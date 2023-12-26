Велика мобілізація 500 тисяч осіб: Залужний пояснив, звідки узялася така цифра

Валерій Залужний зазначив, що військове командування виконує функції захисту держави, відповідно, формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Генеральному штабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій у ході повномасштабної війни з Росією потрібно мобілізувати до Сил оборони України ще 450-500 тисяч осіб. І коштуватиме це 500 мільярдів гривень.
Звідки взялася саме така цифра, пояснив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі 1+1 26 грудня.
"Питання (про мобілізацію - ред.) воно з одного боку просте, а з іншого боку складне. Почнемо з того, що військове командування жодного запиту на такі цифри (400-500 тисяч - ред.) не робило. Військове командування продовжує виконувати функції захисту держави, відповідно, формує свої запити на боєприпаси, на зброю, і, відповідно, на людський ресурс. Це робиться на постійній основі. І ми не робимо це якимось окремим форматом на Кабмін чи Верховну Раду. Що стосується безпосередньо цієї цифри (щодо мобілізації - ред), то ми цю цифру сформували, врахували її на наступний рік, вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, формування нових частин, а також прогнозування наших втрат. Озвучувати цю цифру, або окремі розділи по цих цифрах я не можу. Це є військовою таємницею", - наголосив Залужний.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Залужний в прямому ефірі заговорив про мобілізацію!".
Нагадаємо, 19 грудня під час щорічної пресконференції президент України Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.