"Велика втрата": у Луцьку попрощались із добровольцем, який повернувся з Ізраїлю, щоб захищати Україну

У Луцьку попрощалися з військовим, який майже двадцять років був в ізраїльській армії, а коли розпочалося повномасштабне вторгнення – добровольцем пішов захищати Україну. 48-річний В’ячеслав Адаменко загинув на Луганщині в результаті множинних осколкових поранень.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Війна у житті В’ячеслава Адаменка розпочалася набагато раніше. В Ізраїлі, куди він переїхав у 22 роки. Він пішов у прикордонні війська, де прослужив майже 17 років і навіть отримав поранення.

"У бронемашинах він їздив з групою. І вони попали під обстріл", - каже друг загиблого воїна Олексій Панасюк.

Прощання із В’ячеславом Адаменком

Коли в Україні почалася Революція Гідності - В’ячеслав повернувся і почав волонтерити. Друзі розповідають, він душею компанії і завжди приходив у гостину з подарунками для усіх членів родини. Займався своїм бізнесом, а коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, всидіти в тилу не зміг.

"На другий день пішов зразу у військкомат в Локачі. І вже оті фотки скидав, що він у військкоматі, що він у частині", - згадує Олексій Панасюк.

Побратими, які були разом із В’ячеславом на фронті, розповідають, що він був мудрим та досвідченим військовим. І неодноразово рятував їхні життя.

"Після обстрілу було в нас багато трьохсотих. Він не злякався, пішов допомагати, також отримав поранення", - каже "Удав" .

На вдячність за підтримку побратими В’ячеслава, який взяв позивний "Ізраїль", навіть придбали відповідні шеврони. Загинув В'ячеслав Адаменко 4 березня від тяжких осколкових поранень.

В’ячеслав Адаменко

"Це не тільки побратим, друг, це щось таке більше, я не знаю, як вам пояснити. Це дуже велика втрата для нас", - каже військовий "Вітос".

На поховання героя з Ізраїлю приїхала його мама, в якої В’ячеслав єдиний син. Поховали воїна у Луцьку на Алеї почесних поховань.

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