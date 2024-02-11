Великі зміни у керівництві ЗСУ: хто працюватиме із Сирським і чи зможуть вони привести Україну до перемоги

Президент України Володимир Зеленський повністю перезавантажив військове керівництво Збройних сил України. Звільнивши 8 лютого 2024 року із посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначивши новим головкомом Олександра Сирського, відбулися також великі кадрові зміни у командуванні Сил оборони.

Хто увійшов до команди Сирського, що про них відомо і чи зможуть вони покращити ситуацію українських військ на полі бою - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

У 8 лютого, Зеленський призначив головкомом ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, який до того був командувачем ОСУВ "Хортиця". За словами президента, Сирський має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію, а також успішний досвід наступу – провів Харківську визвольну операцію.

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Додамо, що від початку російської агресії 2014 року на Донбасі Сирський був начальником штабу АТО. Зокрема, був одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року. За це його нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня, а згодом присвоїли звання генерал-лейтенанта. 2016 року він очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, а наступного року став командиром АТО, а 2019 року – командувачем Сухопутних військ.

В перші дні повномасштабного вторгнення окупаційних військ Сирський командував обороною Києва. Він також був одним із командувачів контрнаступу ЗСУ на Харківщині, внаслідок якого майже вся територія області блискавично була звільнена від ворога. Восени 2022 року – навесні 2023-го генерал-полковник керував обороною Соледара й Бахмута.

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Новий керівник Генштабу Анатолій Баргилевич

У суботу, 10 лютого, президент Володимир Зеленський призначив новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України Анатолія Баргилевича, який до цього обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони. На цій посаді він замінив генерал-лейтенанта Сергія Шаптала.

Про призначення Баргилевича Зеленський повідомив у вечірньому зверненні напередодні. Це подання сталося за пропозицією нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

До цього призначення Баргилевич від жовтня 2023-го обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони. Крім того, він був начальником штабу Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", а раніше, до повномасштабного вторгнення - заступником командувача Сухопутних військ.

Новий керівник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Хто став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Сирського

У неділю, 11 лютого, вранці на сайті президента з'явився указ про призначення генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Сирського.

Напередодні Кабінет міністрів 10 лютого звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України.

Олександр Павлюк родом із Житомирської області. У березні 2014, коли Росія розпочала агресію на сході України, перебуваючи на посаді командира 24 окремої механізованої бригади, був залучений до відбиття російської агресії. Під його командуванням бригада брала участь в боях за звільнення Слов'янська, Красного Лиману, Краматорська, Лисичанська та інших міст Донецької та Луганської областей.

28 липня 2021 року призначений командувачем Операції об'єднаних сил. 15 березня 2022 року став головою Київської ОВА. Павлюк відповідав за організація оборони та забезпечення міста Києва у перші дні повномасштабної війни. 14 лютого 2023 року рішенням Кабінету міністрів України призначений першим заступником міністра оборони України.

Павлюк від 6 березня 2023 року входить до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк / Фото: Facebook-сторінка Павлюка

Новим командувачем об'єднаних сил ЗСУ заміст Наєва став Юрій Содоль

Також 11 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом №71 змінив керівника об'єднаних сил Збройних Сил України. Замість Сергій Наєва призначив Юрія Содоля, який до цього був командувачем морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

За відкритими даними, від 2014 року Содоль був командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, війської якої брали участь у бояхаї на найгарячіших точках – Рубіжне, штурм Ямполя, оборона Донецького аеропорту, прикриття виходу українських сил з Дебальцевого.

У січні 2015 року його призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а від березня 2018 року він був командувачем морської піхоти ВМС ЗС України. Відомо, що від перших днів повномасштабного вторгнення Росії Содоль керував обороною на одній з найважчих ділянок фронту.

Юрій Содоль - Герой України (2022). Має медаль "За військову службу Україні" (2010). Ордени "За мужність" 3-го ступеня (2014), Богдана Хмельницького 3-го ступеня (2015).

Новий керівник об'єднаних сил Юрій Содоль

Десантно-штурмові війська ЗСУ очолив Ігор Скибюк

Відповідно до указу глави держави від 11 лютого, новим командувачем Десантно-штурмових військ (ДШВ) призначено бригадного генерала Ігоря Скибюка, який до цього був заступником керівника ДШВ. Іншим указом президент звільнив з посади командувача ДШВ військ Збройних Сил України генерал-майора Максима Миргородського.

Скибюк розпочав свою військову кар'єру у 80-й десантно-штурмовій бригаді на посаді командира взводу. У 2016 році підполковник був командувачем українських частин у міжнародних навчаннях "Кленова арка-2016". 2022 року призначили командиром 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Бригадний генерал є Героєм України, а також лицар ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів.

Новий командувач Десантно-штурмових військ (ДШВ) Ігор Скибюк. ФОТО: Десантно-штурмові війська

Хто зайняв місце Баргилевича у Силах ТРО

На місце Анатолія Баргилевича, який обійняв посаду начальника Генштабу, президент Влодимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Плахуту. Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому 11 лютого на сайті президента.

Як пише видання "Новинарня", Плахута - український військовий діяч, генерал-майор. Він був командиром 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ, начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Плахута / Фото: УНІАН

Які очікування Зеленського від нової команди Сирського

Президент України Володимир Зеленський під час наради з військовим керівництвом та урядом 10 лютого заявив, що очікує від перезавантаження військового керівництва успіху ЗСУ на фронті. Він наголосив, що нові керівники - це "бойові командири".

"Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні", - сказав він у вечірньому зверненні.

Зеленський підкреслив, що "увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі ТСН.ua вислов думку, чи перенесе Сирський війну на територію Росії.

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