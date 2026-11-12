Великі штрафи та навіть в'язниця: що загрожує роботодавцю за відмову збільшувати зарплату

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За невиплату індексації заробітної плати керівникам підприємств та бюджетних установ в Україні загрожує як фінансова, так і кримінальна відповідальність. Втім, у приватному секторі ці норми майже не працюють через специфіку мотивації працівників та ризик втратити роботу після скарги.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Які штрафи та покарання передбачені законом

Контроль за дотриманням вимог трудового законодавства здійснює Державна служба з питань праці. Якщо перевірка виявить, що роботодавець ігнорує закон про індексацію, санкції будуть такими:

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Штраф для підприємства: відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю (КЗпП), бізнес оштрафують на дві мінімальні зарплати за кожного «непроіндексованого» працівника — це 17 294 грн .

Особистий штраф для керівника: посадовець заплатить зі своєї кишені від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 510–1700 грн ).

Кримінальна відповідальність: якщо керівник бюджетної установи або приватний бос умисно та безпідставно не виплачує індексацію понад один місяць, настає відповідальність за ст. 175 Кримінального кодексу України. Вона передбачає штраф від 5100 до 17 000 грн, виправні роботи на строк до двох років або навіть позбавлення волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади.

Чому в приватному бізнесі це майже не працює

Попри суворі норми закону у приватному секторі механізм покарання за невиплату індексації практично не діє, зазначає експерт Андрій Забловський. За його словами, скарга до Держпраці може дорого стати самому працівникові: юридично звільнити його за звернення до інспекторів не можуть, проте на практиці роботодавець швидко створить умови, за яких людина буде змушена піти «за власним бажанням».

Крім того, у комерційних компаніях діє зовсім інший підхід до оплати праці:

Андрій Забловський, експерт: «У багатьох бізнес-структурах працівники навіть не здогадуються, що їм належна якась мізерна індексація, бо ціни зросли. У них інша мотивація, діє система бонусів за результативну роботу. Якщо ви, наприклад, продажник, то перевиконання плану, залучення нового клієнта чи успішна угода принесуть вам тисячі гривень премії».

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