Великий обмін полоненими: військові, які вважалися зниклими безвісти, повернулись додому

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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1200 українських військових на щиті повернулися сьогодні додому. Репатріація тіл загиблих відбулася в рамках великого обміну, про який українська та російська делегації домовилися у Стамбулі. Це вже друга репатріація. В середу вдалося повернути ще 1212 наших загиблих героїв. І вже розпочалася ідентифікація репатрійованих тіл.

Згідно зі стамбульськими домовленостями, всього росіяни передадуть Україні тіла шести тисяч загиблих. І це єдина цифра, яку маємо наразі.

Досі невідомо, скільки саме полонених вдалося повернути додому протягом останнього тижня. 66-й обмін триває, і його результати підсумують уже після закінчення.

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Про це йдеться у матеріалі Неллі Ковальської.

Як відбувалося повернення звільнених з полону українців

Це — одне з прикордонних сіл Чернігівщини. Для місцевих мешканців це особливі дні. Тут вони зустрічають звільнених з полону українців.

І ось нарешті настає та сама мить. Наші їдуть! Вони вже вдома!

З пасажиром автобуса, Дмитром, поки що телефоном говорять мама та кохана, ми заскочили їх просто посеред вулиці. Вже за лічені хвилини вони обійматимуться після місяців розлуки.

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Аміна виглядає серед звільнених свого коханого Івана. В листопаді 2023 року він припинив виходити на зв’язок. Її переконували — Івана немає серед живих. Вона не вірила. Зрештою, він знайшовся в російському полоні. І от сьогодні повернувся.

На першому етапі цього великого обміну додому повернулися наймолодші бранці, бійці віком від 18 до 25 років.

Великий обмін. День другий.

Другий етап — день повернення тяжкопоранених. Їх везуть «швидкими». Наталя приїхала сюди, щоб підтримати подруг, які шукають рідних. Ця зустріч — абсолютна несподіванка для всіх: серед звільнених раптом вона бачить свого колишнього чоловіка.

Наталя каже — Михайла ледь впізнала. Він дуже худий і змучений. Медперсонал збирає світлини бійців зі статусом «зниклі безвісти», щоб показати їх звільненим.

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Вероніка плаче, але ці сльози від щастя. Щойно вона дізналася, що її рідний брат живий.

«Понад 10 місяців безвісти зник, і от сьогодні перша звісточка, що він у полоні», — каже вона.

Свого Вову вона шукала всі ці місяці. Щоразу приїжджала сюди, передавала фото брата звільненим і з усіх сил вірила, що знайде його і поверне.

Втім, на таку звістку більшість ще чекає, як-от оператор ТСН Андрій Романок. У руках у нього — камера, на грудях — портрет рідного брата. Його Юра зник минулої осені. Андрій їздить на обміни, щоб показувати щастя інших і чекати на власне диво.

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І такого дива саме цього дня дочекалися одразу кілька.

«Була група полонених звільнена, які проходили в категорії безвісти зниклих, тобто не було точного підтвердження, що вони живі і в полоні, і це окрема, важлива новина», — каже Андрій Юсов.

Ірина обіймає свого племінника Сергія, не може відпустити ані на мить. Він провів у полоні 38 місяців. Вони шукали, чекали, а сьогодні несподівано для самих себе чи не всією родиною приїхали на обмін.

Процес триватиме й наступного тижня — кількість етапів цього обміну не називають. Але відомо точно — і наступного тижня наші повертатимуться.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 З АЛЛОЮ МАЗУР! НОВИНИ ПІДСУМКИ 13 ЧЕРВНЯ. Ізраїль атакував Іран! Обмін бранцями!