, куди росіяни також скерували ракету.

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