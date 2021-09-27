Велосипедом крізь лабіринти підземелля: в Одеській області відбулися незвичайні змагання

Участь у заході взяли понад 50 осіб.

В Одеській області провели незвичні перегони: на велосипедах долали темні коридори катакомб. Спуститися під землю ризикнули понад пів сотні учасників. Найменшій спортсменці всього лише три роки, а найстаршому - за 60.

Як мчати навпомацки на глибині понад п'ять метрів під землею - у сюжеті ТСН.Ранок 27 вересня.

Перед спусканням підкорювачі підземелля вдягають спеціальне спорядження. У Марійки та її братика Михайлика перевага перед дорослими учасниками: малим зручніше долати вузькі підземні коридори, бо в деяких місцях висота від підлоги до стелі не більше півтора метра.

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Лабіринти одеських катакомб влаштовані так, що тут майже немає прямих ділянок - коридори постійно звиваються. На деяких ділянках є світло, але більшість траси - це темрява. Тож у виграші не той, хто швидше крутить педалі, а хто вміє вправно маневрувати: об'їжджати каміння та ухилятися від виступів на стелі.

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Дістатися до виходу неабияк складно. Проїхати, прокотити, а часом і проповзти треба понад пів кілометрову дистанцію. На поверхні це триватиме кілька хвилини, а от під землею зовсім інакше. Деякі учасники сходять з траси та блукають, нарізаючи зайві кола в лабіринті. "Постійно треба повертати, тримати дистанцію. Тут прохолодно і дуже незвично. Враження неймовірні", - ділиться учасниця заїзду Марія Лайтан.

На поверхні на учасників чекали ще кілька випробувань. Зокрема, мотузкова переправа через умовну гірську річку, де треба самому пролізти та протягти свій двоколісник. Усіх, хто здолав екстримальний підземний квест, назвалали переможцями, вручили дипломи та пам'ятні значки.

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