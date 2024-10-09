Величезний пацюк їв булочку у супермаркеті Києва: "Рататуй" став зіркою соцмереж – відео

В Держпродспоживслужбі розповіли, як споживачам діяти у таких випадках.

У Києві в одному з супермаркетів відвідувачі помітили шокуючу картину – величезний пацюк обідав булочкою з родзинками. Гризун якось зміг пролізти всередину вітрини з випічкою.

"До вашої уваги, щур елітний. Вигодуваний лише на відбірковому тісті", - написали під відео.

Щур з апетитом поїдав здобу і навіть не боявся "глядачів", які знімали його трапезу на відео. Тваринка, до речі, дуже схожа на персонажа відомого мультика "Рататуй".

На кадрах видно, що супермаркетом ходять люди. Не виключено, що вони можуть придбати здобу, по якій вже потовкся гризун або навіть її понадгризав.

Величезний пацюк їв булочку у супермаркеті Києва

Що кажуть в Держпродспоживслужбі?

В головному управлінні Держпродспоживслужби Києва ТСН.ua повідомили, що з приводу гризуна у супермаркеті на Позняках ніхто з відвідувачів до них не звертався.

Там додають, що одного відео для перевірки замало, бо невідомо, де, коли і ким воно було знято – необхідна заява від споживача про виявлене порушення.

"Звісно, що така ситуація неприпустима. Але для того, щоб розпочати перевірку закладу, споживач має звернутися на будь-яку гарячу лінію з відповідним зверненням. У разі наявності такої скарги, наші співробітники виїжджають для перевірки закладу харчування чи магазину не пізніше однієї доби. Тому людина, яка виявила подібне порушення має підготувати відповідне звернення, а наші інспектори негайно розпочнуть перевірку", – розповідає ТСН.ua Олег Рубан, керівник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Він додає, що вже сьогодні разом представниками району проведуть моніторинг закладів торгівлі та харчування у Дарницькому районі.

Не оминуть і супермаркет, де щур обідав випічкою з родзинками. Якщо вказані факти підтвердяться, то власник магазину нестиме відповідальність за антисанітарію та щурів у закладі.

Раніше ТСН.ua розповідав, що супермаркетом у Києві ганяли миші: що тепер буде з продуктами і магазином (відео).

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