Великий обмін між Росією та Заходом: чому це поганий сигнал для України

Професор Колумбійського університету Тімоті Фрі пояснив, чому такий обмін може погано вплинути на ситуацію в Україні.

Накопичивши помітний "обмінний фонд" - відомих на заході опозиціонерів, а також американських журналістів та німецького лікаря, якого в Білорусі засудили до смертної кари, Росія зголосилася поміняти їх на своїх шпигунів. У Сполучених Штатах святкують повернення додому людей, яких намагалися вирвати з російських в'язниць не один місяць.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Що відомо про обмін між Росією та Заходом

Обмін між РФ та Заходом називають "найбільшим обміном в'язнями з часів Холодної війни". Для України це - украй дивне формулювання, але великий ньюзрум The Wall Street Journal тим не переймається: вони радіють, що невдовзі побачать колегу вдома.

Російські пропагандисти старанно фільмували, як везуть на обмін західних громадян і російських опозиціонерів. Хоча білоруський диктатор Лукашенко брав у обміні участь - в списках немає жодного білоруса з тих, хто опинився за гратами через спротив режиму. Тільки "хороші росіяни" і німець Ріко Крігер, якого спершу засудили до смертної кари, а потім помилував особисто самопроголошений президент. Аби повернути його, Берліну доводиться відпускати справжнього ФСБшного кілера. Вадім Красіков сидів у Німеччині довічно - за розстріл в Берліні чеченського командира, якому Німеччина дала притулок.

На летовищі в Москві кілера обіймає Путін та дякує вбивці.

Путін обнімає вбивцю Красікова

Що про обмін кажуть на Заході

Німеччина звільнених людей, яких забрала до себе, на камери не демонструє. Канцлер Шольц каже: їм треба пройти огляд у лікарів і отримати потрібну допомогу.

За інформацією видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, її співробітники вважають рішення про видачу Красікова політичним і таким, що геть не враховує почуттів родини убитого ним чеченця.

Родини тих, кого везли до США, збираються в Білому домі, Байден на камери телефонує - в літак.

Цей обмін, розмови про який ішли з Росією більше року, називають перемогою його адміністрації. Але колишній президент і кандидат у президенти Дональд Трамп обмін розкритикував - саме через те, що повернути Росії довелося злочинців. В часи Холодної війни між Сполученими Штатами і Радянським союзом і раніше були прецеденти обміну радянських дисидентів на радянських же шпигунів.

Звільнені полонені з РФ у США

Що цей обмін означає для України

"Важливо вказати на моральну асиметричність в цьому обміні. Росії віддали хакерів, агентів, і убивцю, який відбував у Німеччині довічне покарання. З Росії ж випустили журналістів, правозахисників і антивоєнних протестувальників. Цей обмін може зміцнити позиції тих на Заході, хто шукає мирної угоди між Росією і Україною, яка була б на користь Росії. Яка б дала Росії зберегти окуповані українські території і завадила Україні вступити в НАТО", - каже професор Колумбійського університету Тімоті Фрі.

В 2019 пройшов обмін між Росією та Україною - тоді 35 росіян, серед них ключовий свідок у справі збитого росіянами "Боїнга" Цемаха обміняли на 35 українців - тоді на волю вийшли зокрема Олег Сенцов та Олександр Кольченко. Утім, з цим обміном чи наступними, ще масовішими, військовими - ані західна преса, ані російські пропагандисти того, що відбулося напередодні в Анкарі, не порівнює.

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