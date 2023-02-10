"Великий наступ" Росії: військовий ЗСУ розповів, що відбувається на фронті та чи є шанси в окупантів

Після того, як "великий наступ" Росії провалиться, Україна зможе знекровити окупаційну армію та забезпечити собі перемогу у війні проти окупантів.

Про це інтерв’ю ТСН.ua розповів солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк.

"Ми на війні для того, щоб знищити якомога більше російських окупантів та здобути перемогу. А тому для нас цей наступ - це можливість пришвидшити закінчення війни. Я розцінюю цей наступ, як крайню спробу російських окупантів. Він обламається об міцні наші оборонні дії. Наше завдання - вистояти. Це складно під масованими наступами та постійними артобстрілами. Але російську армію потрібно знекровити", - наголосив військовий.

Юрій Сиротюк вважає, що після поразки у "великому наступі" в Росії можуть оголосити загальну мобілізацію, проте ймовірно росіяни намагатимуться уникати служби в окупаційній армії.

"На мій погляд, це буде крайній їхній наступ, після цього їм хіба доведеться оголосити загальну мобілізацію. Я думаю, що в РФ після такої поразки більше не знайдеться жодного дурного, який захоче їхати до України. Я сподіваюсь, що росіяни зрозуміють, що дорога назад для них - це в пакеті або в крематорії. Зараз ми відчуваємо, що посилився наступ. Щось схоже було перед новим роком, коли Путін оголошував фейкове "перемир'я". Тоді ми відчували, що росіяни готуються до якихось змін. Противник намагався перекинути свої сили. Після Різдва вони посилили атаки на всіх лініях фронту. Ми воюємо вже рік, хочемо додому, а тому треба знищувати російську армію, щоб вона більше не змогла наступати. Сподіваємось, що ми відіб'ємось і вже влітку відпочиватимемо в Ялті", - сказав військовий ЗСУ.

"Великий наступ" Росії: що відомо

Наприкінці 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупаційна армія готується до нового наступу на територію України. Під загрозою також може бути Київ. Його слова підтверджує і політична верхівка України, зокрема президент Володимир Зеленський.

У НАТО також підтвердили, що Росія хоче реваншу та готує новий наступ на українську територію. Військові експерти вважають, що окупанти намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і спробувати просуватись на Запорізькому напрямку.

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