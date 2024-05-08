Величезна змія на кондиціонері налякала киян: що це за плазун – експерт здивував відповіддю

У столиці дійсно багато вужів, але вони цілком безпечні для людини.

У Києві спостерігається засилля змій на вулицях, про це пишуть у соціальних мережах та додають, що у плазунів закінчився шлюбний період і вони тепер виводять потомство.

У Мережі публікують шокувальне відео, на кадрах видно величезного плазуна, який зачепився за кондиціонер, а його намагаються зняти з нього люди за допомогою двох палиць.

Також стверджується, нібито змії стали більш активними після частих дощів, які напередодні рясно випадали у Києві.

Гість зі східної Азії

У Київському зоопарку заспокоюють та додають, що плазун на відео – небезпеки людям не несе.

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"На відео тонкохвостий полоз – неотруйна змія сімейства вужоподібних. Цей вид поширений у Південно-Східній Азії (Китай, В’єтнам, Тайвань, Бірма), тобто це зовсім не наш регіон. Тому можна стверджувати, що плазун мешкав у когось з містян вдома і просто втік з помешкання", – розповідає ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Він додає, що у нашому регіоні такі змії у природі не водяться. Полоз абсолютно безпечний для людини, не отруйний і ніякої загрози не становить.

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Вужів багато і їх не варто чіпати

Щодо засилля у парках столиці вужів, то у зоопарку підтверджують, що вони досить активні у цей період, але з дощами це ніяк не пов’язано. Вужі теж абсолютно безпечні для людей.

"На вулиці пригріло сонечко, вужі звісно ж розмножуються – зараз у них шлюбний період, а пізніше вони будуть відкладати яйця та виводити потомство. Людям не варто їх чіпати, а просто обходити стороною і не займати. І ні в якому разі не можна їх бити. Вуж дуже корисний для природи – винищує пацюків та мишей", – додає директор зоопарку.

Переполох через чорну змію

До речі, на вихідних у соціальних мережах здійнявся справжній переполох через те, що в одному з районів Бучі помітили нібито ядовиту чорну гадюку, мовляв, це одна з найбільш отруйних змій в Україні.

Чорна "гадюка" , яку помітили в Бучі, виявилася вужем / Фото: із соцмереж

Але в зоопарку кажуть, що потрібно відрізняти гадюку від вужа. Їх можна розрізнити по формі голови – у гадюки вона списоподібна, а на фото був зображений саме вуж. До речі, вужі відрізняються від інших змій "жовтими вухами" – яскраво-вираженими мітками на голові, частіше жовтими, але іноді білими і оранжевими.

Тому не варто боятися, що у Бучі на вас може напасти отруйний плазун.

Нагадаємо, раніше у Києві помітили засилля змій на алеї парку. У соціальних мережах публікують відео, як змії повзають по доріжках парку Муромець. Вони гріються на бетоні та збиваються у клубки.

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