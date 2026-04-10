Великодній кошик-2026: як змінилися ціни за два дні до свята та де купувати дешевше
ТСН порівняла ціни на продукти тиждень тому та сьогодні. Скільки коштують яйця, м’ясо й паски в супермаркетах і на ринках?
До православного Великодня залишаються два дні, і на українських ринках та в супермаркетах — справжній ажіотаж. Разом із чергами ростуть і цінники, особливо на традиційні продукти.
Кореспондентка ТСН Олена Гущик пройшлася тим самим маршрутом, що й тиждень тому, щоб з’ясувати: на чому українцям доведеться економити, а що залишилося стабільним.
Яйця: «низький старт» і стабільність
Попри побоювання, ціна на головний атрибут свята — яйця — за тиждень майже не змінилася. Експерти пояснюють це великою пропозицією, хоча собівартість через проблеми з комбікормом і логістикою залишається високою:
ціна: від 40 грн (дрібні) до 78 грн за десяток
Олег Пендзин, економіст: «Яйця зараз на „низькому старті“. 70% вартості — це комбікорм, з яким зараз проблеми через обстріли та дефіцит дизеля. Після свят ціна, ймовірно, вийде на „плато“ або навіть трохи знизиться».
М’ясо та ковбаса: плюс 10–20 гривень за тиждень
М’ясо почало дорожчати ще перед Вербною неділею, і ця тенденція триває. Знайти свинину дешевше 200 гривень на ринках зараз практично неможливо.
Актуальні цінники:
свинина (стегно): 220 грн/кг (було 200 грн)
загальний діапазон свинини: 190–250 грн/кг
ковбаса домашня печена: 280–300 грн/кг (натертий власноруч хрін стане у 300 грн за баночку)
готова буженина: до 700 грн/кг
Молочні продукти: ціни тримаються
Сир і масло наразі не демонструють різких стрибків порівняно з минулим тижнем, проте якщо порівнювати з минулим роком, здорожчання відчутне — майже вдвічі на окремі позиції:
кисломолочний сир: від 100 грн/кг
вершкове масло: від 700 грн/кг
Овочевий «шок» і паски на будь-який гаманець
Найбільше дивують ціни на свіжі овочі. Капуста за тиждень підскочила зі 100 до 120 грн, а огірки та помідори додають у ціні щодня через логістичні витрати:
огірки: 280 грн/кг і вище
помідори: здорожчали в середньому на 20 грн на кожному сорті
Щодо головного символу свята — паски, то тут ринок пропонує розкіш на будь-який смак. У магазинах з’явилися елітні панетоне з манго за ціною від 600 до 1 000 гривень, хоча звичайну невелику паску можна знайти і за 100–150 грн.
Підсумковий чек
Згідно з підрахунками Інституту аграрної економіки, мінімальний кошик на родину з чотирьох осіб стане у 1 903 гривні. Якщо додати овочі, фрукти та вино — сума легко перевалить за 2 350 гривень.
Попри високі ціни українці зізнаються: на Великдень економити не збираються. Для багатьох це свято традицій, родини та надії.
