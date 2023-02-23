Великий прихисток і волонтерський хаб: як Львівщина стала надійним тилом у перший рік великої війни з РФ

Понад 380 тисяч людей прибули на Львівщину лише потягами. А ще були автобуси, електрички, приватні автівки. Область від першого дня повномасштабного вторгнення стала регіоном, який прийняв найбільше втікачів від війни з усієї України. Там і досі живе 250 тисяч переселенців. І це лише офіційно зареєстрованих. Тих хто спинявся тут ненадовго, щоб далі вирушити за кордон – мільйони.

Про Львів та область, які стали великим прихистком і волонтерським хабом, йдеться в сюжеті ТСН до роковин великої війни.

На кордоні із Польщею у перші дні великої війни стояли тисячі людей: переважно жінки з дітьми на руках і у візочках, замотані у ковдри, які з невеликими валізами йшли у невідомість. Уже невдовзі тут утворився велетенський тромб із автівок та людей. Подекуди стояти в черзі треба було тиждень.

Львівський вокзал теж тріщав по швах. Сюди один за одним прибували евакуаційні потяги з Центру, Сходу та Півдня країни. Виїхати далі до Польщі охочих було більше, ніж могли вмістити вагони, валізи залишалися на перонах, місця для них не було.

Львів приймає усіх. Тих, хто планує їхати далі – за кордон. І потребує прихистку на кілька днів. І тих, хто хоче залишитися тут. На вокзали, у школи, гуртожитки та садочки, львів'яни несуть матраци, одяг та їжу. Підвозять і розселяють. Забирають у свої домівки і по п’ять сімей одразу, тісняться як у "рукавичках". Для переселенців починають зводити модульні містечка.

Люди з усієї України везуть сюди свій розпач, біль і свої рани. Понад десять тисяч жертв війни рятували у лікарнях Львова. Їхні історії розбивають серця. Як наприклад, історія родини Степаненків з Краматорська. Через ворожу ракету мама втратила ногу, її 11-річна донька Яна – обидві.

Привернути увагу до війни в Україні, підтримати утікачів у прихистках та поранених у лікарнях до Львова приїжджають світові знаменитості. Першою це зробила голівудська зірка Анжеліна Джолі. І мусила ховатися в укриття, бо лунала тривога.

Адже Львівщина лише умовно безпечна. 13 березня минулого року сталася російська атака на військовий полігон. Тоді – 60 людей загинули, ще понад півтори сотні були поранені.

Ворог періодично цілить по критичній інфраструктурі, залишаючи регіон без світла. Але ні сирени, ні темрява ні на мить не спиняють волонтерський рух. Область стала велетенським хабом. Акумувалювала і передала сотні тисяч тонн допомоги з усього світу на мільярди доларів. Її доправляли легковиками, фурами, потягами і навіть літаками.

За рік повномасштабної війни Львівщина стала рятівною платформою для бізнесу. Сюди з-під обстрілів релокувалися понад 800 підприємств. Більше 200 із них працюють тут і досі. А ще досі щодня на міський вокзал прибувають по 2 евакуаційних потяги. Львів невтомно продовжує зустрічати пасажирів з війни, щоб підставити своє плече і зігріти своїм великим серцем.

Раніше ми писали, як вистояла Одеса у перший рік великої війни з Росією, переживши економічну блокаду і загрозу морської операції.

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