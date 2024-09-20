Величезний склад путінських ракет злетів у повітря: що тепер буде з обстрілами України

Росія витримала паузу та може незабаром здійснити новий масований обстріл України навіть попри те, що днями було знищено один з її найбільших складів боєприпасів та ракет. Але не виключено, що найближчим часом ситуація може змінитись.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Цілком можливо. Паузу вони (окупанти – ред.) витримали, боєкомплект для цього є. Це може відбутись наприкінці вересня. З урахуванням того, як вони використовували останнім часом боєкомплект, то я думаю, що буде до 50 ракет", — каже Олександр Коваленко.

Та додає: "Але, по-перше, це буде комбінований удар. Я не думаю, що він буде таким масованим, як це було 26 серпня. Він буде набагато менший. До 26 серпня вони готувались півтора місяця. Останній нальот був на початку вересня, тому від того часу вони не мали можливості накопичити стільки, скільки вони мали на 26 серпня. Крім того, під час минулого масованого удару було використано рекордну кількість "Шахедів". Якщо вони готують удар на вересень, то за масштабами він буде набагато менший, ніж 26 серпня".

Олександр Коваленко не виключає й того, що якщо масованого удару у вересні не буде, то це буде означати, що путінська армія ще накопичує ракети для атаки більшої потужності.

"Не забуваємо про те, що у Путіна 7 жовтня день народження, тому його можуть привітати "салютом" по Україні", — каже експерт.

Підірвали склад з ракетами – чи поменшає обстрілів

За інформацією з відкритих джерел, на складі боєприпасів у Тверській області, який було підірвано днями, разом зі снарядами зберігались ракети "Іскандер" та КАБи, якими путінська армія обстрілює Україну.

"Загальна вага, об’єм всіх боєприпасів, які були там — це 30 тис. тонн. Для розуміння, що таке 30 тис. тонн – якби там були тільки боєприпаси 122-го калібру, то це був би фактично річний запас за умови такої інтенсивності, з якою їх використовують зараз, кожного дня. Але на складі були не тільки такі боєприпаси. Там були і міни, і балістичні ракети, інші боєприпаси. Якщо рахувати, наприклад, тільки мінами 82-го калібру, то це запас до двох років фактично", — каже Олександр Коваленко.

Щодо ракет "Іскандер" експерт каже про наступне: "Росіяни їх виробляють, а на цьому об’єкті було їхнє накопичення. Це був об’єкт для накопичення. Коли ракети були потрібні – їх брали. Якщо там дійсно було знищено "Іскандери", то, відповідно, нові будуть брати з інших місць".

Та додатково пояснює: "Тобто якщо у них за планом є пуски, наприклад, двох ракет по території України, завтра – трьох ракет "Іскандер" по Україні, післязавтра, наприклад, ще два пуски, то цей боєкомплект у них готовий. Він є в наявності там, де є пускові установки. Бєлгородська, Курська, Ростовська області. Своєю чергою, коли цей боєкомплект закінчиться, то, звісно, зі складів підвозять нові ракети. На жаль, суттєвого впливу в плані системності обстрілів найближчим тижнем ми не відчуємо. Але коли боєкомплект у ближній зоні закінчиться, от тоді виникне проблематика – звідки везти. Тут починається логістика. Ми відчуємо паузи використання "Іскандерів".

ЗМІ показали нові супутникові знімки наслідків удару по складу у Торопці

Раніше повідомлялось про те, що РФ готує масовану ракетну атаку по Україні.

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