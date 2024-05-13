"Великий наступ" на Харків: експерт спрогнозував варварський задум Путіна

Росіяни продовжують та будуть продовжувати тиснути на Харківщині, а одна з їхніх можливих ключових цілей наразі – змусити ЗСУ відтягнути сюди резерви з донбаського напрямку та дати зрозуміти, що наразі відбувається "великий наступ" на Харків.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Російські окупанти продовжують діяти в сірій зоні, намагаються діяти в напрямку Вовчанська та Липців. Це їхні основні напрямки. Вони намагаються розширити свою зону контроля в сірій зоні. Згідно із загальними планами, які очікувались, вони були повинні вийти на ці рубежі ще 10 травня. Зараз у нас друга половина 13 травня, результату щодо контролю цих населених пунктів у росіян немає. Отже все відбувається досить повільно, хоча ворог намагається максимально придати інформаційний контекст успіхам", - каже Олександр Коваленко.

Та додає: "Те, що ми наразі спостерігаємо – це те, про що попереджали заздалегідь. Ще наприкінці 2023 року, на початку 2024 з'явилась інформація про те, що росіяни готуються захопити Харків. Багато експертів, аналітиків, я в тому числі пояснювали те, які саме зміни відбуваються в групах військ на території Белгородської області і не тільки. Пояснювали і те, чи є загроза для Харкова, чи створюється там ударне угруповання. Майже всі мої останні коментарі були пов'язані з тим, що росіяни мають можливість діяти в форматі ДРГ в прикордонній смузі".

До цього Олександр Коваленко додає, що на Донбасі приорітетним для ворога є загально Торецький плацдарм. Для ворога важливо, щоб тут було якомога менше бійців ЗСУ.

"Торецький плацдарм спробують охопити оточенням, хоча я впевнений, що їм це не вдасться. Росіянам не вистачає ресурсу та потенціалу це зробити. Але саме через харківську операцію (її Олександр Коваленко називає імітацією - Ред.) намагаються імітувати великий наступ на Харків, щоб відтягнути наші сили з інших рубежів", - резюмує експерт.

Своєю чергою, поліція Харківської області звітує про те, що правоохоронці вже евакуюють мешканців Вовчанської громади. Цей процес відбувається під звуки обстрілів. Багато хто з людей залишає свої домівки зі сльозами на очах. Одна з жінок відверто розповіла поліцейським, що була вимушена відпустити напризволяще декількох поросят в надії, що вони десь знайдуть собі їжу.

Що кажуть про наступ в Генштабі

Офіційно військові про ситуацію на фронті і безпосередньо на Харківщині кажуть наступне: "По усій лінії фронту ворог продовжує завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ".

Безпосередньо про ситуацію на Харківщині Генштаб звітує так: "На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено. В той же час, Силами оборони здійснюються контратакувальні дії. Противник завдав 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області".

За даними ЗСУ, для посилення українських військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви.

"Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження. З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки - 8 одиниць", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялось про те, що жителів Вовчанська окупанти тримають у підвалі і погрожують розстрілом.

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