Великий піст-2024: скільки часу триває, що заборонено їсти і чи потрібно військовим його дотримуватись

У ПЦУ кажуть, що військові можуть не дотримуватись обмежень у харчуванні під час посту.

Сьогодні починається найсуворіший піст - Великий, який триватиме аж до світлого свята Христового воскресіння. Воно, нагадаю, цьогорsч припадає на 5 травня.

Чим замінити у меню звичні, але заборонені на період посту, харчі? Та кому обмежувати себе у їжі лікарі забороняють - про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Чим корисне харчування під час посту

Владислав Савчук постує з 10 років. Спочатку відмовився від м'яса. Згодом - зробив передвеликодні обмеження ще суворішими - без молочних продуктів, яєць та риби. Він каже - сутужно лише спочатку.

"Тобі дійсно стає дуже легко і комфортно. І покращується навіть сон", - зауважує Владислав.

Це підтверджує і лікарка-дієтологиня Софія Шпак. Мовляв, навіть півтора місяці без важкої, жирної їжі та фаст-фуду - для організму справжній детокс.

"Зменшується кількість споживання насиченого жиру, що позитивно впливає на серцево-судинну і травну систему. Знижується кількість холестерину - це вже доведено, кращі рівні глюкози та інсуліну", - каже дієтологиня.

Що можна приготувати під час посту

Владислав каже, що під час посту харчується крупами, м'ясо замінює бобовими. Також чоловік вживає овочі та фрукти. Коров'яче молоко ж він замінює рослинним. Похід до магазину Владу обходиться приблизно у пів тисячі гривень.

Владислав Савчук показує, які продукти купує під час посту

Водночас, дієтологиня Софія Шпак попереджає: постувати як Владиславу - можна не усім. Діти, вагітні, люди старшого віку та із хронічними захворюваннями - їм цієї церковної традицій краще не дотримуватися.

Дієтологиня Софія Шпак

Шеф-кухар одного із ресторанів Тарас Шевченко каже, що багато його гостей дотримуються посту. А тому у закладі людям пропонують пісний крем-суп із відвареної картоплі, смаженої цибулі та печериць.

"Замість солі використовуємо суміш соєвого соусу і часнику", - каже кухар.

Основну ж страву Тарас готує із пюре нуту. Його можна замінити звичайним горохом, а замість м'яса використати гриби - гливи чи гриби ерінги.

Приготування страв під час посту

Чи потрібно військовим дотримуватись посту

Проієрей Православної церкви України Михайло Омелян каже, що захисники України здійснюють подвиг, обороняючи свою державу. Він наголошує, що на передовій і так не прості умов.

А ще - Михайло Омелян нагадує: головна мета посту - дієта не для тіла, а душі. Тож радить у ці дні частіше відвідувати церкву, відмовитись від шкідливих звичок та забути про сварки.

"Це як весна для душі. Коли ми розквітаємо, коли ми набираємося сил і стаємо міцнішими", - каже Михайло Омелян.

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