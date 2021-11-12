Велика опозиція до Зеленського: ставка влаштувати дострокові парламентські вибори раніше за президентські

Це вперше за два роки до чергових виборів сформувалася така велика опозиція до чинної влади. За підтримки окремих олігархів, вони робитимуть все, щоб розпустити Верховну Раду.

Україна впевнено крокує до дострокових парламентських виборів. Якщо раніше про це лише шепотілися в кулуарах переважно окремі представники опозиції, зараз, на тлі падіння рейтингів влади, вони об’єдналися у велику коаліцію проти Володимира Зеленського та "Слуг народу" за підтримки окремих олігархів.

Експерти кажуть про новий феномен в українській політиці. За два роки до чергових парламентських та президентських виборів, проти чинної влади сформувалася велика коаліція опозиції. Причому більшість її представників ще пів року тому прямо або опосередковано підтримували "зелену" владу.

Ставку роблять на енергетичну кризу та вкрай важке проходження опалювального сезону, що може призвести до ще більшого падіння рейтингів. Тоді буде легше розколоти монобільшість у Верховній Раді, дотиснувши Зеленського піти на дострокові парламентські вибори, які за задумом цієї великої коаліції опозиції мають обов’язково відбутися раніше президентських.

ТСН.ua розбирався, що слугувало причиною формування такої великої коаліції опозиції проти Зеленського, та чи варто українцям готуватися до дострокових виборів Ради.

Фактор Разумкова

Публічною точкою відліку формування великої коаліції опозиції стала відставка Дмитра Разумкова с посади спікера Верховної Ради. Хоча, у неформальних розмовах із ТСН.ua, "слуги" зазначають: Банкова прекрасно знала, що Разумков давно почав грати у самостійну політичну гру.

Ходили чутки, що його відставка може призвести до розколу монобільшості: на знак протесту "слуги", які орієнтуються на колишнього спікера, могли вийти з лав "Слуги народу". Проте цього не сталося. Ніхто зі списочників, які, можливо, і підтримують Разумкова, не хотіли опинитися перед загрозою втрати мандату.

Разумкову навіть не вдалося сформувати власну депутатську групу – лише міжфракційне об’єднання "Розумна політика", до якого увійшли 25 депутатів: власне сам колишній спікер, 19 депутатів "Слуги народу", двоє від "Батьківщини", та Людмила Буймістер, яку нещодавно виключили з лав "слуг".

До того ж, як зазначають "слуги", партія з аналогічною назвою "Розумна політика" з’явилася в реєстрі ще у вересні минулого року (була перейменована, а створена в травні 2014 року). Проте, на відміну від депутатської групи, міжфракційне об’єднання не дає права участі у засіданнях погоджувальної ради, виступу на пленарних засіданнях чи формуванні комітетів. Різних міжфракційних об’єднань у Верховній Раді, що є радше клубами за інтересами, більше сотні. Проте, зрозуміло, що це демонстративний жест у бік Банкової.

Повернення Авакова

Проте, більшого інформаційного удару по Зеленському та монобільшості завдав вихід у публічну площину колишнього голови МВС Арсена Авакова. Після відставки в середині липня, він взяв паузу, нічого не коментував та зрідка постив фото в Instagram та Facebook із двозначними підписами. Тишу обірвала його гучна поява в ефірі телеканалу олігарха Ріната Ахметова у четвер, 4 листопада, де він жорстко розкритикував президента, парламент і РНБО, на яку спирається Зеленський в ухваленні гучних санкційних рішень.

Годинне інтерв’ю Авакова підірвало ЗМІ та соцмережі. Представники опозиції взяли критику колишнього глави МВС на озброєння. Інші ж дописували, що в ефірі телеканалу Ахметова Авакову влаштували "теплу ванну", не поставши незручних запитань щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, активістки Катерини Гандзюк і гучної справи "рюкзаків" (2018 року ЗМІ писали про причетність сина Авакова до можливого постачання рюкзаків для МВС в обхід тендерної процедури).

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Під кінець резонансного інтерв’ю Арсен Аваков, відповідаючи на питання щодо свого політичного майбутнього, згадав про Дмитра Разумкова, Юлію Тимошенко, Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олега Ляшка і навіть ексголову СБУ Ігоря Смешка (останнього активно піарив журналіст Дмитро Гордон).

ЗМІ та експерти одразу ж охрестили це обрисами великої коаліції опозиції проти Зеленського та "Слуги народу", поруч із можливим створенням власної партії відомим українським дитячим лікарем Євгеном Комаровським, який має власну програму на телеканалі Ахметова. В численних інтерв’ю Дмитру Гордону неодноразово звучали фрази, що у Комаровського в Instagram більше підписників, ніж у Зеленського. А останній фрагмент їхньої розмови, де Гордон і Комаровський стверджують, що "разом із 73% українців, які проголосували за Зеленського, є лохами", став вірусним у соцмережах.

Вже колишній голова партії "Слуга народу", перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко жартівливо назвав об'єднання Разумкова зі "старими політиками" - Аваковим та Яценюком - "Блоком РАЯ". Одразу після цього колишній спікер парламенту спростував це можливе об’єднання. Що ж до Авакова, він виклав у своїх соцмережах відео, де знову жорстко пройшовся по Офісу президента, звинувативши у провокаціях:

"Ні, не правда (щодо створення спільної партії з Разумковим – ред.). Мені відомо, що після переляку в Офісі президента відбулася робоча нарада…і ухвалене рішення контратакувати такого роду фейками".

Проте, що важливо, і на це мало хто звернув увагу, Аваков вказав, що ні він, ні Арсеній Яценюк не збираються створювати спільного політичного проєкту з Дмитром Разумковим. Тобто, можливо йдеться про спільний політичний проєкт Авакова та Яценюка. Щось на кшталт "Народного фронту". Але про це поки що зарано говорити, та й в останні соцопитування Авакова та Яценюка не включають, тому невідомі ні рівень їхнього рейтингу, ні антирейтингу.

Зведення рахунків

"Слуга народу" готується до великого партійного з’їзду, який запланований на понеділок, 15 листопада. У коментарі ТСН.ua щодо основної цілі, депутат від "Слуги народу" Олександр Качура каже, що це - розгляд заяви Олександра Корнієнка – зміна голови партії. З високою вірогідністю його замінить депутатка від "Слуги народу" Олена Шуляк, яка є заступницею голови комітету ВР з питань організації державної влади.

"Вона має необхідні управлінські здібності, керувала великим бізнесом до цього. Думаю, вона зможе організувати роботу команди. Корнієнко буде займатися реформою парламенту. І модернізація статуту партії (розглядатимуть на з’їзді – ред.) - треба його осучаснити. Думаю, там треба передбачити можливість онлайн-голосувань. Пандемія ускладнює ухвалення партійних рішень. До того ж, у нас досить великий склад політради, який важко оперативно зібрати. Тому я пропонуватиму створити президію політради у менш вузькому колі, делегувати їм повноваження більш оперативно ухвалювати рішення щодо поточних питань, щоб не збирати 73 людини", - пояснює ТСН.ua Олександр Качура.

Проте, однією з головних цілей з’їзду, судячи з численних витоків у ЗМІ, є саме можливе рішення партії про позбавлення Разумкова мандату. Неодноразово про це публічно висловлювався й голова фракції монобільшості Давид Арахамія. Якщо з’їзд ухвалить таке рішення, то Разумкова дійсно можуть позбавити мандату, адже він був першим номером списку "Слуги народу" на парламентських виборах 2019 року.

Проте, тут є законодавча колізія між Регламентом та Конституцією. Адже, щоб стати спікером, він вийшов із лав монобільшості, ставши позафракційним. Разумков вже заявив, що в разі ухвалення партією такого рішення, піде до суду. Джерела ТСН.ua в лавах "Слуги народу" кажуть, що остаточного рішення Банкова ще не ухвалила, адже це може додати Разумкову політичних балів і приводів для піару.

Дострокові парламентські

Останні соцопитування свідчать про падіння рейтингів влади. Одразу після відставки Авакова, за даними соцгрупи "Рейтинг", за Зеленського готові були проголосувати 27,7% опитаних (серед тих, хто визначився та голосуватиме), а за "Слугу народу"- 24,1%.

Політична картина станом на зараз, вже після відставки Разумкова і гучного інтерв’ю Авакова, виглядає наступним чином: Зеленський має 21,8% підтримки, "Слуга народу" – 17,3%. При цьому, президентський рейтинг Разумкова зріс до 6,4%.

Про падіння рейтингів влади говорять і в Центрі Разумкова. За даними їхнього опитування в жовтні, вже після загострення протистояння Банкової та Разумкова, за Зеленського готові були проголосувати 25,7% українців, за "Слугу народу" – 21,6%.

На думку директора соціологічної служби Центру Разумкова Андрія Биченка, рейтинги влади знижуються через розчарування українців щодо невиконання владою обіцянок, даних на виборах 2019 року.

"Хоча не можна сказати, що це зниження стрімке. За попередньої не однієї влади (це було за Ющенка, Януковича і Порошенка), після стрімкого злету підтримки діяльності, довіри до влади, одразу після виборів підтримка та електоральні рейтинги поступово знижувалися. На жаль, історія повторюється. Хоча зниження підтримки чинної влади відбувається дещо нижчими темпами. Ну а основна причина, на мою думку, що цей сплеск підтримки, коли оновлюється влада, є швидше кредитом довіри – певними очікуваннями. Потім, коли діяльність не виправдовує цих очікувань, відбувається розчарування", - пояснює Андрій Биченко.

У великій ситуативній коаліції опозиції до Зеленського іншої думки. Велику ставку там роблять саме на цю зиму. Вкрай складне проходження опалювального сезону через світову енергетичну кризу може обвалити рейтинги влади, що відкриє шлях до дострокових парламентських виборів. Завдання цієї коаліції опозиції – за будь-яку ціну провести вибори до Верховної Ради раніше за президентські.

ТСН.ua вже писав, що на Банковій всерйоз подумують над перенесенням парламентських виборів на 2024 рік, або ж оголошенням дострокових президентських, щоб провести їх раніше за парламентські, які припадають на осінь 2023 року.

У коментарі ТСН.ua, політолог Володимир Фесенко також каже, що поява такої об’єднаної опозиції за два роки до виборів – це дійсно щось нове – своєрідний феномен, якому важко знайти аналог.

За словами експерта, за Порошенка не було якоїсь великої "антипорошенківської" коаліції. Так, були певні ідеологічні протистояння з проросійськими силами. Порошенко навмисне запустив на орбіту Медведчука. І це відповідало його інтересам перед виборами. Тому аналогії з тим, що зараз відбувається, не було ні за Ющенка, ні за Януковича. За Януковича опозиція об’єдналася вже під час Майдану.

"Зараз це сталося через закон про олігархів, особливо на тлі того, що до цієї коаліції долучився Ахметов. Поки що важко говорити про чітку стратегію. Вони хочуть максимально послабити президента, інформаційно, політично, атакують його з усіх боків. Але ресурс їхнього впливу, особливо в парламенті, обмежений. Тому тут навряд чи вони можуть зіграти у швидку гру. Наприклад через дестабілізацію політичної ситуації, вийти на дострокові вибори", - вважає Володимир Фесенко.

Джерела ТСН.ua у фракції "Слуга народу" не погоджуються. Кажуть, що справжньою причиною, чому Ахметов включився в опозиційну гру, є проєкт змін до Податкового кодексу, що передбачав суттєве збільшення податків для великого бізнесу (у випадку з Ахметовим – це зміна нарахування ренти на залізну руду). Та й у команді Разумкова (у міжфракційному об’єднанні), як кажуть у монобільшості, переважно люди Ахметова і Богдана (колишнього глави ОПУ Андрія Богдана – ред.), або ж депутати зі скандальною репутацією. Проте, кілька днів тому ЗМІ повідомили, що до другого читання урядовий законопроєкт №5600, який і передбачав збільшення ренти, "схуд" на 20 млрд грн.

Політолог Володимир Фесенко окреслює два можливих сценарії розвитку подій.

Перший - переформатування парламентської більшості.

Другий – дострокові вибори до Верховної Ради.

"Можливо є такі розрахунки, що важка зима, ризики енергетичної кризи плюс рекордний сплеск пандемії сильно вдарять по Зеленському. Якщо рейтинги знизяться, то частина депутатів "Слуги народу" почне вагатися і вдасться їх відколоти. Поки що я мало вірю в перший сценарій. Навіть Разумкову не вдалося створити депутатську групу. Будь-який депутат-списочник, який намагатиметься вийти зі "Слуги народу", втратить мандат. Щодо дострокових виборів. Якщо раптом не буде 226 депутатів у більшості, дострокові вибори призначає виключно президент. Ставка на цей сценарій дійсно є. Схоже, що саме до цього прагне опозиція. Але реалізувати його буде непросто. Думаю і зараз якась частина депутатів "Слуги народу" може вагатися, проте будуть вичікувати. Не думаю, що відбудеться глобальний розкол, хоча ризики звичайно можуть виникати", - підсумовує Володимир Фесенко.

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