Великий обмін між Росією та Заходом: чому це поганий сигнал для України

Професор Колумбійського університету Тімоті Фрі пояснив, чому такий обмін може погано вплинути на ситуацію в Україні.
Накопичивши помітний "обмінний фонд" - відомих на заході опозиціонерів, а також американських журналістів та німецького лікаря, якого в Білорусі засудили до смертної кари, Росія зголосилася поміняти їх на своїх шпигунів. У Сполучених Штатах святкують повернення додому людей, яких намагалися вирвати з російських в'язниць не один місяць.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.
Що відомо про обмін між Росією та Заходом
Обмін між РФ та Заходом називають "найбільшим обміном в'язнями з часів Холодної війни". Для України це - украй дивне формулювання, але великий ньюзрум The Wall Street Journal тим не переймається: вони радіють, що невдовзі побачать колегу вдома.
Російські пропагандисти старанно фільмували, як везуть на обмін західних громадян і російських опозиціонерів. Хоча білоруський диктатор Лукашенко брав у обміні участь - в списках немає жодного білоруса з тих, хто опинився за гратами через спротив режиму. Тільки "хороші росіяни" і німець Ріко Крігер, якого спершу засудили до смертної кари, а потім помилував особисто самопроголошений президент. Аби повернути його, Берліну доводиться відпускати справжнього ФСБшного кілера. Вадім Красіков сидів у Німеччині довічно - за розстріл в Берліні чеченського командира, якому Німеччина дала притулок.
На летовищі в Москві кілера обіймає Путін та дякує вбивці.
Що про обмін кажуть на Заході
Німеччина звільнених людей, яких забрала до себе, на камери не демонструє. Канцлер Шольц каже: їм треба пройти огляд у лікарів і отримати потрібну допомогу.
За інформацією видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, її співробітники вважають рішення про видачу Красікова політичним і таким, що геть не враховує почуттів родини убитого ним чеченця.
Родини тих, кого везли до США, збираються в Білому домі, Байден на камери телефонує - в літак.
Цей обмін, розмови про який ішли з Росією більше року, називають перемогою його адміністрації. Але колишній президент і кандидат у президенти Дональд Трамп обмін розкритикував - саме через те, що повернути Росії довелося злочинців. В часи Холодної війни між Сполученими Штатами і Радянським союзом і раніше були прецеденти обміну радянських дисидентів на радянських же шпигунів.
Що цей обмін означає для України
"Важливо вказати на моральну асиметричність в цьому обміні. Росії віддали хакерів, агентів, і убивцю, який відбував у Німеччині довічне покарання. З Росії ж випустили журналістів, правозахисників і антивоєнних протестувальників. Цей обмін може зміцнити позиції тих на Заході, хто шукає мирної угоди між Росією і Україною, яка була б на користь Росії. Яка б дала Росії зберегти окуповані українські території і завадила Україні вступити в НАТО", - каже професор Колумбійського університету Тімоті Фрі.
В 2019 пройшов обмін між Росією та Україною - тоді 35 росіян, серед них ключовий свідок у справі збитого росіянами "Боїнга" Цемаха обміняли на 35 українців - тоді на волю вийшли зокрема Олег Сенцов та Олександр Кольченко. Утім, з цим обміном чи наступними, ще масовішими, військовими - ані західна преса, ані російські пропагандисти того, що відбулося напередодні в Анкарі, не порівнює.
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