Велика "війна" США та РФ: Україна в заручниках нової зустрічі Байдена та Путіна

Москва хоче влаштувати "Ялту-2", отримавши гарантії ненаближення інфраструктури НАТО до своїх кордонів. І мова не лише про Україну.

Американські ЗМІ продовжують нагнітати ситуацію щодо можливого широкомасштабного наступу Росії на Україну. Москва у відповідь підвищує ставки, вимагаючи від Вашингтона чітких безпекових гарантій на своїх західних кордонах. Таке враження, що Київ опинився між двох вогнів без права голосу. І відбувається це напередодні онлайн-перемовин Джо Байдена з Володимиром Путіним, які мають відбутися до кінця року.

Інформаційна "спецоперація" між США та РФ триває майже місяць. І якщо спочатку на появу в американських ЗМІ загрозливої інформації про наступ російських військ Україна реагувала досить мляво, тепер Київ і сам включився в медійне протистояння. В інтерв’ю американському виданню Military Times голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що поблизу наших кордонів Росія зосередила майже 100 тис. своїх військових, а ймовірна дата їхнього нападу на Україну – кінець січня – початок лютого.

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден та Путін свідомо підвищують ставки, та чи готуватися нам до "другої" війни Росії.

Що за кадром

Із послідовністю щодо України у чинної адміністрації США не дуже. Під час весняного безпрецедентного скупчення російських військ біля українських кордонів (навіть більшого, ніж зараз), Байден спочатку зустрівся з Путіним у Женеві, після цього "заморозив" виділення Україні додаткової оборонної допомоги на $100 млн, а потім дав росіянам і німцям добудувати "Північний потік-2".

Тоді Путін досяг своїх цілей. Чи чекати повторення історії? Американські видання одне за одним пишуть про чергове стягування Росією своїх військ до українських кордонів. Останнім було видання Bloomberg, повідомивши, що американська розвідка поділилася своїми даними з європейськими союзниками щодо можливого російського вторгнення в Україну.

Ймовірний сценарій, як пише Bloomberg, - агресія одночасно з окупованого Криму, через російський кордон та Білорусь силами 100 тис. військових. Москва вже призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянських часів масштабах (про що, звичайно, публічно не оголошувала). Проте, окрім резервістів, нічого нового Україна не почула.

Минулого тижня зі схожими статтями вийшли Financial Times та The New York Times, проте вже не лише з посиланнями на анонімні джерела на Капітолійському пагорбі, а й з коментарями українських профільних посадовців. Начебто американці так роблять, щоб європейці нарешті "прокинулися" і усвідомили реальність російської загрози. Вашингтон прагне узгодити з Європою план подальших кроків на випадок повномасштабного російського вторгнення в Україну, адже не може одночасно протистояти Росії та Китаю.

"Червоні" лінії Путіна

Чому саме зараз для США стало новиною, що Росія планує широкомасштабну військову операцію проти України? Минулого тижня ТСН.ua спілкувався з військовими експертами і вкотре повідомляв, що до "великої" війни Москва готова від 2017 року. Саме тоді вона сконцентрувала біля наших кордонів 20-ту та 8-му армії, не полишаючи планів повністю відрізати Україну від моря. Йдеться про наземний коридор і постачання води до Криму.

Американські видання пишуть, що розвідка США попередила європейських союзників щодо розчарування Путіна нормандським форматом. Начебто Франція та Німеччина підтримують Україну в необхідності модернізації чи навіть заміни Мінських домовленостей іншими.

Деякі американські військові експерти вважають, що Кремль може піти на повномасштабне вторгнення, обставивши все так, як 2008 року в Грузії, і не лише для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму. Найімовірніше, що першочергова ціль Москви – повернути Київ за стіл переговорів, влаштувавши українській армії черговий котел.

І у вівторок, 23 листопада, зовнішня розвідка РФ фактично підтвердила це. Там заявили, що "США та ЄС свідомо зміцнюють у Києва почуття вседозволеності та безкарності, і це схоже на ситуацію в Грузії напередодні подій 2008 року, коли колишній грузинський лідер Саакашвілі зірвався з ланцюга". А по факту - коли Росія зухвало напала на Грузію, і світ це проковтнув.

ТСН.ua, аналізуючи можливі цілі Путіна, вже писав, якщо росіянам це вдасться, Україна може опинитися в ще більш невигідному становищі, ніж у лютому 2015 року, коли підписувався "Мінськ-2". Тоді росіяни оточили українські сили в Дебальцевому. "Мінськ-1" підписувався після Іловайського котла.

Власне, "червоні" лінії Росії, про які так любить говорити Путін, теж трохи посунулися. Москва підвищує ставки. Якщо раніше загрозою їхній національній безпеці в Кремлі називали вступ України до НАТО, то тепер – це просування військової інфраструктури НАТО в Україну. Тобто, Москва вимагає, щоб наші оборонні партнери (а це передовсім США та Велика Британія) припинили постачати та продавати нам зброю.

Також читайте Росія на кордонах: чому західна преса пише про загострення та чи є привід боятися

Ба більше, мало хто помітив, минулого тижня, виступаючи на розширеному засіданні колегії МЗС, Путін фактично висунув Байдену ультиматум. Напередодні онлайн-перемовин із президентом США хазяїн Кремля зажадав чітких гарантій безпеки на своїх західних кордонах.

У Кремлі продовжують стверджувати, що Захід обдурив Росію, начебто знехтувавши усною обіцянкою не розширювати НАТО на Схід в обмін на об’єднання Німеччини 1990 року. Тому через 30 років Путін хоче передомовитися з Байденом про нову архітектуру безпеки Європи. Тобто, влаштувати таку собі "Ялту-2".

Москва вже висунула свої вимоги. Проте виходять вони далеко за межі нерозширення НАТО на Схід:

американську ядерну зброю в Німеччині, яку, на думку Кремля, непогано було б вивести;

гарантії нерозміщення новітніх систем озброєнь Альянсу в Польщі та країнах Балтії;

і заборону на просування інфраструктури НАТО в Україну (тобто, навіть не вступу).

Як покарають Росію

Звичайно, що ці начебто "обіцянки" Заходу – чистий блеф Путіна, не раз спростований американськими високопосадовцями та власне самим експрезидентом СРСР Михайлом Горбачовим. Проте на цьому будується російська внутрішня політика, тому брехня продовжує жити.

Американський телеканал CNN повідомляє, що чергові агресивні дії так просто Путіну не минуться.

По-перше, адміністрація Байдена може відправити до України зброю ("Джавеліни", міномети, ЗРК "Стінгер" та гелікоптери Мі-17, які призначалися для Афганістану) та військових радників.

По-друге, у Сенаті пропонують санкціонувати російські банки, держпідприємства, нафтогазові та хімічні виробництва. Також хочуть нарешті заборонити операції з первинним і вторинним суверенним боргом РФ, і запровадити санкції проти фізичних та юридичних осіб, які задіяні у роботі "Північного потоку-2".

В Євросоюзі ж лише глибоко занепокоєні. Зокрема про це сказав глава МЗС Німеччини Гайко Маас на тлі новин про збільшення підпорядкування німецької газової на нафтової галузей Росії. Минулого тижня "Роснафта" викупила у Shell частку німецького НПЗ у місті Шведт. Тепер у "Роснафти" там майже 92%.

Лише Франція трохи загострила свою риторику щодо Росії. Проте на словах. ЄС лише у вівторок, 23 листопада, домовився про санкції проти режиму Лукашенка – більш ніж за два тижні після того, як на польсько-білоруському кордоні спалахнула міграційна криза. А заклики Польщі та Варшави та адресу Німеччини зупинити "Північний потік-2", щоб покарати Путіна за допомогу Лукашенку, так і залишилися без відповіді.