Велика війна на Близькому Сході: Іран готується вдарити по Ізраїлю, але США не хочуть ескалації

Розвідка США очікує навіть більш масштабної атаки, в тому числі й на американські бази, в якій може взяти участь і ліванська Хезболла (шиїтська мусульманська організація, яка контролює ЗС Лівану), ніж перший прямий удар ракетами та дронами з території Ірану по Ізраїлю в середині квітня цього року. Про це повідомили одразу кілька американських ЗМІ, а The New York Times навіть додала, що Вашингтон планує відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід, "щоб допомогти Ізраїлю, не створюючи при цьому враження ескалації конфлікту".

ТСН.ua вже писав, що 13 квітня Тегеран випустив біля 350 ракет, більшість з яких були балістичними, і безпілотників. Тоді 99% ворожих цілей були перехоплені, зокрема й силами США, Британії, Франції та Йорданії, що збурило багатьох українців, які дуже справедливо ставили питання: чому бойова авіація Заходу допомагає Ізраїлю збивати іранські ракети й "шахеди", а України – ні? Чи, хоча б дозволити нашим сусідам – Польщі та Румунії – збивати російські ракети та дрони, що летять у їхньому напрямку?

Проте, як бачимо, й на Близькому Сході Адміністрація Байдена сповідує політику "керованої ескалації", бо за три місяці до президентських виборів, а Камала Гарріс і Дональд Трамп, як свідчать свіжі соцопитування, у ключових штатах йдуть нога в ногу, їм не треба ще одна "війна". Особливо в нафтовому регіоні, від якого, кінець кінцем, залежать ціни на американських заправках. Тим паче, Камала Гарріс більше тяжіє до прогресивних лівих у Демократичній партії, які не підтримують дії Ізраїлю в Газі.

Тому США робитимуть все, щоб запобігти великій війні на Близькому Сході, ризик якої нікуди не зникав від жовтня 2023 року. З іншого боку, авторитарні й диктаторські країни робитимуть все, щоб ця велика війна почалася, адже їхня ціль – розпорошити ресурси Заходу, передовсім США, посіявши в західних суспільствах ще більший хаос. Чого ж очікувати? ТСН.ua розбирався.

Помста Ірану: масштабна атака

Інформація про можливу масштабну атаку Ірану по Ізраїлю в американській пресі з’явилася ще кілька днів тому, одразу після вбивства в Тегерані в середу, 31 липня, політичного лідера терористичного ХАМАСу Ісмаїла Ханії. Це сталося після інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна (колишнього міністра охорони здоров’я країни), який "переміг" на дострокових виборах після смерті Ебрагіма Раїсі. ТСН.ua писав, що наприкінці травня цього року його гелікоптер розбився у провінції Східний Азербайджан.

За інформацією CNN, Ісмаїл Ханії був убитий за допомогою вибухового пристрою, що був таємно схований у гостьовому будинку, де він проживав вже протягом кількох місяців. Бомбу підірвали дистанційно, коли Ханії перебував у своїй кімнаті. Хоча раніше іранські державні ЗМІ та ХАМАС стверджували, що Ханії був вбитий ракетою, випущеною з-за меж будівлі, в якій він жив.

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"Уряд Ірану та ХАМАС стверджують, що вбивство здійснив Ізраїль. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність. Представники Ізраїлю проінформували США про операцію лише після операції. Вбивство Ханії вчергове викликало побоювання, що конфлікт Ізраїлю з ХАМАСом і його союзниками може перерости у багатофронтову повномасштабну війну на Близькому Сході", - зазначає видання.

Проте, треба також нагадати, що 27 липня Ізраїль повідомив про ракетний удар ліванської Хезболли по стадіону на Голанських висотах (які від 1967 року перебувають під контролем Ізраїлю, що не визнано міжнародною спільнотою). Загинуло 12 дітей і підлітків. Після цього Ізраїль вдарив по Бейруту. Ціллю був старший командир ліванського угруповання Хезболла Фуад Шукр (радник лідера терористичного угрупування Хасана Насралли), відповідальний за загибель дітей під час ракетного обстрілу Голанських висот, який у цілому керував атаками на Ізраїль. Власне, він і загинув внаслідок атаки. І, хто б сумнівався, що Росія висловить обурення цим ударом, назвавши це "брутальним порушенням міжнародного права".

За словами прессекретаря ЦАХАЛу, контр-адмірала Даніеля Хагарі, вони "перебуваують у стані підвищеної готовності як в обороні, так і в наступі, сили ЦАХАЛу розгорнуті в повітрі, на морі та на землі, й готові до будь-яких сценаріїв, особливо до планів наступу в найближчі терміни". Як і в квітні цього року, майбутня можлива ще масштабніша атака Ірану на Ізраїль – це, як казав Тегеран, помста за Ханії. Тоді, нагадаємо, Іран назвав цю операцію "Чесна обіцянка", що стала відплатою за удар Ізраїлю по консульству Ірану в Сирії 1 квітня, де загинуло семеро іранських командирів, враховуючи двох генералів.

Відповідь США: жодної ескалації

Оговтавшись від шоку після нападу терористичного ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, дуже багато хто на Заході почав засуджувати дії ізраїльської армії. За цей час ЗМІ облетіли багато світлин і відео руйнувань у Газі, й демонстрацій у США та Європі щодо дій Ізраїлю. В п’ятницю, 2 серпня, Туреччина, наприклад, пішла на безпрецедентний крок, заблокувавши доступ до Instagram, начебто після вбивства політичного лідера терористичного ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані. Разом із тим, нагадаємо, що президент Ердоган є послідовним критиком дій Ізраїлю в Газі. Нещодавно він навіть заявив про можливість військового втручання, що багато експертів назвали політичною демагогією.

Хоча, тут також треба додати, що в соцмережах повно фейкових фото та відео з Гази. Проте критика Ізраїлю, як пише The Washington Post, ще більше посилилася після ліквідації на півдні Сектора Гази воєнного ватажка ХАМАСу Мухаммеда Дейфа, який був вбитий ще 13 липня, адже, за даними Палестини, внаслідок цього удару загинуло щонайменше 90 людей.

"Війна та великі жертви серед цивільного населення в Газі призвели до ізоляції Ізраїлю в усьому світі та створили серйозну напругу у відносинах Ізраїлю з його головним союзником - США. Адміністрація Байдена, пообіцявши допомогти обороні Ізраїлю, закликала Нетаньяху завершити кампанію в Газі та зробити все необхідне для досягнення угоди з ХАМАСом щодо припинення вогню в Газі та звільнення заручників", - зазначає The Washington Post.

Поки західні столиці скасовують рейси до Тель-Авіва й закликають своїх громадян терміново виїхати з Ізраїлю та Ірану, в коментарі CNN представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив, що, разом із перекиданням додаткової бойової авіації, США можуть надіслати до Близького Сходу й свої війська.

"Ми завжди переглядаємо позиції наших сил на Близькому Сході, щоб переконатися, що ми маємо те, що нам потрібно, щоб захистити себе, наші війська, наші об’єкти, а також наших союзників і партнерів, таких як Ізраїль. Швидше за все, це буде поєднання обох (і авіації, і сухопутних військ – ред.). Ми також повинні додати війська до нашої техніки, щоб підтримувати та використовувати це обладнання", - заявив Джон Кірбі.

Поки що можна лише здогадуватися, до якої масованої атаки по Ізраїлю вдасться Іран, якщо це взагалі буде, та з задіянням яких сил - ліванської Хезболли, чи когось ще. Очевидно, що в цьому Тегерану допомагатиме Москва. Адже ще після 7 жовтня 2023 року з’являлися публікації, що Росія надавала Ірану супутникові та розвіддані. Тому можна вкотре здивуватися позиції офіційного Тель-Авіва щодо війни Росії проти України, як і того, що вони досі тягнуть із наданням нам систем Patriot, бо їх шантажує Кремль.

"Можна сміливо сказати, що Близький Схід, Європа і Азія – це три регіони, на які ми маємо звертати увагу, коли говоримо, де будуть концентруватися основні зусилля США. До речі, саме тому в цих трьох регіонах і гаряче. Бо ті, хто хочуть змістити США з позиції світового лідера, саме в цих трьох регіонах і мають завдавати їм шкоди. Це цілком очевидно, тому жодних випадковостей тут немає", - сказав і інтерв’ю ТСН.ua посол України в Японії Сергій Корсунський.

Проте, поки також незрозуміло, як з цієї дилеми будуть виходити США. Простий аналіз американських ЗМІ, де повно статей про "жахливі руйнування в Газі й загиблих мирних жителів з вини ізраїльської армії", наочно доводить, що Адміністрація Байдена зі своєю політикою "керованої ескалації" загнала себе в глухий кут як на Близькому Сході, так і у війні Росії проти України.

"По тому, що ми вже бачимо, єдиною наразі суттєвою відмінністю від політики Байдена є підходи Гарріс щодо Ізраїлю та Гази. Ті мої співрозмовники, які мали можливість регулярно спілкуватися з її офісом та ключовим дипрадником Філом Гордоном (колишній представник Держдепу і радник Обами з Близького Сходу, який брав участь в підготовці Іранської ядерної угоди), не зауважили особливого інтересу до України, на відміну від Ізраїлю та Гази", - сказала в інтерв’ю ТСН.ua директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.