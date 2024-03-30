"Великий наступ" росіян у травні-червні: експерт оцінив напрямки та масштаб загрози

Днями і президент України Володимир Зеленський, і низка західних медіа розповіли про ймовірність нового наступу росіян в травні-червні цього року. Крім того, за даними Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського наразі на Харківському напрямку активно будуються фортифікаційні споруди, які будуть здатні сповільнити ймовірний наступ.

В той же час за словами Володимира Зеленського, наступу росіян очікують приблизно в кінці травня або в червні.

"А перед цим нам потрібно не лише підготуватися, нам потрібно не лише стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді радіють і тому, що ми стабілізували ситуацію, – сказав Зеленський про інших партнерів України. – Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога".



Попри низку заяв військово-політичного керівництва та публікацій в західних медіа про ймовірність наступу росіян в травні-червні, вірогідність масштабного нападу на сумському, чернігівському, київському та харківському напрямках станом на зараз оцінюється як нульова.



Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.



"Ймовірність нульова. Я про це неодноразово писав. Якщо наступ буде відбуватись, то він буде по лінії боєзіткнення в зоні бойових дій. Більш загрозливі напрямки – це Часів Яр, Куп'янськ та Вугледар", - каже Олександр Коваленко.



На питання, яким часто задаються українціі в соцмережах, мовляв, чи можливий раптовий наступ росіян без попереднього накопичення військ на кордоні, Олександр Коваленко відповів так:

"Так не буває, таке неможливо. Ударне угруповання необхідної кількості, яке б могло загрожувати Києву, Чернігову, Сумам або Харкову з'явилось за 3-5-7 днів – таке нереалістично. Це величезна кількість особового складу, техніки, процес розгортання польових таборів, налагодження логістики. Цей процес може зайняти до 3 місяців".



За словами Коваленка, передвісником масштабного наступу можно буде вважати появу відповідного ударного угруповання в кількості 50 тисяч – 100 тисяч та його збільшення до 200 тисяч – 300 тисяч.

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