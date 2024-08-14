Великий уламок скла застряг у голові: медики провели унікальну операцію чоловіку, якого тяжко поранили росіяни

У Дніпрі рятують чоловіка, пораненого під час удару по торговельному центру Костянтинівки, якого росіяни завдали 9 серпня. Усе тіло Євгена посікло уламками. Однак, навіть поранений, він зміг вилізти з-під завалів. Чоловіка доправили до лікарні Дніпра. Медики його прооперували.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Євгена доправили до Дніпра після ракетного удару по торговельному центру у Костянтинівці. Той приліт забрав життя чотирнадцяти людей. Євгену, який був в епіцентрі вибуху, пощастило вижити.

"Воно закарбувалося все у пам'яті. Якесь вогняне, гостре й секундне, Розумієте - секунди і я опинився під уламками", - каже Євген Воронежський.

Євген

Євген саме стояв у черзі до банкомату. Приїхав у торговельний центр, аби придбати необхідні для риболовлі речі, хотіли вибратись з онуком на річку. І раптом пролунав вибух.

"Вийшло, що притиснутий був, зібрав усі сили і виповз на вулицю. Навколо лежали люди, все у крові. Діти, дорослі, жінки кричали. Страшно було, звісно", - каже він.

Стікаючого кров’ю чоловіка забрали до лікарні. Дружина, наче відчула що трапилось, з роботи помчала на місце вибуху. На місці ракетного удару побачила чоловікову автівку, однак Євгена на місці не було. Тож кинулась шукати його у лікарнях.

Далі була евакуація до Дніпра. У вкрай тяжкому стані чоловіка доправили до реанімації.

Наслідки ракетного удару по Костянтинівці

"Все тіло побите, є струс головного мозку, черепно-мозкова травма, дуже пошкоджене ліве око. Великий відламок, ми вважаємо, що це шматок кахеля, десь сантиметр на 2,5 залетів у лобну долю пробивши орбіти", - каже медик.

Уламок, застряг глибоко в мозку. Попри ризики, кажуть лікарі, його терміново потрібно видаляти. Якщо пораненого вчасно не прооперувати, може початись запалення у мозку, напади епілепсії та проблеми з мовою, кажуть лікарі. Тож з видаленням уламку зволікати не стали. Однак, під час операції, все виявилось ще складнішим, ніж думали.

"Це не кахель, а це скло, скло доволі тверде, товсте, але з гострими краями. Тому була загроза пошкодження судин головного мозку, але ми з усіх шпарин обережно вийшли і думаю зараз будемо його видаляти", - кажуть медики.

Операція, кажуть лікарі, пройшла успішно. Величезний уламок скла з мозку витягли. Невдовзі Євгена переведуть з реанімації до звичайної палати. А після виписки медики пообіцяли йому, дружині та онуку, організувати риболовлю у Дніпрі. На яку, через ракетний удар чоловік так і не потрапив у рідній Костянтинівці.

Уламок пробив око і застряг у мозку! У Дніпрі рятують чоловіка, який зміг вилізти з-під завалів

Читайте також: