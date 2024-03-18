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Великий піст-2024: скільки часу триває, що заборонено їсти і чи потрібно військовим його дотримуватись

Великий піст-2024: скільки часу триває, що заборонено їсти і чи потрібно військовим його дотримуватись

В Україні розпочався Великий піст / Фото: pixabay.com

У ПЦУ кажуть, що військові можуть не дотримуватись обмежень у харчуванні під час посту.

Сьогодні починається найсуворіший піст - Великий, який триватиме аж до світлого свята Христового воскресіння. Воно, нагадаю, цьогорsч припадає на 5 травня.

Чим замінити у меню звичні, але заборонені на період посту, харчі? Та кому обмежувати себе у їжі лікарі забороняють - про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Чим корисне харчування під час посту

Владислав Савчук постує з 10 років. Спочатку відмовився від м'яса. Згодом  - зробив передвеликодні обмеження ще суворішими - без молочних продуктів, яєць та риби. Він каже - сутужно лише спочатку.

"Тобі дійсно стає дуже легко і комфортно. І покращується навіть сон", - зауважує Владислав.

Це підтверджує і лікарка-дієтологиня Софія Шпак. Мовляв, навіть півтора місяці без важкої, жирної  їжі та фаст-фуду - для організму справжній детокс.

"Зменшується кількість споживання насиченого жиру, що позитивно впливає на серцево-судинну і травну систему. Знижується кількість холестерину - це вже доведено, кращі рівні глюкози та інсуліну", - каже дієтологиня.

Що можна приготувати під час посту

Владислав каже, що під час посту харчується крупами, м'ясо замінює бобовими. Також чоловік вживає овочі та фрукти. Коров'яче молоко ж він замінює рослинним. Похід до магазину Владу обходиться приблизно у пів тисячі гривень.

Владислав Савчук показує, які продукти купує під час посту / ©
Владислав Савчук показує, які продукти купує під час посту

Водночас, дієтологиня Софія Шпак попереджає: постувати як Владиславу - можна не усім. Діти, вагітні, люди старшого віку та із хронічними захворюваннями - їм цієї церковної традицій краще не дотримуватися.

Дієтологиня Софія Шпак / ©
Дієтологиня Софія Шпак

Шеф-кухар одного із ресторанів Тарас Шевченко каже, що багато його гостей дотримуються посту. А тому у закладі людям пропонують пісний крем-суп із відвареної картоплі, смаженої цибулі та печериць. 

"Замість солі використовуємо суміш соєвого соусу і часнику", - каже кухар. 

Основну ж страву Тарас  готує із пюре нуту. Його можна замінити звичайним горохом, а замість м'яса використати гриби - гливи чи  гриби ерінги.

Приготування страв під час посту / ©
Приготування страв під час посту

Чи потрібно військовим дотримуватись посту

Проієрей Православної церкви України Михайло Омелян каже, що захисники України здійснюють подвиг, обороняючи свою державу. Він наголошує, що на передовій і так не прості умов. 

А ще - Михайло Омелян  нагадує: головна мета посту - дієта не для тіла, а душі. Тож радить у ці дні частіше відвідувати церкву, відмовитись від шкідливих звичок та забути про сварки.

"Це як весна для душі. Коли ми розквітаємо, коли ми набираємося сил і стаємо міцнішими", - каже Михайло Омелян. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Великий піст! Як дотримуватись без шкоди для здоров’я і адаптувати раціон під свої захворювання

Нагадаємо, календар постів на 2024 рік. Збережіть собі ці дати, щоб не забути

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