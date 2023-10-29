"Великої мобілізації не уникнути": екскомандир з "Айдару" назвав причини

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий розповів, що в Україні великої мобілізації не уникнути. Також він назвав чинники, чому українці не хочуть йти до армії. Одна із причини - це необхідність демобілізації тих, хто воює від перших днів.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Війна - це реальність, від якої не втекти

Колишній військовий наголосив, що на початку війни в українців був великий ентузіазм, щоб захистити країну. Проте війна триває вже надто довго.

Євген Дикий / Фото: ТСН

"Чекати такого ж ентузіазму зі півтора роки війни, коли абсолютно незрозуміло, скільки ця війна триватиме - це або брехати, або не розуміння людської психології. Не хотіти йти на війну - це нормально. Не є нормою, коли людина радісно кричить - я хочу воювати. Але з цим небажанням потрібно щось зробити. Тобто війна - це не те, на що йдуть з бажанням, це реальність, від якої не втекти. Ти просто розумієш, що всі інші вибори - вони гірші. Що йти на війну - це погано, це дуже страшно. Але на війні буває страшно і є вибір - або ти навчишся керувати страхом, або він керуватиме тобою. Це треба зрозуміти і тут: йти на війну страшно, але піти на війну - це менше зло. Бо якщо ти не підеш - буде гірше", - сказав він.

Історичні паралелі з УНР

Євген Дикий провів також історичні паралелі, коли в УНР українці не хотіли захищати свою державу і це призвело до Голодомору.

"У нас є історичний досвід того, що буває. УНР була дуже демократичною і вона не проводила мобілізацію і орієнтувалась на добровольців. І тоді людей вистачило, щоб відбити першу російську навалу, а далі - росіяни зібрались з силами, провели мобілізацію і оцю хвилю погнали сюди. І закінчилось все тим, що ті, хто не пішли, вмирали під час Голодомору, в ГУЛАГах. Якщо у нас люди не підуть воювати - буде не краще, буде гірше. В тому числі і цим людям. Бо може, зараз на війні більше шансів вижити" - вважає він.

Великої мобілізації не уникнути: які кроки повинна зробити держава

Експерт вважає, що мобілізація триватиме, проте людям потрібно дати чіткі терміни перебування в армії та провести демобілізацію тих, хто воює від перших днів.

"Великої мобілізації, на мою думку, не уникнути. З боку держави має бути низка крокі, зокрема - демобілізувати тих, хто відвоював півтора роки. Це не можна зробити за день. Я чудово розумію командирів, які не хочуть відпускати тих, хто воює від перших днів. Це були мотивовані і досвідчені люди. Але зараз вони зношені та втомлені. Але не всі підуть. Я знаю хлопців, років 30, які не підуть. Але тим, кому за 50 - треба демобілізовувати. Півтора роки цієї війни - це велике навантаження. Але якщо буде рішення, що через пів року ті, хто воює від перших днів, підуть додому - це правильно. Їх можна замінити", - вважає він.

Військовий аналітик вважає, що саме так можна пришвидшити мобілізацію в Україні, адже чіткі терміни дадуть людям розуміння, скільки часу їм доведеться пробути на фронті.

"Це впливає на мотиватицію тих, кого треба мобілізувати. Мало хто готовий купити квиток в один кінець, навіть добровольці. Тоді (у перші дні повномасштабної війни - ред.) усі думали - або загинемо, або переможемо. Варіанту, що це затягнеться на роки, не було. Люди йшли на кілька місяців, але не підписувались воювати до кінця свого життя. Ми маємо встановити фіксований термін служби з дедлайном. Далі людина може або залишатись, або повернутись в тил. Вирішення цієї проблеми зрушить мобілізацію", - сказав він.

Призовники повинні вибирати частину, де хочуть служити

Євген Дикий також вважає, що призовникам потрібно дати право обирати ту військову частину, в якій вони хочуть служити. Адже дуже часто люди бояться, що через поганого командира вони стануть "м'ясом". Для цього він переконаний, що потрібно скасувати указ, який це забороняє.

"Далі цілу хвилю добровольців дала б відміна одного указу. Бо є різні командири і потрапити під поганого - це потрапити на "м'ясо". Вони (призовники - ред.) готові піти у ті частини, де служать їхні друзі, родичі. І тоді частина виписує відношення, а військкомат цю людину туди посилає", - пояснив військовий аналітик.

Також Дикий наголосив, що військкоматам потрібно враховувати цивільне життя мобілізованих, зокрема їх досвід роботи. Військовий також наголосив, що суспільство має право тиснути на тих, хто ухиляється від служби в армії.

"Дівчина має задуматись, чи хоче вона мати стосунки з істотою чоловічої статі, яка чомусь під час такої війни не пішла воювати. Це те, що треба від нас. Гайки потрібно закрутити, але після тих кроків, про які ми говорити. Треба криміналізувати ухилення від військового обліку", - вважає Євген Дикий.

Аналітик зазначив, що тоді Україна зможе мобілізувати ще мільйон людей.

"І тоді у нас буде ще мільйон людей у пікселі і ми винесемо орків", - пояснив він.

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Нагадаємо, у Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але пів року ховався від мобілізації на дачі.

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