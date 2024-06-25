Великі зашквари Тищенка: подробиці гучних скандалів, в які вляпався одіозний нардеп (відео)

Одіозний Тищенко – знову в центрі уваги, а цього разу ще й за ґрати може сісти. Скандал із побиттям ексвійськового спецпідрозділу “Кракен” Дмитра Павлова може поставити крапку на політичній історії Колі “Котлети”. Та насправді вже давно час, адже скандальний шлейф за цим “паном” тягнеться не один рік.

Які “перли” видав Тищенко під час обрання запобіжного заходу та в які скандали потрапляв раніше – йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

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ВЕЛИКІ ЗАШКВАРИ ТИЩЕНКА: подробиці гучних скандалів, в які вляпався Коля "Котлета"

Нові “перли” Миколи Тищенка

Ну й варто напевне розпочати із найсвіжішого. Якщо ви раптом не мали часу подивитися шапіто, яке творилося у суді перед початком обрання запобіжного заходу Тищенку, то ласкаво просимо! Ви маєте бачити найсмішніші перли, які видав нардеп – у народі “Коля Котлета”. Журналісти просто загнали в куток парламентаря, запитуючи про скандал, який трапився у Дніпрі, та про обшуки, які проводилися в нього вдома. Не забули також уточнити, чи не надумав він раптом скласти мандат, як того просять, ні, не просять, вимагають усі українці, Коля Тищенко відповів, що зробить це, "коли в Україні не буде жодної ботоферми".

Коротко про позицію Тищенка

Та й виявляється, тому що сталося у Дніпрі, і виною тому скільки всього Тищенко наговорив після, то не він винний, то все ботоферми та журналісти. А Коля що – виходить, діпфейк? Ні, пан Микола всім допомагає. Ба більше, Тищенко заявив, що вірить, що слідство з усім розбереться і з’ясує, хто кому заважав. Каже, що півтора року має свій фронт і там у нього війна з колцентрами та ботофермами. А от чому, коли слідство постукалося до нього додому із обшуками, а він розтрощив телефон, Коля пояснювати не хоче.

Знищення телефону не допомогло

Ну це його не врятує, бо слідчі зможуть витягнути інформацію, попри розтрощений екран. До речі, а на питання про гроші в мішках, оті, що в ДБР показали – Тищенко ухилився, відповідати не захотів і тут же послався на слідство.

Тищенко розбив власний телефон під час обшуків

Караван іде…

Короче, що ви хочете, це проста людина з Оболоні зі швейцарським годинником за близько 50 тисяч євро, у всіх же, хто живе на Оболоні є швейцарські годинники? Тищенко ж каже – сам він всією душею за народ, якому, за його словами, від попередників лишилася війна та незахищені енергооб'єкти. А от, що про нього пишуть його ж колеги і навіть кум Андрій Єрмак, який нагадаємо, теж “відхрестився” від нардепа, Тищенко читати не хоче… Бо то їхня думка, а караван, як каже Коля, лає.

А в Дніпрі, переконує пан Тищенко, йому заважали виконувати депутатські повноваження.

Головний аргумент Тищенка

Ну а щоб довго не мусолити усі перли нардепа, скажемо коротко: Тищенка єдине, що хвилює – це ботоферми. І так, вам не здалось, що ми вже про це говоримо за ці пару хвилин раз 10-й. Так, і нас вже трохи нудить, але Тищенко більше нічого говорить – тільки про гідру – ботоферми в Дніпрі. І щоб не запитали журналісти, відповідь здебільшого одна – "у Дніпрі ботоферми".

А тепер про головні скандали Тищенка

І так, а тепер освіжимо вам пам’ять на рахунок інших скандалів. Про побиття військового у Дніпрі всі вже начувані, якщо ні, радимо подивитися кілька наших попередніх відео, посилання на які – у коментарях під випуском.

Якщо стисло: 20 червня, центр Дніпра. Невідомі в оливковій формі, типу військової, у балаклавах та зі зброєю нападають на чоловіка, який тримає на руках дитину. Ним виявився Дмитро Павлов, ексвійськовий спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки.

Натомість Тищенко звинуватив, що військовий “кришує” ботоферми й заважав йому виконувати слідчі дії, які Микола Тищенко, до слова, не має повноважень проводити. Нардеп замовчує момент, що Павлов на псевдо “Син” просто запитав, чому навколо Тищенка ходить свита у військовій формі, в балаклавах та зі зброєю, з чого і розпочався "замєс", який гуде з минулого тижня.

Цього разу українці – лихі як ніколи, й масово стали вимагати позбавити Тищенка мандата нардепа, та й взагалі гнати його з Ради. Небайдужі створили на сайті Ради петицію, а тим часом ДБР навідалося до нардепа з обшуками, вручило підозру за утримання й побиття ексвійськового, ну й показало “скромні” статки депа. Скандальний шлейф за Тищенком тягнеться давно, але лише зараз всі почали реагувати на витівки нардепа. Прізвище Тищенка, колись судді "Мастер шефу" та "Ревізора", вже давно асоціюється зі скандалами.

Ставши нардепом, Тищенко не може прожити без халеп і курйозів. Тож тепер Микола більше відомий не як ведучий, а як людина з зашкварними історіями та пригодами. Раніше Тищенка навіть виключили зі складу парламентської фракції "Слуга народу" за скандальну “робочу” поїздку до Таїланду під час війни. Він відповів, що проводив роботу з виборцями, у Таїланді. Під час війни.

Що зі святами?

Не раз ганьбився Тищенко і під час звернень до українців. Як от, коли він вітав українців з роковинами Чорнобильської трагедії.

А ще любив плутати Великдень та Різдво, а з Днем Соборності вітав тільки частину України.

Фото: ТСН.ua

Або от у День Української Державності, 28 липня, Тищенко вирішив привітати українців з Днем Незалежності. У соціальних мережах нардеп опублікував допис, до якого прикріпив вірш і фото з українськими прапорами у центрі Києва. Після коментарів під дописом він зрозумів помилку, видалив допис з привітанням зі своєї сторінки та привітав українців вже із Днем Хрещення Русі та з Днем Української Державності.

Тусовки під час карантину

Прославився Тищенко під час перевірки якості нового рухомого складу “Укрзалізниці”. Осоромився колишній слуга після заяви, що він не бачить зростання цін в Україні, бо сам він купляє гречку по 12 гривень за кіло, а сало на Бесарабці – по 50.

Фото: Instagram / kiev_topnews

Потрапляв нардеп-ресторатор не раз і в інші скандали. Він добре відомий порушник. Під час локдауну його кафе “Велюр” працювало наповну. Одна із таких подій отримала розголос. Зокрема, у розпал коронавірусу, заклад працював аж до 6 ранку, попри карантинні обмеження. У закладі заявили, що можуть працювати вночі відповідно до протоколу КМДА. Втім, цей документ був застарілий.

Журналісти показали, як ресторан депутата Тищенка приймає відвідувачів попри карантин

У квітні 2021 року, під час епідемії коронавірусу, депутат Верховної Ради Микола Тищенко влаштував у готелі у Подільському районі Києва вечірку у період суворого карантину. Свято влаштували до дня народження дружини Тищенка. За інформацією ЗМІ, окрім того, що порушив правила карнатину, він для гостей заходу влаштували масштабний феєрверк, які в столиці заборонені. За словами самого Тищенка, святкували нібито не в ресторані, а в готельних номерах, тож юридично він нічого не порушив.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи вечірку Тищенка, заявив, що він має бути покараний. Арахамія зазначив, Тищенко повинен взяти на себе максимальне покарання, передбачене законом, за порушення карантину.

Бійки з колегами-нардепами

Крім цього, Тищенко неодноразово потрапляв у бійки, часто будучи ініціатором. Зокрема, усім запам'ятався конфлікт між Тищенком та позафракційним народним депутатом Гео Леросом. Подія сталася у вересні 2021 року. Тоді він намагався силою стягнути з трибуни Лероса, щоби перервати його виступ, в якому звучала критика президента. Він спробував опиратись політику, який забрав у нього мікрофон, і вирватись з його обіймів, втім, йому не вдалося цього зробити.

Бійка Тищенка з Гео Леросом в Раді / Фото: УНІАН

Новини України: Микола Тищенко намагався силою стягнути з трибуни Гео Лероса

А на початку жовтня 2023 року просто під час засідання Верховної Ради Микола Тищенко, колишній представник "Слуги народу", та Олексій Гончаренко від "Європейської солідарності" влаштували скандал і взялися пригадувати один одному “гріхи”. А згодом і почубилися. Гончаренку довелося перевдягати штани, бо його одяг порвали.

Побили і Тищенка

Але отримував “по шиї” і Коля Тищенко. Це сталося минулого року, коли він поїхав на Львівщину. За його словами, він постраждав, "захищаючи бабусь та дідусів", які звернулися до його приймальні з проханням захистити їх від рейдерського захоплення та виселення на вулицю. За словами Тищенка, йдеться про львівського бізнесмена Андрія Завадського, який нібито незаконно захопив 2 гектари комунальної землі в Брюховичах. Нардеп додав, що вони "боролися з цією мафією до пізньої ночі", за що його і вдарив начальник охорони львівського бізнесмена на ім’я Василь Журбенко.

Про розбірки Тищенко в деталях розповідав у своїх соцмережах, публічно пообіцяв захистити пенсіонерів, однак люди у коментарях під його постами у добрі наміри нардепа здебільшого не вірять та й візиту у Брюховичі зраділи не дуже.

Будучи у Львові, одіозний нардеп заговорив і про мовне питання: "Рашистські ДРГ всередині держави відпрацьовують наратив щодо конфлікту, пов'язаного (тут депутат перейшов на російську – Ред.) с тухлой проблемой языка".

А напередодні, заявив Тищенко, він боровся з незаконною вирубкою лісів на Івано-Франківщині.

Боротьба з ботофермами була і раніше

Ну й наше улюблене. Потім у тому ж Івано-Франківську Тищенко знову “боровся” з російськими ботофермами і навіть оприлюднив адреси, за якими вони працюють. Тищенко тоді заявив: прізвища власників знає, але поки оприлюднювати не буде, бо треба більше доказів незаконної діяльності.

Вирахував колегу-нардепа?

Й бореться Тищенко з ботофермами регулярно. В липні 2023 року нардеп заявив, що в Києві викрито колцентр, який працював на користь росіян, збираючи інформацію про роботу українських військових та ППО. Й додав, що за "кришуванням" цього call-центру може стояти "слуга народу" Олег Семінський, приймальня якого розташована у цьому ж приміщенні.

Коля теж “не чистий” на ботоферми?

Аж тут, о несподіванка, наприкінці серпня 2023 року у скандал із ботофермами влив і сам Тищенко. Нагадаємо, що розгорівся скандал після оприлюдненого аудіозапису анонімними Telegram-каналами, де людина голосом, схожим на голос нардепа Тищенка, обговорює створення схеми “заробітку” на колцентрах, обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами й судами. Хоча тоді сам Тищенко заперечував правдивість цих записів.

Оце так подарунок від колишньої

А на початку 2024 року стало відомо, що Тищенко розлучається зі своєю дружиною. Та щойно журналісти копнули, з’ясувалося, що колишня певне не така вже й колишня, але розлучитися так, аби дружина ще й мільйонів на прощання насипала – талант, який явно має нардеп Микола Тищенко.

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Якщо коротко: то колишня дружина нардепа на прощання подарувала екскоханому чи не екс, хто зна, понад 12 мільйонів гривень. Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Тищенка у Єдиному державному реєстрі декларацій. Згідно із повідомленням, він отримав подарунок у грошовій формі 15 лютого. Так, у декларації за 2022 рік він вказував Аллу Барановську своєю дружиною. Відомо, що вони подали заяву на розлучення у листопаді 2023 року, перед відкриттям реєстру електронних декларацій.

Як заявив він у коментарі "Украина сейчас", розлучення сталося через те, що вони з Аллою останні два роки майже не жили разом. На запитання, чи розійшлися вони, щоби приховати майно від декларування, Тищенко сказав:

"Ну ви знаєте, мені немає чого приховувати. Декларацію подавав і до розлучення. Я в цілому живу відкритим життям, взагалі не маю що приховувати. У мене є статки, в декларації все написано і так само і зараз я подаю декларацію".

Що по декларації?

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Хоча потім вилізло, що за 2022 рік Тищенко декларував 489 тис. грн зарплати народного депутата, а Барановська – майже 6 млн грн від заняття підприємницькою діяльністю. Депутат також декларував близько 40 тисяч гривень на рахунках в українських банках, 1,5 тис. доларів – на рахунку у Bank of America, а також 40 тис. доларів, 242 тисячі євро та 5 мільйонів 680 тисяч гривень готівкою. Барановська ж зберігала готівкою 290 тис. доларів та понад 9 млн грн.

І перш ніж перейти до нових скандалів навколо одіозного нардепа і “нестиковок” у декларації і те, що народний обранець має наяву, нагадаємо, що Миколу Тищенка було обрано депутатом від партії “Слуга народу” у 2019 році.

До походу у політику він був відомий, як власник мережі закладів харчування “Наша карта” це і славнозвісний ресторан “Велюр”, “Рішельє”, “ТургєнєФ”, “Сейф”, “Три вилки” і не тільки, він же шоумен та телеведучий.

Ну а ще – кум керівника Офісу Президента України Андрій Єрмакй, який вже від нього відхрестився після скандалу з військовим. Вже колишня дружина Алла Барановська – колишня модель, а нині власниця мережі салонів краси Clipse, на яку перед походом Миколи Тищенка у політику переоформили частину його ресторанного бізнесу. Станом на кінець 2023 року Барановській належало 74,55% у ТОВ “Світ ЛТД” – ресторан “Сейф” і 30% у ТОВ “ВКФ “Римід” – ресторан “Велюр”. Це те, що офіційно, а от куди цікавіше, що одіозний нардеп має неофіційно.

Від початку повномасштабного вторгнення журналісти видання “Українська правда” неодноразово отримували сигнали про бізнесову діяльність Тищенка в Ужгороді. Як його занесло туди? Пояснюємо, ще в березні 2021 року на той момент ще депутата президентської фракції “Слуга народу” Миколу Тищенка призначили головою Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу". А вже в середині 2022-го депутата зняли з посади "через погану репутацію”. Марно скандал з поїздками під час війни не минув. Але схоже, Тищенко їхати звідти назавжди не захотів, тож до нього у гості навідалися журналісти.

Після скандального розслідування про бізнес Тищенка на Закарпатті до журналістів прийшла поліція

"Апартаменти, салон краси, похоронне бюро, п'ятизірковий парк-готель, два охоронці, свої люди на високих посадах. Це далеко не повний перелік "господарства", яким, схоже, обзавівся в Ужгороді народний депутат Микола Тищенко та його родина за останні роки", – йшлося в розслідуванні.

Як так довго Тищенко зміг сидіти у Раді?

Ну ось, це якщо коротко про ужгородські справи, бо там деталей ще на пів години розмови. І ось після усього цього, Тищенко роками зміг продовжувати сидіти у Раді, питання яким чином і чи вдасться втриматися тепер? Чи все ж таки в’язниця кличе? А тим часом петиція про позбавлення мандата нардепа Тищенка набрала понад 20 тисяч голосів.

Тищенко не захотів ділитися своїми враженнями, що він думає про це, але щось повісив носа трохи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ВЕЛИКІ ЗАШКВАРИ ТИЩЕНКА: подробиці гучних скандалів, в які вляпався Коля "Котлета"

Нагадаємо, що 25 червня у Печерському суді нардепові Миколі Тищенку обрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета.

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