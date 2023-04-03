"Великий наступ росіян загнувся": чи усуне Путін Шойгу з посади – відповідь експерта

Міністерство оборони Великої Британії заявляло, що зимовий наступ Росії, розпочатий після призначення Валерія Герасимова командувачем російськими військами в Україні, провалився.

Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в інтерв’ю ТСН.ua розповів, наскільки ймовірна оцінка закордонних аналітиків про "завершення" наступу і чи відповість міністр оборони РФ Шойгу за чергову невдачу своєї армії.

"Можна констатувати, що зимовий наступ росіян завершився, оскільки завершилася зима. Дійсно росіяни багато анонсували свій наступ. Ми почекали, нічого немає. Так, безперечно, у росіян є просування навколо Авдіївки, на жаль. Втрачений Соледар, у Бахмуті є просування, він вже вп’яте чи вшосте "береться" "вагнерівцями". Вони повідомляють про це, але інформація не відповідає дійсності", - зазначив він.

Іван Ступак також зазначив, що в Росії є догма, яка працює і сьогодні – в РФ знімають з посади виключно за нелояльність, за професійну непридатність з посади не знімають. Тому міністр оборони Сергій Шойгу може бути спокійним, адже залишиться при посаді.

"Я завжди наводжу приклад з Шойгу. Свого часу саме він врятував Путіну кар’єру. Коли створювався прообраз партії "Єдина Росія", піарники та політтехнологи вирішували, кого поставити першим номером, Путін тоді вже був прем’єром. Якби обрали його і партія програла б, то Путін згорів би (що було б краще для нього і для нас зараз). Шойгу тоді сказав, що він готовий. Він пішов і був готовий пожертвувати своєю кар’єрою. Все спрацювало, партія вистояла. Путін йому за це дуже вдячний. Шойгу сприймає всі свої переміщення по посадах не як образу, а як волю Путіна. Тож якщо ти лояльний до Путіна, то ти залишишся на посаді навіть через велику кількість помилок. Путіну навіть немає кого поставити замість Шойгу. Молодий і амбітний генерал захоче стати президентом і Путін це розуміє. Тому зараз він заручник свого оточення. Була інформація влітку минулого року про те, що у випадку, якщо Суровікін зможе досягти успіхів в українській кампанії, розглядалося питання, що він може стати міністром оборони РФ, Шойгу переміститься на якусь іншу посаду – умовно стане колегою Медведєва і також планувалася зміна директора ФСБ Бортнікова на такого собі Ковальова, який зараз є заступником директора ФСБ. Але у Суровікіна нічого не вийшло і план накрився мідним тазом", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Шойгу заявив, що Росія нібито вже вживає необхідних заходів щодо нарощування боєприпасів, і зараз кількість забезпечення "вже зросла кратно".

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