“Велике переселення” українців: де житимуть люди після війни, або шість метрополісів, куди з’їдуться всі

Війна, яку розв'язав Путін, вигнала мільйони українців із батьківщини, сотні тисяч людей залишилися без домівок. Наразі мільйони людей знайшли прихисток за кордоном, але де їм жити після повернення?

Про це розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Скільки українців за кордоном

Кількість внутрішньо-переміщених осіб і біженців з України за кордоном вражає. Війна змусила українців залишати свої домівки в пошуках захисту та спокою, а от де жити потім і як влаштувати своє життя — питання, яке зупиняє багатьох повертатися до рідних міст, навіть туди, де вже відносно спокійно.

ООН опублікувала свіжі дані про кількість біженців з України. В дослідженні зазначають, що 6,2 мільйона людей виїхали, понад 5,8 мільйона з них — у Європі.

Скриншот / Доповідь ООН

Скільки внутрішньо-переміщених осіб

Ще 6 мільйонів переїхали всередині країни. Опитування показує, що більшість українців планують все ж повернутися на батьківщину, а це 75% біженців, які виїхали після початку повномасштабної війни. Втім, коли це станеться і де житимуть люди, чиї будинки зруйновані, — питання.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень Олександр Гладун в інтерв’ю ТСН.ua заявив, що в Україні потрібно буде розвивати метрополіси. Йдеться про найбільші українські міста, як-от Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків і тимчасово окупований Донецьк.

“Метрополіси вже існують у певних своїх межах. Потрібно проаналізувати стан цих територій і вивчити їх можливості, перспективи. Є таке поняття, як “екологічна ємність території”, тобто скільки конкретне місто може увібрати в себе населення, чи достатньо там природних ресурсів, води, яка територія придатна для забудови, проживання й ведення господарської діяльності, а яка непридатна. Тут потрібно розуміти, що метрополіси — це великі міста, які є у всьому світі. Вони розвиваються, йде невпинний процес урбанізації в Європі, Північній Америці, Азії. Для прикладу — Шанхай у Китаї. Він разом із приміськими територіями вміщає 24 мільйони людей. Це більше, ніж половина чисельності України”, — зазначив Гладун.

Як розширити метрополіси

Науковець додає, що метрополіси територіально можуть розширюватися, хоча зараз важче це робити, ніж раніше, тому що поряд розташовані межі територіальних громад і вони за ними закріплені, але вони можуть розростатися і поглинати прилеглі населені пункти.

Але внутрішньо-переміщені особи можуть жити і в містах, де населення від 200 до 500 тисяч людей, так громадянам буде комфортніше з точки зору витрат часу на дорогу до роботи, та й просто. В менших містах усе компактніше і зручніше, але варто враховувати, що там їм важче буде знайти роботу, а тому час думати і про інвестиції в економічний розвиток міста.

Що буде з прикордонними містами

Водночас Олександр Гладун зазначає, що розселення українців може ускладнитися тим, що невідома доля прикордонних територій, розташованих поряд із Росією. Зараз там дуже небезпечно, як буде після війни — теж питання відкрите, і припускає, що, можливо, навіть доведеться створювати якусь зону, де взагалі не буде населених пунктів.

А якщо ж на цих територіях все ж буде вестися економічна чи господарська діяльність, то потрібно гарантувати безпеку людям. Більше протиповітряної оборони потрібно буде стягнути і до всіх метрополісів, адже гарантій, що навіть після війни Росія облишить наміри іноді обстрілювати Україну, немає. А через неврівноваженого сусіда, додає науковець, під загрозою залишаються й інвестиції іноземців.

“З’являється багато інформації про те, що є інвестори, які бажають вкладати кошти у відновлення нашої держави. Але Україна — це доволі ризикована зона для вкладення грошей. По-перше, залишається постійна загроза від Росії, а по-друге, ми повинні привести своє законодавство й судову систему до європейських стандартів. Аби капітал, який сюди заводиться, був захищений, щоб інвестор його не втратив, коли у нас зміниться влада чи щось комусь не сподобається. Тому як реально буде з інвестиціями — ніхто не знає. Треба, щоб закінчилася війна”, — розповів Гладун.

Як житимуть люди у великих містах

Водночас у метрополісах, як не крути, життя вируватиме. У великих містах буде багато молоді, студентів, і саме тут підвищиться народжуваність, адже нікуди не подінеться і демографічна криза, яка почала загострюватися ще до початку повномасштабної війни.

Так, у листопаді 2021-го в ООН заявляли, що населення України скорочується одним із найшвидших темпів у світі і до 2050 року кількість українців може зменшитись до 35 мільйонів.

Дослідники кажуть, що й післявоєнного бебі-буму, як, наприклад, після Другої світової, теж очікувати не варто, адже зараз дітей народжують більш “свідомо”, з огляду на свої можливості. До слова, швидке скорочення населення України та його старіння прогнозували ще до повномасштабної війни.

В Українському інституті майбутнього додають, що зараз важко спрогнозувати, скільки буде в Україні людей через 2-3 роки з урахуванням тих, які виїхали з країни через війну. Станом на початок травня 2023 року в Україні проживають 29 млн осіб, і лише 12 млн — економічно активне населення, але за 10 років людей в Україні, прогнозують експерти, буде не набагато більше.

“Залежно від цього, наш прогноз може раніше справдитися, або якщо війна триватиме довше, то скорочення кількості населення відбуватиметься інтенсивніше. Якщо війна закінчиться скоріше, то оці 30,5 мільйона будуть у нас не 2037 року, а 2040-го. В будь-якому разі тенденція до скорочення чисельності населення збережеться, тому що вона існувала у нас і у відносно мирний час”, — каже Гладун.

Кого буде більше: чоловіків чи жінок

А от створити сім’ю буде ще важче. Цю кризу поглиблює війна, оскільки на фронті гине немало чоловіків, а вони в дефіциті, кажуть експерти, були ще до 2014 року. Тоді на 100 жінок припадало приблизно 85 чоловіків. Багато родин розпалося.

Згідно зі статистикою, за пів року 2023-го в Україні зареєстровано 10 139 випадків розірвання шлюбу. А це на третину більше, ніж за аналогічний період торік. А от 2037 року кількість жінок і чоловіків може суттєво відрізнятися. Експерти прогнозують, що в Україні буде 16 мільйонів жінок і 14,5 мільйона чоловіків.

Як стабілізувати демографічну ситуацію

Братися за демографічну стабілізацію, кажуть експерти, треба одразу після завершення війни, і один із варіантів — налагоджувати міграційний процес. Тобто створювати робочі місця, куди приїжджатимуть іноземці й залишатимуться жити в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Де житимуть українці після війни? ШІСТЬ МЕТРОПОЛІСІВ, куди з’їдуться всі!

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