Великодній кошик-2026: як змінилися ціни за два дні до свята та де купувати дешевше

ТСН порівняла ціни на продукти тиждень тому та сьогодні. Скільки коштують яйця, м’ясо й паски в супермаркетах і на ринках?

Олена Гущик
Журналісти підрахували, скільки коштує великодній кошик / © pixabay.com

До православного Великодня залишаються два дні, і на українських ринках та в супермаркетах — справжній ажіотаж. Разом із чергами ростуть і цінники, особливо на традиційні продукти.

Кореспондентка ТСН Олена Гущик пройшлася тим самим маршрутом, що й тиждень тому, щоб з’ясувати: на чому українцям доведеться економити, а що залишилося стабільним.

Яйця: «низький старт» і стабільність

Попри побоювання, ціна на головний атрибут свята — яйця — за тиждень майже не змінилася. Експерти пояснюють це великою пропозицією, хоча собівартість через проблеми з комбікормом і логістикою залишається високою:

  • ціна: від 40 грн (дрібні) до 78 грн за десяток

Олег Пендзин, економіст: «Яйця зараз на „низькому старті“. 70% вартості — це комбікорм, з яким зараз проблеми через обстріли та дефіцит дизеля. Після свят ціна, ймовірно, вийде на „плато“ або навіть трохи знизиться».

М’ясо та ковбаса: плюс 10–20 гривень за тиждень

М’ясо почало дорожчати ще перед Вербною неділею, і ця тенденція триває. Знайти свинину дешевше 200 гривень на ринках зараз практично неможливо.

Актуальні цінники:

  • свинина (стегно): 220 грн/кг (було 200 грн)

  • загальний діапазон свинини: 190–250 грн/кг

  • ковбаса домашня печена: 280–300 грн/кг (натертий власноруч хрін стане у 300 грн за баночку)

  • готова буженина: до 700 грн/кг

Молочні продукти: ціни тримаються

Сир і масло наразі не демонструють різких стрибків порівняно з минулим тижнем, проте якщо порівнювати з минулим роком, здорожчання відчутне — майже вдвічі на окремі позиції:

  • кисломолочний сир: від 100 грн/кг

  • вершкове масло: від 700 грн/кг

Овочевий «шок» і паски на будь-який гаманець

Найбільше дивують ціни на свіжі овочі. Капуста за тиждень підскочила зі 100 до 120 грн, а огірки та помідори додають у ціні щодня через логістичні витрати:

  • огірки: 280 грн/кг і вище

  • помідори: здорожчали в середньому на 20 грн на кожному сорті

Щодо головного символу свята — паски, то тут ринок пропонує розкіш на будь-який смак. У магазинах з’явилися елітні панетоне з манго за ціною від 600 до 1 000 гривень, хоча звичайну невелику паску можна знайти і за 100–150 грн.

Підсумковий чек

Згідно з підрахунками Інституту аграрної економіки, мінімальний кошик на родину з чотирьох осіб стане у 1 903 гривні. Якщо додати овочі, фрукти та вино — сума легко перевалить за 2 350 гривень.

Попри високі ціни українці зізнаються: на Великдень економити не збираються. Для багатьох це свято традицій, родини та надії.

