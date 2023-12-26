Велика мобілізація 500 тисяч осіб: Залужний пояснив, звідки узялася така цифра

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Генеральному штабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій у ході повномасштабної війни з Росією потрібно мобілізувати до Сил оборони України ще 450-500 тисяч осіб. І коштуватиме це 500 мільярдів гривень.

Звідки взялася саме така цифра, пояснив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі 1+1 26 грудня.

"Питання (про мобілізацію - ред.) воно з одного боку просте, а з іншого боку складне. Почнемо з того, що військове командування жодного запиту на такі цифри (400-500 тисяч - ред.) не робило. Військове командування продовжує виконувати функції захисту держави, відповідно, формує свої запити на боєприпаси, на зброю, і, відповідно, на людський ресурс. Це робиться на постійній основі. І ми не робимо це якимось окремим форматом на Кабмін чи Верховну Раду. Що стосується безпосередньо цієї цифри (щодо мобілізації - ред), то ми цю цифру сформували, врахували її на наступний рік, вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, формування нових частин, а також прогнозування наших втрат. Озвучувати цю цифру, або окремі розділи по цих цифрах я не можу. Це є військовою таємницею", - наголосив Залужний.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Залужний в прямому ефірі заговорив про мобілізацію!".

Нагадаємо, 19 грудня під час щорічної пресконференції президент України Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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