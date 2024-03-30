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"Великий наступ" росіян у травні-червні: експерт оцінив напрямки та масштаб загрози

"Великий наступ" росіян у травні-червні: експерт оцінив напрямки та масштаб загрози

Військовий експерт Олександр Коваленко зараз оцінює ймовірність масштабного наступу росіян як нульову. Колаж ТСН.ua

За словами аналітика, передвісником наступу можно буде вважати накопичення військ на кордоні.

Днями і президент України Володимир Зеленський, і низка західних медіа розповіли про ймовірність нового наступу росіян в травні-червні цього року. Крім того, за даними Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського наразі на Харківському напрямку активно будуються фортифікаційні споруди, які будуть здатні сповільнити ймовірний наступ.

В той же час за словами Володимира Зеленського, наступу росіян очікують приблизно в кінці травня або в червні.

"А перед цим нам потрібно не лише підготуватися, нам потрібно не лише стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді радіють і тому, що ми стабілізували ситуацію, – сказав Зеленський про інших партнерів України. – Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога".

Попри низку заяв військово-політичного керівництва та публікацій в західних медіа про ймовірність наступу росіян в травні-червні, вірогідність масштабного нападу на сумському, чернігівському, київському та харківському напрямках станом на зараз оцінюється як нульова.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ймовірність нульова. Я про це неодноразово писав. Якщо наступ буде відбуватись, то він буде по лінії боєзіткнення в зоні бойових дій. Більш загрозливі напрямки – це Часів Яр, Куп'янськ та Вугледар", - каже Олександр Коваленко.

На питання, яким часто задаються українціі в соцмережах, мовляв, чи можливий раптовий наступ росіян без попереднього накопичення військ на кордоні, Олександр Коваленко відповів так:

"Так не буває, таке неможливо. Ударне угруповання необхідної кількості, яке б могло загрожувати Києву, Чернігову, Сумам або Харкову з'явилось за 3-5-7 днів – таке нереалістично. Це величезна кількість особового складу, техніки, процес розгортання польових таборів, налагодження логістики. Цей процес може зайняти до 3 місяців".

За словами Коваленка, передвісником масштабного наступу можно буде вважати появу відповідного ударного угруповання в кількості 50 тисяч – 100 тисяч та його збільшення до 200 тисяч – 300 тисяч. 

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