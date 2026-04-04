1327
3 хв

Великодній кошик 2026: які продукти різко здорожчали і скільки коштує підготуватись до свят

Великодній кошик 2026 подорожчав на 14%. Скільки коштують паска, яйця та м’ясо на ринках і в супермаркетах. Експерти та релігієзнавці розповіли, чи є сенс витрачати тисячі гривень на свято.

Олена Гущик
До Великодня залишаються лічені дні, і українці вже починають штурмувати ринки та супермаркети. Проте цьогоріч свято має гіркий присмак цін: за рік вартість традиційного набору продуктів зросла на понад 14%.

Кореспондентка ТСН Олена Гущик пройшлася торговими рядами, порівняла цінники та з’ясувала, чи справді великодній кошик є обов’язковим з точки зору церкви.

Де дешевше: на ринку чи у супермаркеті

«На ринку все ж дешевше», — кажуть покупці, проте цінники змінюються ледь не щодня.

Олена Гущик порівняла вартість продуктів на столичному ринку з тими, що були зафіксовані два тижні тому.

Яйця, м’ясо та сир — три основні та найнестабільніші продукти. Поки що ціна на яйця тримається на рівні середини березня: від 40 грн за найменші до 78 грн за десяток у великих виробників. Проте економісти попереджають про можливий стрибок.

Олег Пендзин, економіст: «Яйця зараз трошечки на низькому старті. 70% вартості — це комбікорм. З ним зараз будуть проблеми, тим більше там „прилітало“, не на всіх підприємствах є дизель-генератори. Після свят буде плато або навіть зниження ціни».

Свинина за ціною вже випередила телятину. Два тижні тому м’ясо було на 20 гривень дешевшим, а зараз:

  • Стегно — 200 грн;

  • Лопатка — 190 грн;

  • Биточок без кістки — 250 грн;

  • Домашня ковбаса — 280 грн.

Найбільше вражає ціна на сало та печену ковбасу.

«Минулого року ковбаса була по 480, а цього — 780 грн за кіло. Сало було по 780 грн, зараз — 950 грн», — бідкаються продавці.

Підвищення цін пояснюють витратами на воду, світло, бензин, оренду та зарплати.

На відміну від м’яса, деякі овочі почали дешевшати завдяки вітчизняному виробнику. Капуста впала в ціні зі 150 до 100 грн, огірки — з 380 до 300 грн. Проте перець тримається на позначці 360 грн.

Що каже церква про великодній кошик

Релігієзнавці наголошують: наповнення кошика жодним чином не регламентується церквою.

Андрій Ковальов, релігієзнавець: «З точки зору християнського богослів’я кошик взагалі не потрібний. Христос закликає проявити милосердя — наприклад, пожертвувати паску військовим чи людям, які залишилися без дому».

Єдиний справжній символ — це Артос (великденький хліб), який за смаком нагадує просфору і не є солодким. А традиція освячувати м’ясо та сир — суто народна, що символізує завершення посту.

Підсумковий чек: скільки коштує кошик?

Сім основних продуктів обійшлися у 1326 грн. Якщо додати сіль, твердий сир та сало, вартість кошика на родину з 4 людей за методикою Інституту аграрної економіки становить 1903 грн 19 коп. З овочами, фруктами та вином чек зростає до 2347 грн 94 коп.

За словами Олега Пендзина, українці витрачають на продукти 51% свого сімейного бюджету (для порівняння, поляки — 12%).

