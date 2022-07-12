Велике перейменування: у Тернополі позбулися назв вулиць із іменами російських письменників і солдатів

У місті вже не буде вулиць Пушкіна, Толстого, Достоєвського та Чехова, натомість з'являться Квітки Цісик, Патріарха Любомира Гузара та Захисників України, йдеться в ТСН.

Вулиця Пушкіна у Тернополі подалася вслід за пам'ятником поету - його демонтували, а вулицю перейменували. Рішення місцевих депутатів свіже, тому деякі люди ще не звикли, що живуть вже на вулиці з іншою назвою. «Вона уже змінена сьогодні, та ви що?! Для мене назва задовга, тому що Захисника України це надто, якби наприклад Українська – так. Звикнемо і до цієї назви. Ця назва, яка дійсно сама красива в Тернополі», - кажуть місцеві.

Таке перейменування вулиць - збереження національної пам'яті, вважає історик Петро Гуцал. Це він разом ще з дев'ятьма членами спеціальної комісій працював над вибором нових назв і прибрав з тернопільського простору усіх російських письменників.

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«От, Пушкін, Чехов, Достоєвський, Лев Толстой - здавалося в усьому цивілізованому світі, що це постаті, які заслуговують на увагу, але війна ось ця агресивна, жорстока, людиноненависна Росії проти України, українського народу свідчить про те, що російська література, вона така агресивна які і нинішні вояки», - переконаний історик.

Згадка про колишніх російських вояків-визволителів з Другої світової Тернополю теж непотрібна - тому вулиці Чалдаєва, Танцорова та Живова незабаром чекає демонтаж вказівників. «Це представники з Росії, вони не викреслюються з історії, вони викреслюються лише з найменувань вулиць. А там на їхній батьківщині, нехай собі вирішують питання такого гатунку по-своєму», - додає Гуцал.

Давно уже було непоборне бажання позбутися цієї назви, кажуть жителі вулиці Чалдаєва. Тож появі імені Патріарха Любомира Гузора, радіють удвічі дужче.

Аж дві тисячі вісімсот варіантів назв було запропоновано містянами для перейменування всього тринадцяти вулиць. Тож процес затягнувся. «Впродовж травня спеціальна комісія з залученням істориків, філологів вивчала, аналізувала, дала свої висновки стосовно перейменування вулиць, протягом червня проводилися громадські обговорення по перейменуванні вулиць враховуючи думку тернополян», - каже міський голова Тернополя Сергій Надал.

Із проблемою заміни документів, запевняє міська влада, жителі перейменованих вулиць не стикнуться. Бо зміна назв відбудеться в електронному форматі, тож для цього не треба нікуди ходити , а тим паче оплачувати.

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