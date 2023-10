Велика війна на Близькому Сході й хаос у США: чи вдасться Заходу воювати проти нової осі зла на кількох фронтах

Чим ближче до президентських виборів у США в листопаді 2024 року, тим сильніша нестабільність як у самій Америці, так і в світі. Вже всім очевидно, що Китай, Росія й Іран об’єдналися, як вони кажуть, у "боротьбі з американським імперіалізмом". Насправді ж це світове протистояння диктатур і демократій, яке спершу проявилося повномасштабною війною Росії проти України, а потім - нестабільністю на Близькому Сході.

Третій фронт об’єднана вісь зла може відкрити в Південній Азії. Одразу після кривавої атаки терористичної ХАМАС проти Ізраїлю 7 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік не виключив аналогічного нападу з боку КНДР. А днями в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що Пхеньян міг продати ХАМАСу зброю й готувати терористів до атаки на Ізраїль.

Ба більше, схоже, що спроби Адміністрації Байдена стримати конфронтацію на Близькому Сході після удару по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази у вівторок, 17 жовтня, майже близькі до нуля, принаймні поки що. Прибувши до Тель-Авіва в середу зранку, 18 жовтня, Джо Байден, посилаючись на дані Пентагону, заявив, що удару по лікарні, де загинуло щонайменше 500 людей, завдав не Ізраїль. Проте навряд чи це переконає арабський світ. Російська, китайська та іранська пропаганда вже масово тиражують фото й відео загиблих дітей, звинувачуючи Ізраїль, а арабськими країнам прокотилася серія протестів і підпалів західних посольств.

Чи вдасться загасити пожежу на Близькому Сході? Як Адміністрації Байдена подолати внутрішню політичну та глобальну кризу? Як проти Вашингтона працює Москва, Пекін і Тегеран? Та чи отримає Україна обіцяну допомогу від США у 2024 році? ТСН.ua розповість у цьому тексті.

Політична криза в США: як трампісти шкодять інтересам Америки в світі

Напередодні візиту Джо Байдена до Ізраїлю, Палата представників провалила призначення республіканця з Огайо Джима Джордана на посаду спікера Палати представників. Конгрес заблокований вже майже три тижні. Бюджет США на наступний рік, як і допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим, не проголосовані. Друга спроба призначити Джордана, якого палко підтримує Трамп, спікером Палати представників у середу, 18 жовтня, теж провалилася.

The Washington Post, слідом за The New York Times, пише про причетність до цього хаосу на Капітолійському пагорбі крім Fox News також і Стіва Беннона – колишнього головного стратега Білого дому за президентства Трампа. Його звинувачували в шахрайстві й відмиванні грошей під час будівництва стіни між США та Мексикою (одна з передвиборчих обіцянок Трампа). Він навіть був засуджений до 4 місяців в'язниці й штрафу за неповагу до Конгресу, але Трамп його помилував. Проте найнебезпечніше те, що Беннон, за численними повідомленнями західних ЗМІ, у 2018 році працював над створенням в Європарламенті правопопулістської антиєвропейської групи, що тоді підтримав проросійський прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Вже цього тижня президент Байден планує передати до Конгресу, де панує тотальний хаос, подання на схвалення до $100 млрд допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на 2024 рік. Проте експерти сумніваються, що цей пакет пройде. Якби республіканці погодилися на кандидатуру Стіва Скаліса, який голосував за всі пакети допомоги Україні, але в останній момент зняв свою кандидатуру на посаду спікера, з високою вірогідністю до $100 млрд допомоги б погодили. А з Джимом Джорданом, який є представником найрадикальнішого протрампівського крила, надій мало. Він виступає проти допомоги Україні в принципі.

І це відбувається в той момент, коли Америка має продемонструвати вже остаточно сформованій осі зла – Китаю, Росії, Ірану та іншим – готовність до війни одразу на кількох фронтах. У той час як у Пекіні на форумі "Один пояс – один шлях" Володимир Путін під час першої за рік поїздки за межі колишнього СРСР три години говорив із Сі Цзіньпіном напередодні візиту китайського лідера до США для зустрічі з Джо Байденом, яка вже готується. На публічній частині заходу, де, до речі був і Віктор Орбан разом із представниками Талібану, ні Путін, ні Сі не приховували, що прагнуть збудувати новий світовий порядок, вочевидь без США.

Востаннє Путін їздив до Пекіна на зустріч із Сі Цзіньпіном 20 лютого 2022 року – рівно за 20 днів до повномасштабного російського вторгнення до України. Як бачимо, нічого хорошого для нас такі їхні зустрічі не мають. Більшість експертів вважають, що Сі Цзіньпін знав про великий напад на Україну. Наразі ж військову допомогу Росії активно надає Північна Корея, так само як і ХАМАСу, за мовчазної згоди Китаю. За інформацією Білого дому, Пхеньян передав Москві тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами. В обмін на це КНДР хоче отримати ракети земля-повітря, бронетехніку й навіть бойові літаки. Й поки Путін був у Пекіні, в середу, 18 жовтня, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відвідував Пхеньян, де заявив, що Москва "високо цінує підтримку Північною Кореєю дій Росії в Україні".

Глобальний конфлікт: як зупинити світову вісь зла

"Кількість військових зон, які відвідали 45 попередніх президентів без військового захисту США - нуль. Кількість таких візитів, здійснених президентом Байденом, - два. У цього чоловіка є мужність" – написав в X (колишній Twitter) відомий американський історик і письменник Тімоті Снайдер.

Візит президента Байдена до Тель-Авіва у середу, 18 жовтня, мав стати перемогою американської дипломатії, як і порозуміння між Саудівською Аравією й Ізраїлем, якби не напад терористичного ХАМАС 7 жовтня. Напередодні, у вівторок, 17 жовтня, Вашингтон і Київ синхронно підтвердили отримання Україною американських ракет ATACAMS, про які ми так довго просили, з касетною бойовою частиною й дальністю ураження до 165 км. Саме цими ракетами Сили оборони України могли завдати ударів по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, де були знищені 9 російських гелікоптерів, спецтехніка, пускова установка ППО, склади боєприпасів і пошкоджені злітні смуги.

За всі ці майже два тижні в ескалації на Близькому Сході США ніколи офіційно не звинувачували ні Іран, ні Росію, ні Китай. Проте передача Україні ракет ATACAMS напередодні дійсно знакового візиту президента Байдена до Ізраїля – це сигнал цій осі зла. Після відвідин Ізраїлю президент США мав летіти до Йорданії, де мав відбутися саміт за участі лідерів Єгипту та Палестини щодо відкриття гуманітарного коридору з Сектора Гази до власне Єгипту. Проте візит був скасований після кривавого удару по лікарні Аль-Ахлі. Як зазначає Guardian, це перекреслило дипломатичні зусилля США. Але Єгипет, за словами президента Байдена, все ж вдалося переконати пропустити до Гази 20 вантажівок із гуманітарною допомогою.

"Удар знаменує новий небезпечний етап у війні Ізраїлю з ХАМАС, яка загрожує поширитися на регіон, бо натовпи зібралися у великих містах Близького Сходу та Північної Африки, щоб висловити свій гнів", - пише CNN.

Терористичний ХАМАС і палестинські офіційні особи одразу ж звинуватили в цьому Ізраїль. Саудівська Аравія, Йорданія, Єгипет, ОАЕ, Ірак і Туреччина також засудили Тель-Авів, звинувативши його військових у бомбардуванні лікарні. Скрізь по цих країнах прокотилися масові акції протестів. У вівторок, 17 жовтня, біля генконсульства Ізраїлю в Стамбулі зібралося 80 тис. людей, які намагалися штурмувати будівлю. Також велика група протестувальників хотіла прорватися до американської бази Кюреджік у Туреччині. Поліція використала водомети й сльозогінний газ. У підсумку за два дні протестів США вирішили закрити своє консульство в Адані, попередивши американців скоротити свої подорожі по Туреччині до мінімуму.

У Йорданії для розгону мітингарів сили безпеки також застосували сльозогінний газ. У Лівані сотні людей намагалися прорватися до посольства США. В Ірані протести вибухнули біля посольств Франції та Великобританії. Демонстранти скандували "Смерть Франції, Англії, Америці та сіоністам". А пізніше іранське державне телебачення показало сюжет із новими можливими фронтами, які можуть відкрити проти Ізраїлю.

Лідери Конгресу США від обох партій після закритого брифінгу з представниками розвідки в середу, 18 жовтня, підтримали заяву Джо Байдена, що це не Ізраїль завдав удару по лікарні. За даними ЦАХАЛу, цю ракету, яка збилася з курсу, випустив "Ісламський джихад" у Газі. Проте арабський світ непохитний. Того ж вівторка, 17 жовтня, ОАЕ скликали екстрене засідання Радбезу ООН. Згодом до ініціативи Еміратів, як не дивно, приєдналися Росія й Китай. Проте США заблокували ухвалення резолюції на засіданні в середу, 18 жовтня, а посол Ізраїлю в ООН різко розкритикував Радбез за незасудження кривавого нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Тоді й справді не було засідань ООН із цього приводу. Й чомусь світ жодним чином не відреагував на те, що 18 жовтня сплив строк дії ембарго ООН на продаж Іраном ракетної зброї, а нових санкцій щодо цього запроваджено не було.

"Я прибув до Ізраїлю з простим меседжем – ви не одні. Поки США стоять – а ми будемо стояти вічно – ви не будете одні. Дозвольте мені прояснити: переважна більшість палестинців - не ХАМАС; і ХАМАС не представляє палестинський народ", - написав Джо Байден в Х.

Але повертався президент США додому з Ізраїлю на тлі протестів на Капітолійському пагорбі. Сотням демонстрантів вдалося прорватися до будівлі Конгресу, читаючи молитви та свідчення палестинців із Гази. Поліція заарештувала близько 300 людей. Проте найбільшу проблему це не вирішує. Сектор Газа дійсно знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Як пише The New York Times, люди там вже змушені пити забруднену воду, щоб вижити. Нагадаємо, що ізраїльські війська взяли в блокаду Сектор Газа, який контролює ХАМАС, після кривавих нападів на Ізраїль 7 жовтня, під час яких ісламістське бойове угруповання вбило щонайменше 1400 громадян Ізраїлю й взяло в заручники до 200 осіб, у тому числі дітей і людей похилого віку.

Захід погоджується, що терористів треба знищувати. В цьому на боці Ізраїлю й США. Проте країни арабського світу, передовсім ті, хто фінансово й військово підтримують ХАМАС та "Ісламський джихад", використовують ці два угруповання, щоб знищити державу Ізраїль. І, що показово, на їхньому боці тепер грають Росія та Китай: Москва заявляє, що виступає за незалежність Палестини й зупинку кровопролиття; а Пекін стверджує, що Ізраїль перевищує допустимі межі самооборони.

У четвер, 19 жовтня, (це буде 3 ночі вже 20 жовтня за Києвом – ред.) Джо Байден виступить зі зверненням до американської нації щодо продовження допомоги Ізраїлю та Україні. Проте Конгрес все ще заблокований. Республіканці ніяк не можуть висунути свого кандидата на посаду спікера Палати представників, який би набрав необхідну кількість голосів. Тим часом всі американські провідні медіа написали, що США в дуже складній ситуації: з одного боку група трампістів, яка взяла в заручники Конгрес; з іншого – Путін і Сі Цзіньпін, які все більше координують свої зусилля в боротьбі проти США.

Деякі американські ЗМІ при цьому написали, що, можливо, через свою позицію щодо війни Росії проти України, Захід програє боротьбу за країни Глобального Півдня. Проте, як влучно дописав в Х старший науковий співробітник Hudson Institute Люк Коффі, "треба менше турбуватися про голоси Глобального Півдня на Генасамблеї ООН, а почати більше озброювати Україну на полі бою".