Великі штрафи і обмеження волі: Венедіктова розповіла, що чекає на тих, хто підроблює COVID-довідки

Генеральна прокурорка розповіла про новий тип злочинів, пов'язаний із протидією ковіду, такий як підробка сертифікатів вакцинації.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розказала про винесені вироки суду у справах про підробку сертифікатів вакцинації.
Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 26 жовтня.
Про це очільниця офісу генеральної прокуратури розказала журналістам на брифінгу після спільної наради керівників правоохоронних органів. Вони обговорювали протидію незаконному обігу зброї та наркотиків. Говорили і про торгівлю людьми. Венедіктова відзначила, погіршення розкриття злочинів по цим напрямкам і закликала колег активізувати розслідування. Також відзначила і новий тип злочинів, пов'язаний із протидією ковіду, такий як підробка сертифікатів вакцинації.
"У нас є вже вироки, але вони дуже різні. Найменший, - це 850 гривень штраф, найбільший, це - штраф 34000 і обмеження волі до одного року", — додала вона.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.